علامة كونياك LOUIS XIII تكشف عن إطلاقها النادر CASK 42.1

CARE FOR WONDERS

PARIS, 28 مارس / آذار 2023 /PRNewswire/ -- بعد مرور 10 سنوات على إطلاق RARE CASK 42.6، يسعد علامة LOUIS XIII الكشف عن RARE CASK 42.1 الذي يعتبر من أعاجيب الزمن والطبيعة، وتسجيدا مطلقا لكونياك LOUIS XIII. تم إصدار عدد محدود من RARE CASK 42.1 تتجاوز بالكاد 775 دورقا فريدا من الكريستال الأسود، إذ أن المشروب هو استضافة حقيقية إلى عجائب العالم، تعانق عوالم المجهول وغير المألوف في خضم البحث عن ما هو استثنائي.

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LOUIS XIII RARE CASK 42.1 RARE CASK 42.1 - Care for Wonders

https://www.multivu.com/players/uk/9151351-louis-xiii-cognac-unveils-rare-cask/

تُعتبر براميل خشب البلوط المخزنة بين ظلال أقبية Domaine de Grollet، ملتقى إرث علامةLOUIS XIII، أعاجيب في حد ذاتها. فهي تزخر بمجموعة ثمينة من المشروبات الروحية والذكريات الثمينة المقطرة من أراضي كونياك Grande Champagne، والتي نبع منها كونياك LOUIS XIII.

يتم صنع كل برميل من أشجار البلوط الفرنسية التي تستغرق أكثر من 100 عام لتصل إلى مرحلة النضج ويقال أن لها روح خاصة تنعكس في المشروبات. كل شجرة بلوط يتم زرعها هي بمثابة وعد بهبة من الزمن والطبيعة: فإن علامة LOUIS XIII تخطط قبل قرون لتخلق آفاقًا رائعة للأجيال القادمة.

يتم حفظ المشروبات الروحية في أجواء مظلمة يعمها الهدوء ظاهريا، لتعيش حالة من التحول الساحر. على مر السنين تتعتّق المشروبات لتكتسب حدة شجية وألوان ماهوجنية رائعة ستشع يومًا ما بمجرد إبرازها للضوء. وتتحد قوى الزمن والطبيعة طوال عدد لا متناهي من الدورات المتشابكة لتمنح كونياكLOUIS XIII تركيبته الفريدة.

يؤمّن المسؤولون عن القبو لعلامة LOUIS XIII، الحكيمين والأمينين، المستقبل البعيد من خلال الحفاظ على تراثنا في تسلسل لا نهاية له للحفاظ على روح خالدة وصامدة ودائمة التجدد. يوازن السيد بابتيست لوازو، المسؤول عن قبو علامة LOUIS XIII والذي يمثل الجيل الخامس في وظيفته، بين الفضول والتواضع، أو فن التساؤل، لبناء معرفة جديدة في حكمة جماعية تعرف تزايدا مستمرا.

إطلاق مشروب RARE CASK هو لحظة فريدة في حياة مسؤول عن قبو LOUIS XIII، لأن هذا الحدث النادر قد لا يقع أبدًا خلال حياة شخص.

"تعتمد فرادة RARE CASK على معجزة تمنحها الطبيعة، أما الدراية الفنية اللازمة لخلق المشروب فتعود إلى نقل هذا الفن، من جيل إلى آخر، ليقوم كل مسؤول عن القبو بتكرير حركات أسلافه." حسب تصريحات السيد بابتيست لوازو.

يتم تذوق المشروبات الروحية بتمعن طوال تقدمها في العمر، بفضل نقل أزلي للمعرفة والخبرة، وذلك جزء من أهداف كل مسؤول عن القبو طوال مسيرته لإدامة إرث LOUIS XIII. تم اكتشاف RARE CASK 43.8 في عام 2004 من قبل المسؤولة عن القبو السابقة السيدة بيريت تريشيه، و RARE CASK 42.6 في عام 2009 عندما كان بابتيست لوازو وبيريت تريشيه يعملان معا. وللمرة الثالثة في التاريخ، في حركة غير متوقعة من الزمن، يكشف السيد بابتيست لوازو النقاب عن RARE CASK 42.1.

نحن هنا أمام حدث لا يمكن تفسيره ولا يمكن التنبؤ به، فقد كشف برميل واحد عن مواصفات عطرية استثنائية وفريدة، تمنح خصائص مميزة لكونياك LOUIS XIII لم يسبق العثور عليها من قبل، وبنسبة كحول غير متوقعة تبلغ 42.1٪.

يستوحى بابتيست لوازو إلهامه من المجهول وغير المألوف ليغوص في مختلف الاحتمالات التي يمكن أن يمنحها الزمن وينحت ببراعة أعاجيب المستقبل.

إذ يجب التميز بحساسية فائقة للاستماع لهمسات الطبيعة وسط الصمت. بالإصغاء إلى مايحدث داخل البرميل بين خشب البلوط المعمر والمشروب الروحي، يُعزز بابتيست لوازو ميزات RARE CASK 42.1 ويحتكم إلى غريزته لتحديد اللحظة المناسبة للاستمتاع بهذه الأعجوبة.

"لاكتشاف Rare Cask 42.1، استمعت إلى حدسي وفضلت العاطفة على العلم. كما التجأت لذكرياتي." أكد السيد بابتيست لوازو.

بعد مرور 10 سنوات، ها أننا على وشك الكشف عن RARE CASK 42.1 للعالم في في مارس/آذار 2023. يمكن البرميل من الحصول على عدد محدود يتجاوز بالكاد 775 دورق، مصنوع كل منها خصيصًا من الكريستال الأسود من علامة Baccarat. يعد تشكيل كل دورق عرضًا رائعًا لكيفية الجمع بين الفن والدراية العملية، للحصول على مظهر نهائي أسود في منتهى الجمال يشبه الجواهر، يتطلب موهبة مذهلة وعناية قصوى. لتحقيق ذلك، قام 20 حرفيًا بالعمل معا استثنائيا وفي انسجام تام في سباق مع الزمن لإكمال أكثر من 50 خطوة دقيقة قبل أن تتجمد المادة المنصهرة لتتحول إلى تحفة فنية براقة. كلمسة نهاية، تم تزيين الدورق برقبة مطلية بالذهب والروديوم، في حين تم نقش الخاتم بدقة بأنماط رباعية الفصوص في إشارة إلى الشعر الرمزي الفرنسي: زهرة الزنبق.

RARE CASK 42.1 هو أول إصدار يتم تقديمه في شكل مجموعة طقوس. فدورق الكريستال الأسود مصحوب بكؤوس من الكريستال مزخرفة بأوراق رباعية الفصوص السوداء وماصة لتقديم المشروب تحمل ميدالية سوداء.

سيتم الاحتفاء باكتشاف RARE CASK 42.1 خلال حدث خاص منظم في مدينة البندقية الإيطالية، لتُسجل هذه اللحظة في التاريخ، تحت شعار "Care For Wonders" (الاعتناء بالأعاجيب). والبندقة مدينة حافظت على مدى قرون على تراث فريد وإرث جمالي وفني، وتظل اليوم مصدر إلهام يجذب المبدعين من جميع أنحاء العالم. وبعد قائمة الأماكن الراسخة في التاريخ مثل قبو Guilin Caves بالصين لمشروب RARE CASK 43.8 ، وأودايبور الهندية لمشروب RARE CASK 42.6 ، تُشارك علامة LOUIS XIII مرة أخرى مشروبا رائعا وعفويا مع عملاء مرموقين ووسائل إعلام من جميع أنحاء العالم، لتقطع خطوة جديدة في بناء إرثها الخالد.

من خلال RARE CASK 42.1، تُذكر علامة LOUIS XIII بأهمية الاعتناء بالأعاجيب، وليدة الزمن والطبيعة، ومزيج الفن والدراية العملية، حتى يتمكن العالم من الاستمتاع بها.

سيكون بالإمكان اكتشاف RARE CASK أيضًا من خلال تجربة تذوق حصرية يتم تنظيمها في العديد من المدن حول العالم، منها باريس وزيورخ ولندن ودبي وبيفرلي هيلز ونيويورك وميامي ولاس فيغاس وكوالالمبور.

لتذوق RARE CASK 42.1 في جميع أنحاء العالم واكتشاف هذه الأعجوبة، انضم إلى تجربة LOUIS XIII RARE CASK على: https://rarecask-42-1.louisxiii-cognac.com

حول علامة LOUIS XIII

منذ عام 1874، يتم إنتاج كونياك LOUIS XIII باستمرار انطلاقا من المشروب الروحيCognac Grande Champagne الثمين، المتوارث عبر الأجيال والممزوج ببراعة. المادة الخام هنا هي الزمن الذي يسمح بإعداد هذا المشروب النادر، وروحه الثابتة.

تحت إشراف المسؤول عن القبو، السيد بابتيست لوازو، يعتبر LOUIS XIII رمزًا لعلاقة دائمة مع الطبيعة والأرض، معززة بوقع الزمن. تُعتبر كل قطرة من المشروب إرثا حيا، وكل دورق هو احتفال بالعقول الحكيمة والأيادي البشرية التي تحبك المستقبل من خلال ترك بصمة اليوم تدوم أبدا.

تصور المستقبل بعد قرن من الآن

يرجى الشرب بمسؤولية

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2038148/LOUIS_XIII_RARE_CASK.mp4

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LOUIS XIII COGNAC SOURCE