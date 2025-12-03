شركة Daewoong Pharmaceutical تعقد برنامج "Nabota Master Class" في المملكة العربية السعودية

- تستقطب أكثر من 200 خبيرًا في التجميل من ست دول في الشرق الأوسط

- قادة الرأي الرئيسيون (KOLs) الرائدون من كوريا والشرق الأوسط يقدمون تعليمًا قائمًا على علم التشريح، وعروضًا حية، ومشاركة الحالات

- الدكتور عزّام الخليفة: "مُنتج Nabota يرسّخ مكانته كتوكسين موثوق في الشرق الأوسط"

Medical staff members participating in NMC MENA, held in Saudi Arabia starting on the 28th of last month, pose for a commemorative photo.

سيول، كوريا الجنوبية، 3 ديسمبر 2025 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Daewoong Pharmaceutical (الرئيسان التنفيذيان المشتركان: Shawn Park وChang-jae Lee) في الأول من ديسمبر أنها نجحت في عقد برنامج Nabota Master Class (NMC) لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA)، ابتداءً من 28 نوفمبر ولمدة يومين في مدينة جدة، بالمملكة العربية السعودية. وهذه أول مرة يُقام فيها برنامج NMC خارج كوريا، حيث استقطب أكثر من 200 متخصصًا طبيًا من ست دول رئيسية في الشرق الأوسط، بما في ذلك المملكة العربية السعودية والإمارات وقطر.

حتى الآن، توسّع منتج Nabota ليصل إلى 10 دول في الشرق الأوسط — أسواق أكثر من أي علامة كورية مختصّة بالتوكسين — محققًا نموًا سريعًا في الأسواق الرئيسية مثل المملكة العربية السعودية والإمارات. في المملكة العربية السعودية، أكبر سوق للتجميل في المنطقة، واصل Nabota تعزيز حصته السوقية منذ إطلاقه، مُرسخًا مكانته من خلال الأداء السريري الثابت.

ومع استمرار الطلب المتزايد على توكسين البوتولينوم بين المستهلكين الشباب في الشرق الأوسط، تعمل Daewoong Pharmaceutical على تعزيز بنية التدريب الخاصة بها عبر تقديم برامج تعليمية مُنظمة للأطباء ودعم أكاديمي. من خلال هذه الجهود، تهدف الشركة إلى رفع كفاءة العلاج، وتحسين رضا المرضى، وبناء نموذج ربح مُتبادل ومُستدام للأطباء والمرضى والشركة.

تضمن برنامج NMC لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مشاركةَ أبرز الخبراء في التجميل والجراحة التجميلية وعلم التشريح من كوريا والشرق الأوسط، وحظي بتفاعل كبير من الحضور. شملت الدورات الرئيسية ما يلي:

محاضرة عن تشريح الوجه قدّمها البروفيسور Seung-Ho Han (جامعة إيهوا للإناث)، ركزت على تحسين سلامة ودقة حقن التوكسين؛

دورة تدريبية مبنية على بروتوكولات العلاج قدمها الدكتور Je-young Park (المدير الطبي لمركز (Apgujeong Oracle Dermatology، استعرض فيها التطبيقات السريرية والتقنيات الموحدة للإجراءات المتخصصة مثل: NABOLIFT وNABOGLOW؛

دورات تدريب عملي بقيادة الدكتور Jee-soo Kook (عيادة It's Me) وثمانية أعضاء إضافيين من هيئة الخبراء.

بالإضافة إلى ذلك، شارك قادة رأي رئيسيون (KOLs) بارزون في الشرق الأوسط — بما في ذلك الدكتور عبد القادر رامو، والدكتور عزّام الخليفة، والبروفيسور أمير مراد (جامعة الفيصل)، والدكتور Carmelo Crisafulli — حالات علاجية واقعية باستخدام مُنتج Nabota، كما شاركوا في مناقشات مُتعمّقة حول طرق تخفيف التوكسين، خصائص الانتشار، والعوامل السريرية المميِّزة للمُنتج.

صرّح الدكتور الخليفة قائلًا: "أصبح مُنتج Nabota علامة موثوقة لتوكسين البوتولينوم في الشرق الأوسط بفضل نتائجه السريرية الثابتة. وهذا الحدث كان له أهمية خاصة لأنه أتاح لنا فرصة التعمُّق في مزايا Nabota السريرية، وبروتوكولات الحقن المُوحدة في برنامج شامل واحد".

وسعت شركة Daewoong Pharmaceutical نطاق برنامج NMC من دورتين إلى أربع دورات عالمية سنوية بدءًا من هذا العام، وتدير برامج أكاديمية مُخصصة عبر آسيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط. تهدف الشركة إلى تطوير المنصة لتتجاوز ورش الحقن البسيطة، لتصير منظومة تعليمية عالمية تُعزز الخبرة السريرية، وتُسهم في تبادل المعرفة العلمية، وتُعزز مصداقية العلامة التجارية.

وقال Jun-soo Yun، رئيس قسم أعمال Nabota في Daewoong Pharmaceutical: "لم يكن برنامج NMC لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مجرد فعالية تدريبية — بل لحظةً فارقةً حيث نجحنا نحن وشركاؤنا في الشرق الأوسط في وضع معايير جديدة في طب الجمال. سنواصل توسيع الشبكات الأكاديمية العالمية وتعزيز مكانة Nabota كعلامة توكسين عالمية موثوقة من خلال التعليم القائم على الأدلة والتعاون السريري المستمر".

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2837143/image.jpg

الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/1676530/Daewoong_Pharmaceuticals_Logo.jpg