اليوم العالمي للمرأة 2023: لتعزيز المساواة بين الجنسين، تدعم شركة XCMG النساء لتوسيع فرص التطور الوظيفي في صناعة آلات البناء

تستضيف XCMG البرازيل تدريباً على صحة الثدي وورشة عمل "استمع إليها"، وتطلق برامج تدريب على اللغة والمهارات المهنية لتمكين المرأة من التطور الوظيفي

بوسو أليغري، البرازيل، 9 مارس/آذار 2023 /PRNewswire/ -- احتفالًا باليوم العالمي للمرأة لعام 2023، استضافت شركة XCMG Machinery (SHE: 000425، المعروفة والمشار إليها في ما يلي بِـ"XCMG") ورشة العمل الأولى "استمع إليها" في بوسو أليغري، ميناس جيرايس، البرازيل. شاركت حوالي 20 موظفة في XCMG البرازيل، من خلفيات مختلفة، خبراتهن في العمل والحياة، وقدمن المشورة والاقتراحات لإدارة الشركة وتطويرها.

2023 IWD: Promoting Gender Equity, XCMG Machinery Supports Women to Broaden Career Development Opportunities in Construction Machinery Industry.

تلتزم شركة XCMG البرازيل بدعم النساء في صناعة آلات البناء من خلال سلسلة من الأحداث والبرامج. في شهر أكتوبر/تشرين الأول من كل عام، تنظم الشركة دورات تدريبية حول صحة الثدي للموظفات. كما أن برامج التدريب اللغوي والمهني لديها قد دعمت العديد من الموظفات لتحقيق نجاح وظيفي أكبر.

حصلت لورا لوبيس، التي تعمل في مجال المبيعات، على دورات تدريبية ليس فقط للتعرف على المنتجات والوظائف، ولكن أيضًا لتشغيل المعدات الآلية.

قالت لورا: "خلال السنوات الثلاث التي قضيتها في XCMG البرازيل، كان لدي دائمًا شعور بالإنجاز عندما أتواصل مع العملاء. لقد تعلمت كيفية تشغيل الآلات حتى أتمكن من العرض للعملاء بطريقة أكثر جاذبية، وأعتقد أنه من خلال العمل في XCMG البرازيل والنمو في صناعة أحبها، سأحقق نجاحًا أكبر".

إن بريسيلا نوغير، التي تعمل في المالية والمحاسبة في XCMG البرازيل، تتعلم وتطور مهاراتها، وقد حصلت على مؤهل مجلس المحاسبة الإقليمي CRCMG (مجلس المحاسبة الإقليمي في ميناس جيرايس). قالت نوغيرا أن XCMG البرازيل وفرت منصة للنمو والتنمية، وأنها ستستمر في الوصول إلى النجوم في حياتها المهنية.

يو زيكياو، هي مدرسة من كلية XCMG Technicians التي كانت يعمل في ليبرفيل بالجابون، لإجراء دورات تدريبية ودورات للفنيين المحليين ومعلمي الجامعات والموظفين الحكوميين. تخصص يو الدورات التي لا توفر للطلاب أساسًا نظريًا متينًا فحسب، بل تزودهم أيضًا بالمهارات العملية التي تناسب مستوى مهارة كل شخص. قامت بتجميع أول كتاب مدرسي ثنائي اللغة للكلية، "آلات البناء الإنجليزية"، وتقوم بتدريس دورة اللغة الإنجليزية المتخصصة.

عملت يو كمحاضرة في دورات تدريب المعلمين الوطنية للتجميع والتكليف والصيانة مرتين. قامت يو مع فريقها بزيارة قواعد التصنيع لتتعلم بشكل متعمق تقنيات التشغيل والصيانة لـ 22 منتجًا من تسع سلاسل، بهدف تقديم خدمة أفضل لعملائها.

قالت يو: "إن روح XCMG تشجعني على مواصلة التقدم ودعم المزيد من الطلاب الذين سيقدمون مساهمات كبيرة في صناعة آلات البناء".

لمزيد من القصص الملهمة لأبطال XCMG، يرجى زيارة XCMG وصفحاتها على ميتا Meta وتويتر Twitter و لينكد إن LinkedIn و يوتيوب YouTube و إنستغرام Instagram.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2018712/b6b33818e24e68ec42a0d9ccea1833f.jpg

XCMG Machinery SOURCE