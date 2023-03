AFRICA MOBILE NETWORKS (AMN) BOUCLE UN EMPRUNT DE 20 MILLIONS DE DOLLARS AUPRÈS D'INVESTISSEURS D'IMPAC

LONDRES, 29 mars 2023 /PRNewswire/ -- Africa Mobile Networks Limited a le plaisir d'annoncer avoir atteint avec succès la phase de clôture financière de sa facilité de prêt garantie de premier rang de 20 millions de dollars américains. Ce nouveau financement devrait permettre d'obtenir des avantages à long terme et de financer le déploiement de tours de communications mobiles dans les zones rurales et ultra-rurales d'Afrique.

Cette facilité, financée par BlueOrchard Sustainable Assets Fund (BOSAF) et OP Finnfund Global Impact Fund I, permettra de réaliser un investissement par emprunt de 20 millions de dollars pour soutenir la croissance d'Africa Mobile Networks (« AMN »). La transaction a été annoncée en novembre 2022 et la phase de clôture financière atteinte en mars 2023.

L'objectif d'AMN est de devenir le premier fournisseur de télécommunications rurales en Afrique. Pour ce faire, l'entreprise compte construire plus de 10 000 stations de base dans 20 pays d'Afrique subsaharienne, tout en servant une population totale de plus de 35 millions d'habitants. Le portefeuille d'AMN est réparti entre différents pays, et présente une exposition à un grand nombre de pays les moins avancés (PMA) tels que la RDC, le Liberia, le Congo et la Guinée.

Cette nouvelle fait suite à une prise de participation réussie de 36 millions de dollars annoncée en 2021 par un consortium mené par Metier, CDC Group (institution de financement du développement et investisseur d'impact du Royaume-Uni), DEG (institution de financement du développement de l'Allemagne), Proparco (branche de l'Agence française de développement dédiée au secteur privé) et d'autres institutions financières et gestionnaires de placement de premier plan.

« L'Afrique subsaharienne compte 1,1 milliard d'habitants, soit un septième de la population mondiale, dont 62 % sont considérés comme ruraux. Il s'agit non seulement de la région du monde qui connaît la croissance la plus rapide, mais aussi de celle où le pourcentage de la population qui ne bénéficie pas d'une couverture mobile est le plus élevé au monde. Selon les estimations, plus de 300 millions de personnes en Afrique subsaharienne vivent dans des villages qui ne disposent d'aucun service de réseau mobile utilisable aujourd'hui. Nous avons entrepris de relever ce défi », a déclaré Michael Darcy, président-directeur général d'AMN.

AMN a bénéficié des conseils financiers de Qbera Capital LLP, basé à Londres, et de l'assistance juridique de Dentons.

À propos d'AMN

Africa Mobile Networks (AMN) est un groupe d'entreprises dont le siège social se trouve au Royaume-Uni et qui construit, possède, exploite et entretient des infrastructures de réseaux mobiles afin de fournir des services aux plus grands opérateurs de réseaux mobiles (ORM) en Afrique. Le modèle NaaS (Network-as-a-Service) d'AMN permet aux opérateurs africains de niveau 1 d'étendre la couverture de leur réseau dans les zones rurales, sans dépenses d'investissement et sans risque pour les dépenses d'exploitation. AMN utilise une technologie très avancée pour pouvoir fournir des services de manière économique et durable à des communautés plus petites tel qu'il n'a jamais été possible de le faire auparavant. AMN apporte la connectivité vocale et de données 2G, 3G et 4G aux villes et villages qui n'étaient pas connectés auparavant.

À propos de Qbera Capital

Qbera Capital est une société indépendante de conseil et de gestion d'actifs, qui facilite et fournit des solutions d'emprunt et de capital pour les actifs de l'économie réelle et les entreprises spécialisées dans les secteurs de l'énergie, des ressources, de l'agriculture et des énergies renouvelables.

À propos de Dentons

Dentons a été conçu pour être différent. En tant que plus grand cabinet d'avocats mondial, qui compte 21 000 professionnels répartis sur plus de 200 sites dans plus de 80 pays, nous pouvons vous aider à développer , à protéger , à exploiter et à financer votre entreprise. Notre approche polycentrique et axée sur les objectifs, ainsi que notre engagement en faveur de l'inclusion, de la diversité, de l'équité et des facteurs ESG, nous permettent de remettre en question le statu quo et de rester concentrés sur ce qui compte le plus pour vous.

