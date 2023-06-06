منحت شركة Air Products عقدًا لشركة Envision Energy لتزويد شركة NEOM Green Hydrogen بتوربينات الرياح بقدرة 1.67 جيجاوات

الرياض، المملكة العربية السعودية, 6 يونيو 2023 /PRNewswire/ -- أعلنت اليوم شركة Envision Energy العالمية الرائدة في مجال التكنولوجيا الخضراء، عن توقيعها عقدًا لتزويد شركة NEOM Green Hydrogen بتوربينات رياح بقوة 1.67 جيجاوات، وهي أكبر محطة الهيدروجين في العالم التي تعمل بالكامل بالطاقة المتجددة. تقع المحطة الضخمة في منطقة Oxagon بمدينة نيوم السعودية.

بموجب هذا العقد، سيتم تركيب توربينات الرياح المتطورة التي ستنتجها شركة Envision Energy والتي تبلغ قوتها 171-6.5 ميجاوات ومن المتوقع أن تعمل بكامل طاقتها بحلول عام 2026.

قال السيد زهانغ لي، الرئيس التنفيذي لشركة Envision Energy: "يمثل هذا العقد إنجازًا بارزًا لشركاتنا والقطاع بشكل عام". "نحن فخورون بالمشاركة في هذا المشروع الطموح الذي سيمهد الطريق لشركات أخرى لتحذو حذوها في السعي وراء المبادرات المستدامة."

قال السيد ولفغاغ براند، نائب رئيس شركة NEOM Green Hydrogen من Air Products: "نحن متحمسون للغاية للتعاون مع شركة Envision Energy في هذا المشروع الرائد" "يدل هذا الإنجاز على التزامنا المشترك نحو تحقيق أهداف الاستدامة من خلال تسليم المشاريع."

تهدف شركة NEOM Green Hydrogen إلى إنتاج الهيدروجين الخالي من الكربون باستخدام مصادر الطاقة المتجددة فقط مثل الطاقة الريحية والطاقة الشمسية لإنتاج ما يصل إلى 600 طن يوميًا من الهيدروجين الخالي من الكربون بحلول نهاية عام 2026. تتمثل رؤية المملكة العربية السعودية 2030 في الحد من انبعاثات الكربون مع تشجيع النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل في نفس الوقت.

وقال السيد ديفيد إدموندسون، الرئيس التنفيذي لشركة NEOM Green Hydrogen: "إن شراكتنا مع شركة Envision Energy لتوفير طاقة مستدامة ستمكن شركة NEOM Green Hydrogen من تحقيق رؤيتنا لقيادة التحول العالمي للطاقة. نتطلع إلى العمل بشكل وثيق كفريق واحد على مدى السنوات القليلة القادمة خلال مرحلة تنفيذ المشروع وربط علاقة موثوقة طويلة الأجل".

تقدم شركة Envision Energy مجموعة شاملة من حلول النظام كشريك عالمي لتقنية net-zero. بالإضافة إلى تكنولوجيا توربينات الرياح، تتمتع شركة Envision Energy بخبرة واسعة في البنية التحتية للطاقة الجديدة، والجمع بين مصادر الطاقة المتجددة وتخزين الطاقة، والشبكة الرقمية، وتقنيات power-to-x (P2X). تعتبر المحطة الضخمة لشركة NEOM Green Hydrogen بمثابة شهادة على التزام شركة Envision Energy وقدرتها على تمكين المؤسسات في جميع أنحاء العالم من تحقيق أهدافها بخصوص الطاقة المتجددة.

نبذة عن Envision Group

Envision Group هي شركة عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا الخضراء وشريك صافي صفر في مجال التكنولوجيا. مع مهمة "حل تحديات المستقبل المستدام للبشرية". تعمل شركة Envision في مجال تصميم وبيع وتشغيل توربينات الرياح الذكية ونظام التخزين الذكي من خلال Envision Energy؛ وبطاريات تعمل بتقنية AIoT من خلال Envision AESC؛ وأكبر نظام تشغيل AIoT في العالم من خلال Envision Digital. كما أنها تمتلك فريق Envision Racing Formula E. تواصل شركة Envision الترويج لطاقة الرياح والطاقة الشمسية باعتبارهما "الفحم الجديد" والبطاريات ووقود الهيدروجين باعتباره "النفط الجديد"، وشبكة AIoT باعتبارها "الشبكة الجديدة"، والمجمّعات الصناعية بصافي صفر إلى "البنية التحتية الجديدة"، وتعزيز بناء وتنمية "صناعة جديدة" خضراء.

صُنفت شركة Envision Group ضمن أفضل 10 من بين أفضل 50 شركة في العالم لعام 2019 من قبل مجلة MIT Technology Review. في أكتوبر من عام 2021، احتلت شركة Envision المرتبة الثانية في العالم على قائمة مجلة Fortune "Change the World" (تغيير العالم). وانضمت Envision Group إلى مبادرة 'RE100' العالمية وأصبحت أول شركة في الصين القارية تلتزم بالكهرباء المتجددة بشكل كامل بحلول عام 2025.

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