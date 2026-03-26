من منتدى بوآو الآسيوي إلى العالم: M&G تُكمل 20 عامًا من إبراز قصة القرطاسية الصينية عالميًا

بوآو، الصين، 26 مارس 2026 /PRNewswire/ -- افتُتح المؤتمر السنوي لمنتدى بوآو الآسيوي 2026 (Boao Forum for Asia Annual Conference 2026) في 24 مارس في هاينان، الصين، تحت شعار "صياغة مستقبل مشترك: ديناميكيات جديدة، وفرص جديدة، وتعاون جديد". وبصفتها المورد الرسمي للقرطاسية للمنتدى، دعمت شركة Shanghai M&G Stationery Inc. -M&G)رمز السهم 603899) هذا الحدث على مدى أكثر من 20 عامًا منذ 2005، موفّرةً باستمرار منتجات احترافية عالية الجودة. وقد دُعي رئيس شركة M&G، السيد Chen Huxiong، مجددًا للمشاركة، لينضم إلى قادة الحكومات وقطاع الأعمال من مختلف أنحاء آسيا وخارجها.

هذا العام، أطلقت M&G مجموعة تحمل علامة تجارية مشتركة بالتعاون مع الفنانة العالمية Florence Bamberger. وتستند هذه المجموعة إلى موضوعات كونية، وتضم عناصر تصميم مستوحاة من الأجرام السماوية عبر تشكيلة متكاملة من المنتجات تشمل أدوات الكتابة ودفاتر الملاحظات وحقائب الأقلام وحقائب الظهر. وتتيح مجموعة القرطاسية الفاخرة للحاضرين التعرّف عن كثب إلى الحرفية والخبرة اللتين تتمتع بهما العلامة التجارية الرائدة في مجال القرطاسية في الصين.

وتماشيًا مع تركيز المنتدى على الاستدامة، كشفت M&G خلال الحدث عن سلسلة Eco+Office للمكاتب منخفضة الكربون. وقد صُممت هذه المجموعة للاستخدام في بيئات العمل، وتوظّف البلاستيك المعاد تدويره للحد من الانبعاثات من المصدر. وتُحتسب بيانات الانبعاثات وفقًا لمعايير ISO 14067 الدولية، ويجري التحقق منها من خلال تقييمات البصمة الكربونية على امتداد دورة الحياة الكاملة. ومن خلال المنتجات المكتبية اليومية، تشجع M&G على تبني خيارات أكثر مسؤولية بيئيًا.

وبصفتها أول شركة مدرجة في البورصة في قطاع القرطاسية بالصين تنشر تقرير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG)، تواصل M&G توسيع مبادراتها في مجال الاستدامة. وقد حصلت الشركة على درجة "B" من المشروع العالمي للإفصاح عن انبعاثات الكربون (CDP) لعام 2025 في فئة تغير المناخ. كما أُدرجت M&G في الكتاب السنوي للاستدامة لعام 2026 من إس آند بي غلوبال (S&P Global)، لتكون بذلك الشركة الوحيدة من البرّ الرئيسي الصيني التي تحظى بهذا التكريم.

وبخبرة تمتد لأكثر من 30 عامًا في قطاع القرطاسية، تستثمر M&G أكثر من 100 مليون يوان صيني (RMB) سنويًا في البحث والتطوير، وتمتلك أكثر من 1,400 براءة اختراع. وقد حصدت منتجاتها جوائز من أبرز مسابقات التصميم الصناعي الدولية. وباعتبارها واحدة من أكبر شركات تصنيع القرطاسية في العالم، أُدرجت M&G ضمن قائمة "أكثر 500 علامة تجارية قيمة في الصين" الصادرة عن مختبر العلامة التجارية العالمية (World Brand Lab) لثماني سنوات متتالية، بقيمة علامة تجارية تبلغ 25.655 مليار يوان صيني.

ومن منتدى بوآو الآسيوي إلى أسواق العالم، تُباع منتجات M&G في أكثر من 100 دولة ومنطقة، عبر شبكة تضم ما يقرب من 70,000 منفذ بيع بالتجزئة في أنحاء الصين. وتواصل الشركة توسيع حضورها الدولي.

