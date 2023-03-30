تعيين شركة M&G الصينية الرائدة في مجال الأدوات المكتبية كشريك رسمي لمنتدى بوآو الآسيوي 2023

شنغهاي, 30 مارس/ آذار 2023 /PRNewswire/ -- شهدت هاينان افتتاح المؤتمر السنوي لمنتدى بوآو الآسيوي 2023 في 28 مارس، تحت عنوان "عالم غامض: التضامن والتعاون من أجل التنمية في ظلّ التحديات الراهنة ." وبصفة شركة .Shanghai M&G Stationery Inc ( أو"M&G") الشريك المكلّف بتدبير الأدوات المكتبية خلال الحدث، فإنها تزود منتدى BFA بمنتجات الأدوات المكتبية عالية الجودة لأكثر من عقد من الزمان.

ستسرع M&G التي يقع مقرها في الصين، وهي واحدة من أكبر الشركات المصنعة للأدوات المكتبية حول العالم، من وتيرة تحولها إلى مؤسسة ذات المستوى العالمي.

M&G has been providing BFA with high-quality stationery products for over a decade

شرع مؤسس M&G في أعمال صناعة الأدوات المكتبية سنة 1989. أخذت الشّركة على عاتقها مهمة "جعل الدراسة والعمل أكثر بهجة وفعالية"،بتوفيرها مجموعة منتجات متنوّعة حائزة على جوائز دولية وباعتمادها على شبكة توزيع قوية في الصين وفي العالم. تختلف منتجات الشركة من اللوازم المكتبية المعيارية مثل الأقلام والورق والمجلدات، إلى المنتجات الإضافية مثل آلات التقطيع وأسلاك الطاقة والألواح البيضاء.

وقد حافظت M&G على معدّل نمو ثابت في الإيرادات من رقمين خلال العقد الماضي. أصبحت M&G شركة مدرجة في بورصة شنغهاي اعتبارًا من تاريخ 27 يناير 2015. تستثمر M&G Stationery سنويا حوالي 100 مليون يوان صيني في البحث والتطوير، كما تمتلك الشركة أكثر من 900 حقوق ملكية فكرية.

تم الاعتراف بشركة M&G كواحدة من العلامة التجارية الصينية لعام 2021 و 2022 واحتلت المرتبة الأولى في فئة صناعة الأدوات المكتبية من قبل مختبر العلامة التجارية العالمي World Brand Lab.

مع قدرتها على توفير منتجاتها في أكثر من 50 دولة ومنطقة، فقد أصبح لدى M&G شركاء في جميع أنحاء العالم. وبالإضافة إلى ذلك، فقد استحوذت M&G على العديد من العلامات التجارية العالمية واستثمرت فيها لتوسيع مجموعات علامتها التجارية ومنتجاتها، بما في ذلك العلامة التجارية النرويجية لحقائب الظهر Beckmann والعلامة التجارية الإيطالية للرسم والتثقيف الفني للأطفال CARIOCA.

في عام 2022، أعلنت M&G عن استراتيجيها المستدامة ذات الرؤية التي تروم "كتابة مستقبل مستدام للأعمال التجارية." تعمل الشركة وفق شروط تنمية مستدامة عالية الجودة من خلال جهود مستمرة في تطوير منتجات مستدامة، وعبر الاستجابة للتغير المناخي، وعن طريق سلسلة التوريد المستدامة، وكذا تمكين الموظفين والمجتمعات، مما يُظهر للعالم إحساس الشركة العالي بالمسؤولية كعلامة تجارية صينية.

نبذة عن M&G: www.mgstationery.com

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Shanghai M&G Stationery Inc. (M&G) SOURCE