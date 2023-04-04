أفريقيا موبايل نتوركس (AMN) تتحصل علي قرض مالي بقيمة20 مليون دولار أمريكي من ديون HOLDCO مع المستثمرين المؤثرين

لندن،, 4 أبريل / نيسان 2023 /PRNewswire/ -- يسر شركة أفريقيا موبايل نتوركس ليميتد أن تعلن أنها أكملت بنجاح متطلبات الحصول علي قرض مالي بقيمة 20 مليون دولار أمريكي من منشأة القروض المضمونة العليا. ومن المتوقع أن تساعد حزمة التمويل الجديدة على تحقيق فوائد طويلة الأجل وتمويل بدء تشغيل أبراج الاتصالات المتنقلة في المناطق الريفية والريفية في أفريقيا.

وسيؤدي هذا القرض، الذي يقدمه صندوق بلو أورشارد للأصول المستدامة (BOSAF) وصندوق OP Finnfund Global Impact Fund I، بقيمة 20 مليون دولار أمريكي بدعم نمو أفريقيا موبايل نتوركس (AMN). تم الإعلان عن الصفقة في نوفمبر 2022، وتم الحصول علي المبلغ المالي في مارس 2023.

تتطلع أفريقيا موبايل نتوركس (AMN) إلى أن تكون المزود الرائد للاتصالات الريفية في إفريقيا، وتهدف إلى بناء أكثر من 10000 محطة قاعدية في 20 دولة جنوب الصحراء الكبرى مع خدمة إجمالي عدد السكان الذي يزيد عن 35 مليون شخص. تنتشر مواقع افريقيا موبايل في عدد من شبكات المحمول الأفريقية في مختلف البلدان، مع التركيز علي البلدان الأقل نمواً مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية وليبيريا والكونغو وغينيا.

تأتي الأخبار بعد استثمار ناجح في الأسهم بقيمة 36 مليون دولار أمريكي تم الإعلان عنه في عام 2021 من كونسورتيوم بقيادة Metier وCDC Group (مؤسسة تمويل التنمية في المملكة المتحدة والمستثمر المؤثر) وDEG (مؤسسة تمويل التنمية الألمانية) و Proparco (ذراع القطاع الخاص للوكالة الفرنسية للتنمية) وغيرها من المؤسسات المالية الرائدة ومديري الاستثمار.

قال مايكل دارسي، الرئيس التنفيذي لشركة أفريقيا موبايل نتوركس (AMN)، "تعد أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى موطنًا لـ 1.1 مليار شخص، أي سدس سكان العالم، 62% منهم مصنفون على أنهم ريفيون. إنها ليست فقط المنطقة الأسرع نمواً في العالم، ولكن لديها أيضًا أكبر نسبة سكانية في العالم لا تتمتع بتغطية الهاتف المحمول. ووفقاً للتقديرات، يعيش أكثر من 300 مليون شخص في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى في قرى ليس لديها خدمة شبكة متنقلة قابلة للاستخدام . لقد شرعنا في مواجهة هذا التحدي".

تم تقديم المشورة إلى أفريقيا موبايل نتوركس (AMN) من قبل Qbera Capital LLP (المالية) ومقرها لندن وبدعم من Dentons (القانونية).

حول شبكات المحمول الأفريقية

أفريقيا موبايل نتوركس (AMN) هي مجموعة من الشركات التي يقع مقرها الرئيسي في المملكة المتحدة والتي تقوم ببناء وامتلاك وتشغيل وصيانة البنية التحتية لشبكة الهاتف المحمول، وتقديم الخدمات لأكبر مشغلي شبكات الهاتف المحمول (MNOs) في أفريقيا. يسمح نموذج الشبكة كخدمة (NaaS) من أفريقيا موبايل نتوركس (AMN) لمشغلي شبكات الهاتف المحمول من المستوى 1 بتوسيع تغطية شبكتهم في عمق المناطق الريفية، دون أي استثمار في النفقات الرأسمالية ولا مخاطر تشغيلية. تستخدم أفريقيا موبايل نتوركس (AMN) تقنية متقدمة للغاية لتمكين تقديم الخدمات باستمرارية وبأقل الاسعار للمجتمعات الصغيرة والذي لم يكن ممكنًا من قبل. تقدم أفريقيا موبايل نتوركس (AMN) اتصالات صوتية وبيانات 2G و3G و4G إلى المدن والقرى التي لم تكن متصلة سابقًا.

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حول Qbera Capital

Qbera Capital هي شركة استشارية مستقلة لإدارة الأصول، تقوم بتسهيل وتوفير حلول الديون والأسهم لأصول الاقتصاد الحقيقي والشركات المتخصصة في قطاعات الطاقة والموارد والزراعة والطاقة المتجددة.

موقع الويب: https://www.qberacapital.com

حول Dentons

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ريكاردو مارتينيز، رئيس البنية التحتية المستدامة

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