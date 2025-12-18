شركة XCMG تعلن عن إنجاز وتسليم المرحلة السادسة من "مشروع أقبية المياه في أفريقيا"

من الوصول إلى التمكين: أكثر من 237 قبو مياه توفر الأمل المستدام في أفريقيا

شوجو، الصين ، 18 ديسمبر 2025 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة "إكس سي إم جي" (XCMG) عن الانتهاء وتسليم المرحلة السادسة من "مشروع أقبية المياه في إثيوبيا"، وهي مبادرة عالمية للرفاه العام أطلقتها كلٌ من شركة "إكس سي إم جي" و"مؤسسة الصين للتنمية الريفية" (CFRD) بشكل مشترك. وقدمت المرحلة الأخيرة 36 قبوًا جديدًا للمياه في إثيوبيا ، مما رفع العدد الإجمالي الذي تم بناؤه بموجب البرنامج إلى 237 ، مما يعود بالفائدة مباشرة على عشرات الآلاف من السكان المحليين من خلال تحسين الوصول إلى مياه الشرب الآمنة والموثوق بها.

The completion ceremony of the Sixth-Phase of the XCMG Africa Water Cellar Project

حضر حفل التسليم ، الذي عُقد في أواخر نوفمبر في إثيوبيا ، ممثلون عن شركة "إكس سي إم جي" و "مؤسسة الصين للتنمية الريفية" وممثلين عن المجتمع ومسؤولين زراعيين محليين.

قال "مينغ شيانجانغ"، ممثل وحدة الأعمال الدولية بشركة "إكس سي إم جي" ، مكتب إثيوبيا: "من 0 إلى 237 ، يمثل كل قبو قطرة من الأمل للأسر الريفية". "نحن فخورون بالمساهمة في الحلول طويلة الأجل للوصول إلى المياه النظيفة، وسنظل ملتزمين بمساعدة المجتمعات على بناء سبل العيش المستدامة".

قال رئيس الزراعة في مقاطعة مينجار: "تتلقى إثيوبيا هطول أمطار وفيرة كل عام ، ولكن نظرًا لأنه لم يتم حصدها بشكل صحيح ، فإن معظمها يتم فقده؛ مما يجعل الماء نادرًا خلال موسم الجفاف". عبَّرت مزارعة مستفيدة عن مشاعرها بشأن كيفية تغيير أقبية المياه لحياتها قائلةً: "تُفيد هذه الأقبية المائية التي بُنيت حديثًا 36 أسرة. نيابةً عن مجتمعنا ، أشكر "مؤسسة الصين للتنمية الريفية"، و شركة "إكس سي إم جي" ، و"جمعية حصاد مياه الأمطار الإثيوبية" على دعمهم السخي."

مع وجود إمدادات مياه موثوقة ، يمكن للأسر الآن زراعة محاصيل مثل القهوة والبابايا والأفوكادو ، مما يخلق فرص دخل جديدة. أعرب السكان المحليون عن امتنانهم العميق لشركة "إكس سي إم جي" و "مؤسسة الصين للتنمية الريفية" لدعمهم المستمر.

منذ إطلاقه في عام 2016 ، تطور "مشروع أقبية المياه في إفريقيا" من برنامج تجريبي أوّلي إلى برنامج واسع النطاق؛ حيث ترسم المراحل الست لبناء الأقبية سجلاً واضحًا وقويًا للمسؤولية المؤسسية. لقد توسعت الجهود التي بدأت لضمان الحصول على مياه الشرب الأساسية لدعم سبل العيش على مستوى الأسرة و"اقتصادات الفناء" الريفية ، ما نتج عنه خلق قدرة التنمية المستدامة في المجتمعات المحلية.

مع هذا الإنجاز ، تؤكد شركة "إكس سي إم جي" من جديد دورها ليس فقط كشركة رائدة عالميًا في مجال آلات البناء ، ولكن أيضًا كشركة مسؤولة اجتماعيًا ملتزمة بالتنمية المستدامة والرفاه العالمي. تخطط الشركة لمواصلة توسيع نطاق "برنامج أقبية المياه في أفريقيا" واستكشاف المزيد من المشاريع التي تدمج البنية التحتية والدعم المجتمعي والاستدامة البيئية.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2847510/IMG_5271.jpg