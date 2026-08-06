Envision وSasol تطوران أنظمة الطاقة المستقبلية عبر التعاون في الهيدروجين الأخضر في جنوب أفريقيا

تشيفنغ ، الصين, 6 أغسطس 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت اليوم شركة "إنفجن إنرجي" (Envision Energy)، الشركة الرائدة عالميًا في مجال التكنولوجيا الخضراء ، اليوم عن تعاون مع "ساسول" (Sasol)، وهي شركة عالمية للطاقة والكيماويات ، لتطوير دراسة تصميم نظام محتمل بالهيدروجين الأخضر في عمليات شركة "ساسول" في مدينة "ساسولبورج" (Sasolburg) بجنوب أفريقيا. يمثل التعاون خطوة مهمة في استكشاف كيف يمكن لنظام الطاقة في المستقبل أن يدمج تقنيات الطاقة المتجددة وتخزين الطاقة والتحليل الكهربائي لفتح الآفاق لمسارات جديدة لدعم تطوير الوقود والمواد الكيميائية ذات الكربون المنخفض ، بما في ذلك التطبيقات المحتملة في الميثانول الكهربائي ووقود الطيران المستدام (eSAF).

تم تسليط الضوء على التعاون خلال زيارة قام بها وزير الكهرباء والطاقة في جنوب أفريقيا ، الدكتور "كوسينتشو راموكجوبا" ، إلى "مجمَّع تشيفنغ الصناعي بالهيدروجين - صافي صفر" (Chifeng Hydrogen Net Zero Industrial Park) التابع لشركة "إنفجن" في منغوليا الداخلية ، كجزء من مؤتمر استثمار الطاقة بين جنوب أفريقيا والصين.

من خلال الاستفادة من خبرة "إنفجن" في مجال الطاقة المتجددة، وأنظمة تخزين الطاقة في البطاريات، والهيدروجين الأخضر وإدارة الطاقة الممكَّنة من الذكاء الاصطناعي ، ستقوم دراسة التصميم بتقييم كيفية دمج توليد الطاقة المتجددة وأنظمة تخزين الطاقة والتحليل الكهربائي لتحسين إنتاج الهيدروجين الأخضر بناءً على توافر الطاقة وظروف السوق والمتطلبات التشغيلية.

ومن المتوقع أن تكتمل دراسة التصميم في وقت لاحق من هذا العام وستقدم رؤى فنية وتجارية لدعم قرارات الاستثمار المستقبلية المحتملة. تقوم "ساسول" بتقييم الفرص للاستفادة من قدراتها الصناعية والبنية التحتية الحالية مع استكشاف التقنيات التي يمكن أن تدعم مسار انتقال الطاقة وفرص السوق المستقبلية.

قال "كين شو"، نائب الرئيس الأول ورئيس خط المنتجات الدولية في "إنفجن إنرجي": "سيلعب الهيدروجين الأخضر "دورًا حاسمًا في إعادة تشكيل الصناعات الصعبة التخفيض وإنشاء مسارات جديدة للنمو المستدام. من خلال البنية التحتية للطاقة المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتقنيات المبتكرة على مستوى مصادر الطاقة المتجددة، والتخزين والهيدروجين الأخضر ، تعمل "إنفجن" مع شركاء عالميين مثل "ساسول" لتكون رائدة في أنظمة الطاقة المستقبلية التي تتسم بكونها لا حصر لها ، وذكية وغير مكلفة ، ما يؤدي إلى تسريع التحول الصناعي وخلق فرص جديدة للصناعات والمجتمعات في جميع أنحاء العالم.

قال "داني كرونيه"، نائب الرئيس الأول لشركة "ساسول": "دراسة التصميم مع "إنفجن" هي خطوة مهمة في تقييم كيف يمكن لتقنيات الطاقات المتجددة المتكاملة، وتخزين الطاقة، والتحليلي الكهربائي أن تدعم إنتاج الهيدروجين الأخضر التنافسي من حيث التكلفة في مدينة "ساسولبورج". من خلال الاستفادة من الخبرة العالمية الرائدة ، يمكننا تقييم كيف يمكن لهذه التقنيات المساهمة في سلاسل القيمة المستقبلية للوقود والمواد الكيميائية المنخفضة الكربون ، مع البناء على القدرات الصناعية الحالية لشركة (ساسول)": بناء الأعمال التجارية.