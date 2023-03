COGNAC LOUIS XIII APRESENTA RARE CASK 42.1

CARE FOR WONDERS

PARIS, 24 de março de 2023 /PRNewswire/ -- 10 anos desde o RARE CASK 42.6, LOUIS XIII tem a honra de apresentar RARE CASK 42.1 – uma verdadeira maravilha do Tempo e da Natureza, oferecendo a expressão máxima do Cognac LOUIS XIII. Disponível num número limitado de pouco mais de 775 decantadores exclusivos em cristal negro, o RARE CASK 42.1 é uma porta de entrada para as maravilhas do mundo, abraçando os reinos do desconhecido na procura pelo extraordinário.

Os tierçons que descansam entre as sombras nas adegas de Domaine de Grollet – a confluência do Legado de LOUIS XIII – são maravilhas por si só. Juntos, guardam uma valiosa coleção de eaux-de-vie, memórias preciosas destiladas do terroir Cognac Grande Champagne, e do qual nasce o Cognac LOUIS XIII.

Cada tierçon nasce dos carvalhos franceses que levam mais de 100 anos a atingir a maturidade e diz-se que têm o seu próprio espírito que sussurra para as eaux-de-vie. Cada bolota plantada é uma promessa da dádiva do Tempo e da Natureza: ao pensar séculos à frente, LOUIS XIII cria horizontes maravilhosos para as gerações futuras.

Mantidas na escuridão e aparentemente imperturbadas, as eaux-de-vie no interior estão a passar por uma encantadora transformação. Amadurecem com intensidade emocional e fascinantes tonalidades de mogno que um dia irradiarão quando trazidas à luz. As forças combinadas do Tempo e Natureza que atuam através de um número interminável de ciclos interligados conferem ao Cognac LOUIS XIII a sua inigualável complexidade.

Visionários e guardiões, os Cellar Masters LOUIS XIII asseguram o futuro distante, preservando a nossa herança numa infinita sequência de transmissão – para preservar um espírito intemporal cuja alma é inabalável, eternamente renascida. Baptiste Loiseau, Cellar Master de quinta geração de LOUIS XIII, equilibra a curiosidade com a humildade – a arte de se questionar – para construir incessantemente novos conhecimentos numa sabedoria coletiva sempre crescente.

A descoberta de um RARE CASK é um momento único na vida de um Cellar Master LOUIS XIII, pois um acontecimento tão espontâneo e raro pode nunca acontecer numa vida inteira.

«Enquanto a singularidade de um RARE CASK assenta num milagre oferecido pela natureza, o know-how necessário para a sua criação nasceu da transmissão de uma arte, de geração em geração, onde cada Cellar Master perpetua os gestos dos seus antecessores.» – diz Baptiste Loiseau.

A degustação meticulosa das eaux-de-vie à medida que envelhecem, na transmissão infindável do savoir-faire, faz parte do propósito de vida de cada Cellar Master de perpetuar o Legado LOUIS XIII. O RARE CASK 43.8 foi descoberto em 2004 pelo anterior Cellar Master Pierrette Trichet, e o RARE CASK 42.6 em 2009 quando Baptiste Loiseau e Pierrette Trichet estavam a colaborar. Pela terceira vez na história, num inesperado desvio da passagem normal do tempo, Baptiste Loiseau revela o RARE CASK 42.1.

Inexplicável e imprevisível, um único tierçon acaba de revelar o seu perfil aromático extraordinariamente excecional, oferecendo uma expressão distinta de Cognac LOUIS XIII nunca antes vista e com uns inesperados 42,1 % em volume de álcool.

Baptiste Loiseau deixa-se inspirar pelo desconhecido – prosperando nas possibilidades que o tempo pode oferecer e esculpindo artisticamente as maravilhas do futuro.

É necessária uma sensibilidade especial para distinguir os sussurros da Natureza no meio do silêncio. Escutando atentamente as delicadas conversas dentro do tierçon entre o carvalho centenário e as eaux-de-vie, Baptiste Loiseau nutre a expressão de RARE CASK 42.1, deixando que o seu instinto decida o momento certo para que esta maravilha seja apreciada em todo o seu encanto.

«Para descobrir Rare Cask 42.1, ouvi os meus instintos e privilegiei a emoção à ciência. Invoco as minhas memórias.» – diz Baptiste Loiseau.

10 anos mais tarde, em março de 2023, RARE CASK 42.1 será revelado ao mundo. O único tierçon oferece um número limitado de pouco mais de 775 decantadores, especialmente elaborados em cristal negro pela Baccarat. A formação de cada decantador é uma demonstração espetacular da justaposição de arte e savoir-faire: para alcançar um acabamento preto perfeito, como uma joia, é necessário um talento incrível e o máximo cuidado. Por um breve instante, 20 mestres artesãos devem trabalhar em uníssono numa corrida contra o tempo para completar mais de 50 etapas precisas antes que o material fundido se solidifique numa obra de arte radiante. Por último, o decantador é revestido com um gargalo com acabamento em ouro e ródio, enquanto o anel é delicadamente gravado com padrões em forma de trevo em referência à flor de lis de França.

RARE CASK 42.1 é a primeira edição a ser apresentada como um conjunto ritual. O decantador em cristal negro é acompanhado por copos de cristal ornamentados com quadrifólios pretos e uma pipeta de servir com um medalhão preto.

Um evento exclusivo que terá lugar em Veneza, Itália, celebrará a descoberta do RARE CASK 42.1 e marcará este momento especial no tempo, com o tema «Care For Wonders». Uma cidade que durante centenas de anos preservou uma herança, património e beleza artística únicos, Veneza continua a ser hoje em dia uma fonte de inspiração que atrai mentes criativas de todo o mundo. Juntando memórias duradouras de eventos nas grutas de Guilin, China para o RARE CASK 43.8, e em Udaipur, Índia para o RARE CASK 42.6, LOUIS XIII partilhará mais uma vez um espírito espontâneo com clientes e meios de comunicação altamente selecionados de todo o mundo, um novo marco na construção de um legado intemporal.

Com RARE CASK 42.1, LOUIS XIII recorda-nos da importância de cuidar das maravilhas – do Tempo e da Natureza, no cruzamento da arte e do savoir-faire – para que o mundo possa continuar a apreciá-las.

A descoberta deste RARE CASK também será possível através de uma experiência de degustação exclusiva em várias cidades do mundo, incluindo Paris, Zurique, Londres, Dubai, Beverly Hills, Nova Iorque, Miami, Las Vegas, Kuala Lumpur.

Para experimentar o RARE CASK 42.1 globalmente e desvendar as suas maravilhas, junte-se à experiência LOUIS XIII RARE CASK: https://rarecask-42-1.louisxiii-cognac.com

Sobre LOUIS XIII

Desde 1874, o Cognac LOUIS XIII renasce a partir das preciosas eaux-de-vie de Cognac Grande Champagne, transmitidas ao longo de gerações e artisticamente misturadas. O tempo é a matéria-prima com a qual este espírito raro é elaborado, a sua essência inabalável.

Guiado pelo Cellar Master Baptiste Loiseau, LOUIS XIII é o símbolo de um vínculo duradouro com a Natureza e o Terroir, fortalecido pela pátina da idade. Cada gota é um legado vivo, cada decantador uma celebração de mentes visionárias e mãos humanas que moldam o futuro deixando uma marca no amanhã, hoje.

Pense um século à frente.

BEBA COM MODERAÇÃO.

