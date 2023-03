Medical Tourism Moonshot: rompendo barreiras para uma saúde de qualidade

PALM BEACH GARDENS, Flórida, 15 de março de 2023 /PRNewswire/ -- Em colaboração com a Global Healthcare Resources e o International Healthcare Research Center, a Medical Tourism Association lançou o primeiro Medical Tourism Moonshot para romper as principais barreiras que impedem o acesso e o crescimento do turismo médico.

Com o objetivo de adicionar 5 milhões de novos turistas médicos ao setor em 2028, o Medical Tourism Moonshot está agrupando soluções baseadas em dados com os melhores recursos e especialistas no setor de turismo médico para facilitar uma rede integrada entre pacientes, operadoras de plano de saúde (empresas de geração de leads) e tratamentos de alta qualidade em todo o mundo.

O Medical Tourism Moonshot utiliza soluções extraordinárias e resultados colaborativos de grandes players para produzir resultados inéditos. O objetivo é simples: construir um setor mais sustentável, eliminando as barreiras e complexidades dos modelos convencionais de turismo médico , além de criar um acesso transparente aos dados.

O Moonshot está construindo um futuro em que a assistência médica será mais acessível a todos.

Essa plataforma visa resolver a infinidade de desafios que limitam o crescimento do turismo médico, incluindo desafios tecnológicos, acesso precário a dados essenciais, demanda reprimida de atendimento, facilitação inadequada do paciente, péssimas estratégias de marketing e as mudanças repentinas no setor.

"O setor do Medical Tourism foi relançado e está voltando após a pandemia. É hora de reimaginá-lo e resolver todos os problemas que impediram o setor, seus stakeholders e profissionais de alcançar o verdadeiro sucesso e potencial que ele tem", disse Jonathan Edelheit, CEO e fundador da Medical Tourism Association.

O Medical Tourism Moonshot resolve esses complexos problemas, facilitando a tecnologia adequada para conduzir as transações de pacientes de turismo médico, integrando sistemas que selecionam e sincronizam os dados de forma eficaz, otimizando soluções de turismo de bem-estar e melhorando a rede global de provedores e colaborações para atender à demanda global reprimida de atendimento e impulsionar a concorrência.

A participação no Moonshot é gratuita e está disponível para todos os stakeholders do setor que buscam impulsionar o crescimento dos programas de turismo médico. Todos os participantes receberão o logotipo do Moonshot, que pode ser exibido orgulhosamente nos seus sites.

Faça parte da comunidade do Medical Tourism Moonshot hoje mesmo. Os participantes do Moonshot receberão atualizações sobre o que o setor está fazendo para alcançar seus objetivos.

Para saber mais sobre o Medical Tourism Moonshot, clique aqui.

Sobre a Medical Tourism Association

A Medical Tourism Association (MTA) é uma organização sem fins lucrativos focada em romper as barreiras para uma assistência médica acessível, transparente e de alta qualidade. Fundada em 2007, a MTA continua aumentando a conscientização sobre o turismo médico enquanto impulsiona a adoção das melhores práticas do setor. O objetivo da MTA é facilitar a conexão e as negociações para um stakeholder do setor, seja um hospital, um profissional da saúde, uma empresa de geração de leads (comprador) ou um turista médico. A MTA tem orgulho de ter trabalhado e ajudado no lançamento das principais marcas do setor em locais como Coreia do Sul, Dubai, Washington DC, Flórida e Abu Dhabi. Trabalhamos com governos, hospitais, profissionais da saúde, seguradoras e outros stakeholders desde a concepção de seus projetos até o lançamento e durante toda a comercialização.

Em 2023, estamos expandindo nosso foco para ajudar o setor a alcançar seu verdadeiro potencial nos próximos cinco anos. Lançamos o Medical Tourism Moonshot, que ajudará milhões de consumidores em todo o mundo a se conscientizar sobre as oportunidades do turismo médico e acessá-lo com facilidade. Agora, começaremos um novo movimento no setor para promover uma colaboração inédita entre seus participantes.

Sobre o International Healthcare Research Center

O International Healthcare Research Center é uma organização sem fins lucrativos criada para reunir e divulgar dados de alto nível para melhorar a qualidade e a segurança da prestação de serviços de saúde entre fronteiras. O IHRC produz o Medical Tourism Index, que classifica países em todo o mundo.

Com base nas percepções de 46 destinos internacionais de saúde, fornecendo informações sobre como os consumidores veem 41 critérios em três dimensões principais, incluindo atratividade do destino, segurança e qualidade do atendimento. O IHRC colabora com líderes globais em assistência médica e turismo médico, incluindo a Medical Tourism Association, para promover a transparência e expandir o acesso ao atendimento, aproveitando insights acionáveis dos dados.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2032891/MTA_LOGO.jpg

FONTE Medical Tourism Association

SOURCE Medical Tourism Association