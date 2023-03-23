يغزو دواء Envlo التابعة لشركة Daewoong Pharmaceutical السوق العالمية بثبات من خلال طلب الحصول على ترخيص بيعه في ثلاث بلدان في اتحاد بلدان الآسيان

تم تقديم طلب الحصول على ترخيص بيعه في إندونيسيا والفلبين وتايلاند

تم توقيع عقد تصدير الدواء إلى البرازيل والمكسيك في فبراير الماضي

تهدف الشركة الصيدلانية إلى نشر الدواء في 50 بلد بحلول عام 2030

سيول، كوريا الجنوبية، 23 مارس / آذار 2023 /PRNewswire/ -- تغزو شركة Daewoong Pharmaceutical الأسواق العالمية بثبات من خلال دوائها المحلي الجديد لداء السكري Envlo (المكون: enavogliflozin).

Envlo by Daewoong Pharmaceutical

كشفت شركة Daewoong Pharmaceutical (رئيسيها التنفيذيين Seng-ho Jeon و Lee Chang-jae) مؤخرًا أنها قدمت طلبًا جديدًا للحصول على رخصة لبيع دوائها Envlo في كل من إندونيسيا والفلبين وتايلاند، وهي من أكبر الأسواق في جنوب شرق آسيا، وهو دواء جديد من فئة مثبطات إنزيم SGLT2 لدى مرضى داء السكري.

تخطط شركة Daewoong Pharmaceutical لتسريع توسعها في دول مجموعة الآسيان، بدءًا من تقديم طلب الحصول على رخصة بيع دواء Envlo في إندونيسيا والفلبين وتايلاند. كما تعتزم الشركة الدخول إلى دول أخرى مثل الصين والمملكة العربية السعودية وروسيا في خطة للانتشار في 15 دولة بحلول عام 2025 وفي 50 دولة بحلول عام 2030، حتى يصبح دواءها الأفضل من نوعه في البلدان التي يباع فيها.

وفقًا لبيانات منظمة Global IMS في عام 2021، بلغ حجم سوق مرض السكري في دول مجموعة الآسيان 1.3 مليار دولار أمريكي، بحيث بلغ حجم السوق في إندونيسيا 226 مليون دولار أمريكي وتايلاند 308 مليون دولار أمريكي والفلبين 365 مليون دولار أمريكي. تنمو دول الآسيان بثبات كل عام، وتتحول إلى أسواق ناشئة في صناعة الأدوية والصناعة البيولوجية على الصعيد العالمي، وعلى وجه الخصوص، تحتل إندونيسيا المرتبة الرابعة من حيث عدد السكان في العالم وهي واحدة من أكثر الدول التي تستهلك الأدوية في آسيا.

‌تخطط شركة Daewoong Pharmaceutical لتقليل الفجوة بين وقت الإصدار في الدول الكبرى ووقت الإطلاق في النصف الأول من هذا العام في كوريا. وتتوقع الشركة الحصول على مدة أطول لبراءة اختراع مقارنة بالأدوية المنافسة الأخرى في نفس البلدان، مما سيصب في صالح دوائها الذي سيصبح أكثر أهمية في تلك البلدان.

وقعت شركة Daewoong Pharmaceutical عقد تصدير بقيمة 84.36 مليون دولار أمريكي مع البرازيل والمكسيك في الشهر الماضي. يبلغ حجم سوق داء السكري في البرازيل والمكسيك حوالي 1.54 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل 70% من سوق داء السكري بأكمله في منطقة أمريكا الوسطى والجنوبية. الشريك المحلي في هذه المنطقة هو شركة M8 Pharmaceuticals (رئيسها التنفيذي هو جويل بارلان)، ومن المقرر إطلاق دواء Envlo في النصف الثاني من عام 2024 من خلال التحرك بسرعة لإتمام إجراءات الترخيص المحلية.

Envlo هو أول دواء مثبط لناقل جلوكوز الصوديوم 2 (SGLT2) في البلاد لعلاج داء السكري تم تطويره في نوفمبر الماضي من طرف شركة Daewoong Pharmaceutical. لقد أثبتت الاختبارات أن له نفس التأثير الطبي مع 0.3 ملغ فقط، أي 1/30 من كمية مثبط SGLT2 الحالي وله تأثيرات أفضل على الهيموغلوبين السكري (HbA1c) وخفض سكر الدم الصائم مقارنة بالأدوية الموجودة في السوق من خلال المرحلة 3 من التجارب السريرية على مرضى السكري من النوع 2، بالإضافة إلى السلامة. كما سجلت نسبة المرضى الذين يعانون من انخفاض نسبة الهيموجلوبين السكري أكثر من 0.5% مقارنة بنسبة 82.9% قبل العلاج، ومقارنة بنسبة 40-60% للأدوية من نفس الفئة.

أثبتت التجارب أن لدواء Envlo تأثيرًا على خفض الوزن، وخفض ضغط الدم، وتحسين مستوى الدهون، وتحسين مقاومة الأنسولين، بالإضافة إلى تأثيرات ممتازة لخفض نسبة السكر في الدم وتحسين البيلة البروتينية مقارنة بأدوية من نفس الفئة التي يتناولها مرضى السكري من النوع 2 الذين يعانون من ضعف وظائف الكلى، وبالتالي فمن المتوقع أن يكون هذا الدواء خيارًا علاجيًا جديدًا للمرضى الذين لا يستطيعون التحكم في نسبة السكر في الدم. حاليا، هناك ثلاث مؤشرات مضمونة: - العلاج الأحادي - العلاج المركب بالميتفورمين - العلاج المركب بالميتفورمين والجيميجليبتين.

صرح الرئيس التنفيذي لشركة Daewoong Pharmaceutical السيد Seng-ho Jeon بأن "طلب ترخيص بيع Envlo في إندونيسيا والفلبين وتايلاند بعد الدواء Fexuclue هو إنجاز مذهل لتحركنا لتنمية الدواء الجديد الاصطناعي المحلي ليصبح رائدًا عالميًا"، مضيفًا "مع طلب الترخيص في دول الآسيان كنقطة انطلاق، نتوقع أن يتوسع دواء Envlo في السوق العالمية في المستقبل. "

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Daewoong Pharmaceutical Co., Ltd. SOURCE