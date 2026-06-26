شركة Pylontech تكشف عن نظام PyOcean لتخزين الطاقة بسعة 6.4 ميجاواط/ساعة، والمدعوم بخلايا 601 أمبير/ساعة المطوّرة ذاتيًا

ميونيخ، 26 يونيو 2026 /PRNewswire/ -- كشفت Pylontech (المدرجة في بورصة شنغهاي بالرمز: 688063.SH)، وهي إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال أنظمة تخزين الطاقة، عن أحدث حلولها لتخزين الطاقة على نطاق المرافق العامة PyOcean، وذلك خلال مشاركتها في معرض Intersolar Europe. تقدم المنصة تكوينين مختلفين؛ حيث يأتي التكوين الأول بسعة 6.4 ميجاواط/ساعة ويعتمد على خلايا فوسفات الحديد الليثيوم (LFP) بقدرة 601 أمبير/ساعة والمطوّرة ذاتيًا من قِبل شركة Pylontech، بينما يوفر التكوين الثاني بسعة 6.26 ميجاواط/ساعة ويُزوّد بخلايا 588 أمبير/ساعة. يجسد هذا الإطلاق القدرات المتكاملة التي تتمتع بها شركة Pylontech، بدءًا من تطوير خلايا البطاريات وصولاً إلى دمج الأنظمة. كما يمثل خطوة استراتيجية مهمة في مسيرة الشركة نحو توسيع نطاق أعمالها في سوق أنظمة تخزين الطاقة على مستوى المرافق العامة.

Pylontech unveils 6.4MWh Utility-scale ESS Pylontech delivers 400MWh utility-scale energy storage project in Ningxia, China

تم تصميم PyOcean لتحقيق أقصى درجات الكفاءة التشغيلية وتعزيز القيمة طويلة الأجل للأصول، بما يضمن أداءً موثوقًا واستدامة اقتصادية عالية عبر مجموعة واسعة من التطبيقات. تم تصميم نظام 6.4 ميجاواط/ساعة (0.25P) خصيصًا ليتوافق مع مشاريع الطاقة المتجددة المدمجة مع أنظمة التخزين، وتطبيقات نقل الطاقة، ومشاريع تعظيم قيمة السعة التخزينية، بالإضافة إلى تلبية الطلب المرتفع خلال فترات الذروة المسائية. أما نظام 6.26 ميجاواط/ساعة (0.5P) فقد جرى تطويره ليتناسب مع أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات المستقلة (BESS)، وتعزيز مرونة الشبكة الكهربائية من جانب المرافق، وتطبيقات خفض الأحمال وقت الذروة، وغيرها من التطبيقات التي تتطلب دورات متكررة وعالية التردد.

وبفضل اعتماد هذه الأنظمة الجديدة على خلايا البطاريات كبيرة السعة المطوّرة ذاتيًا من قبل شركة Pylontech، فإنها توفر كثافة طاقة أعلى ومستويات كفاءة أكبر على مستوى المشروع. يعتمد نظام 6.4 ميجاواط/ساعة على خلايا 601 أمبير/ساعة، التي توفر كثافة طاقة تصل إلى 426 واط/ساعة لكل لتر، مما يتيح استيعاب سعة تخزينية أكبر داخل حاوية قياسية بطول 20 قدمًا، ويسهم هذا التصميم في تقليل المساحة الأرضية المطلوبة للمشروع، وخفض متطلبات البنية التحتية، الأمر الذي يؤدي في نهاية المطاف إلى تقليل التكاليف الإجمالية للمشروع. كما يتميز PyOcean أيضًا بتصميم مُجمّع مسبقًا في المصنع، ما يساهم في تسريع عمليات التركيب وتوفير حماية شاملة متعددة الطبقات تمتد من مستوى الخلية وحتى مستوى النظام بالكامل، ودعم الإدارة الذكية للطاقة من خلال نظام إدارة الطاقة المحلي، مما يساعد العملاء على زيادة أداء الأصول إلى أقصى حد طوال دورة حياة المشروع.

في حين تُعرف Pylontech على نطاق واسع بأنها إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال أنظمة تخزين الطاقة السكنية، فإنها تواصل توسيع حضورها بوتيرة متسارعة في قطاعي التطبيقات التجارية وكذلك مشروعات تخزين الطاقة على مستوى المرافق العامة. على مدار العام الماضي، نجحت شركة Pylontech في تسليم العديد من المشاريع الكبيرة، بما في ذلك مشروع تخزين الطاقة على مستوى المرافق العامة بسعة 400 ميجاوات/ساعة في نينغشيا ومشروع بسعة 80 ميجاوات/ساعة في جيانغسو، الصين. وتتجلى قدرات الشركة في تنفيذ مشاريع تخزين الطاقة واسعة النطاق أيضًا من خلال إدراجها ضمن قائمة BloombergNEF لمصنّعي أنظمة تخزين الطاقة من الفئة الأولى.

وبفضل خبرة تمتد لأكثر من 17 عامًا في قطاع تخزين الطاقة، تواصل Pylontech تعزيز قدراتها التنافسية من خلال توسيع شبكة خدماتها العالمية. وحتى الآن، أنشأت Pylontech شبكة عالمية واسعة تضم 9 شركات تابعة خارجية و25 مركز خدمة محليًا حول العالم، مما يمكنها من تقديم دعم فني محلي متخصص وخدمات متكاملة تغطي مختلف مراحل دورة حياة المشاريع في أسواق تخزين الطاقة الرئيسية.

وقال متحدث باسم Pylontech: "نحن ملتزمون بتقديم حلول موثوقة وعالية الكفاءة لتخزين الطاقة تلبي احتياجات مجموعة متنوعة من التطبيقات، مع العمل عن كثب مع شركائنا للمساهمة في بناء مستقبل طاقة أكثر مرونة واستدامة".

الموقع الإلكتروني: https://en.pylontech.com.cn/?lan=en

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للتواصل: Lucy Han، البريد الإلكتروني: [email protected]