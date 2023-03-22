تلفزيون الصين المركزي (+CCTV): سيتم بث سلسلة فيديوهات على وسائل الإعلام الروسية عن الكلاسيكيات المنقولة عن الرئيس شي

بكين، 22 مارس/آذار2023 /PRNewswire/ -- ستبث محطات التلفزيون الرئيسية في روسيا النسخة الروسية من الموسم الثاني من سلسلة فيديوهات «كلاسيكيات شي جين بينغ» التي أنتجتها مجموعة الإعلام الصينية بمناسبة زيارة الدولة التي يقوم بها الرئيس الصيني لمدّة ثلاثة أيام استهلّها يوم الاثنين.

السلسلة، التي تعرض اقتباسات من القصص والكلاسيكيات الصينية القديمة في خطابات ومقالات شي، سيتم بثهاعلى قناة روسيا 24، وهي قناة إخبارية مملوكة لشركة عموم روسيا للراديو والتلفزيون الحكومية، وسيتم البث بشكل متزامن على منصتها الإعلامية الجديدة. كما ستبث السلسلة أيضا على كل من Big Asia، TV BRICS وقنوات روسية أخرى.

Video Series on Classics Quoted by Xi to Be Aired on Russian Media

من خلال تسليطها الضوء على موضوعات «العمل الجاد» و «الولاء» و «النزاهة» و «المشاركة» و «الأخضر»، تُظهر السلسلة بجلاء التحصيل الثقافي الواسع والعميق للرئيس شي وكذا اهتمامه العميق بالشعب وحبه الراسخ للأمة.

كما أنه يستنبط ويفسر الثقافة الصينية التقليدية الغنيّة والعميقة التي تجمعُ مفاهيم الحداثة وقيم العولمة.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2037240/Video_Series_Classics_Quoted_Xi_Be_Aired_Russian_Media.jpg

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