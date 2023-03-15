بالم بيتش غاردينز، فلوريدا، 15 مارس/آذار 2023 /PRNewswire/ -- أطلقت جمعية السياحة العلاجية بالتعاون مع جلوبال هيلث كير ريسورسز (Global Healthcare Resources) والمركز الدولي لبحوث الرعاية الصحية، المبادرة الرائدة للسياحة العلاجية (Moonshot) لكسر الحواجز الرئيسية التي تمنع الوصول إلى السياحة العلاجية ونموها.

بهدف إضافة 5 ملايين سائح طبي جديد إلى الصناعة في عام 2028، تعمل المبادرة الرائدة للسياحة العلاجية (Moonshot) على دمج الحلول القائمة على البيانات مع أفضل الموارد والخبرات في صناعة السياحة العلاجية لتسهيل شبكة سلسة بين المرضى ودافعي الخدمات الصحية (منظمات الإحالة) والعلاجات عالية الجودة حول العالم.

تستفيد مبادرة السياحة العلاجية الرائدة (Moonshot) من الحلول الاستثنائية والنتائج التعاونية من اللاعبين الرئيسيين لتحقيق نتائج لم يسبق لها مثيل من قبل. الهدف بسيط: بناء صناعة أكثر استدامة من خلال إزالة الحواجز والتعقيدات من نماذج السياحة العلاجية التقليدية ، وكذلك خلق وصول شفاف إلى البيانات.

تقوم المبادرة الرائدة (Moonshot) ببناء مستقبل للرعاية الصحية يمكن للجميع الوصول إليه.

تهدف هذه المنصة إلى حل عدد لا يحصى من التحديات التي تحد من النمو في السياحة العلاجية، بما في ذلك التحديات التكنولوجية، وضعف الوصول إلى البيانات المطلوبة، وزيادة الطلب على الرعاية، والتيسير غير الكافي للمرضى، وضعف استراتيجيات التسويق، والديناميات المتغيرة داخل الصناعة.

قال جوناثان إديلهايت، الرئيس التنفيذي ومؤسس جمعية السياحة العلاجية: "أعيد إطلاق صناعة السياحة العلاجية وازدهرت مرة أخرى بعد الوباء. لقد حان الوقت لإعادة تصورها وحل جميع المشاكل التي حالت دون أن يحقق كل من الصناعة وأصحاب المصلحة والمهنيين فيها النجاح الحقيقي والإمكانات التي تتمتع بها "

تحل مبادرة السياحة العلاجية الرائدة (Moonshot) هذه المشاكل المعقدة من خلال تسهيل التكنولوجيا المناسبة لدفع معاملات المرضى للسفر الطبي، ودمج الأنظمة التي تنظم البيانات وتزامنها بشكل فعال، وتحسين حلول السفر الصحي، وتحسين شبكة المزودين العالمية والتعاون لتلبية الطلب العالمي المكبوت على الرعاية وقيادة المنافسة.

المشاركة في هذه المبادرة الرائدة (Moonshot) مجانية ومتاحة لأي صاحب مصلحة في الصناعة يتطلع إلى دفع النمو في برامج السفر العلاجي. سيحصل جميع المشاركين على شعار مبادرة Moonshot الذي يمكنهم عرضه بكل فخر على موقع الويب الخاص بهم.

انضم إلى مجتمع مبادرة moonshot الرائدة للسياحة العلاجية اليوم. سيتلقى المشاركون في مبادرة Moonshot تحديثات حول كيفية تضافر الصناعة لتحقيق أهدافها.

لمعرفة المزيد عن مبادرة Moonshot السياحة العلاجية، اضغط هنا.

حول جمعية السياحة العلاجية:

جمعية السياحة الطبية (MTA) هي منظمة غير ربحية تركز على كسر الحواجز التي تحول دون الحصول على رعاية صحية ميسورة التكلفة وشفافة وذات مستوى عالمي. تأسست جمعية السياحة الطبية (MTA) في عام 2007، ومازالت تواصل زيادة الوعي بالسفر الطبي مع تبني أفضل الممارسات في هذه الصناعة. هدف جمعية MTA هو تسهيل اتصال أصحاب المصلحة في الصناعة والقيام بأعمال تجارية، سواء كان ذلك مقدم رعاية صحية أو منظمة إحالة (مشتري) أو سائح طبي. تفخر MTA بالعمل مع العلامات التجارية الرائدة في الصناعة والمساعدة في إطلاقها، مثل كوريا الجنوبية ودبي وواشنطن العاصمة وولاية فلوريدا وأبو ظبي. نحن نعمل مع الحكومات ومقدمي الرعاية الصحية وشركات التأمين وأصحاب المصلحة الآخرين بدءًا من وضع تصور لمشروعهم وحتى إطلاقه وطوال فترة التسويق.

في عام 2023، نعمل على توسيع نطاق تركيزنا لمساعدة الصناعة على تحقيق إمكاناتها الحقيقية في غضون السنوات الخمس المقبلة. لقد أطلقنا مبادرة Moonshot للسياحة العلاجية، والتي من شأنها أن تساعد ملايين المستهلكين حول العالم على التعرف على فرص السفر الطبي والوصول إليها بسهولة. سنبدأ الآن حركة جديدة في الصناعة لتعزيز التعاون بين المشاركين في الصناعة كما لم يحدث من قبل.

حول المركز الدولي لبحوث الرعاية الصحية

المركز الدولي لأبحاث الرعاية الصحية هو منظمة غير ربحية تم إنشاؤها لجمع ونشر البيانات عالية المستوى لتحسين جودة وسلامة تقديم الرعاية الصحية عبر الحدود. يصدر المركز الدولي لأبحاث الرعاية الصحية مؤشر السياحة العلاجية، الذي يصنف البلدان حول العالم.

استنادًا إلى تصورات 46 وجهة رعاية صحية دولية، مما يوفر نظرة ثاقبة حول كيفية رؤية المستهلكين لـ 41 معيارًا عبر ثلاثة أبعاد أساسية، بما في ذلك جاذبية الوجهة والسلامة وجودة الرعاية. يتعاون المركز الدولي لأبحاث الرعاية الصحية مع القادة العالميين في مجال الرعاية الصحية والسفر الطبي، بما في ذلك جمعية السياحة الطبية لتعزيز الشفافية وتوسيع الوصول إلى الرعاية من خلال الاستفادة من الرؤى القابلة للتنفيذ من البيانات.

الشعار -https://mma.prnewswire.com/media/2032891/MTA_LOGO.jpg

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