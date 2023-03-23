إطلاق منتج PlaClin-M، للبيئات الآمنة في عصر الجائحة.

سول، كوريا الجنوبية, 23 مارس / آذار 2023 /PRNewswire/ -- تفخر شركة CodeSteri، وهي شركة رائدة في مجال توفير حلول التطهير، بالإعلان عن إطلاق جهاز PlaClin-M، وهو جهاز ثوري مصمم للمساعدة في ضمان بيئة نظيفة وآمنة في المكاتب والمؤسسات التجارية والأماكن العامة. بدأت CodeSteri من مشروع الحكومة الكورية لمكافحة الأمراض المعدية الجديدة من قبل الأستاذ الحالي والدكتوراه في طب الطوارئ بجامعة هانيانغ، سيول.

PlaClin-M is a revolutionary disinfection device developed by CodeSteri of South Korea that helps protect people from the spread of new infectious diseases, viruses and bacteria, etc. The device uses advanced plasma technology to quickly and effectively disinfect any surface and space in a matter of minutes.

قامت CodeSteri، بمنحة قدرها 4.2 مليون دولار من الحكومة الكورية، بتطوير "PlaClin" بعد 5 سنوات من جهود البحث والتطوير مع كبار الخبراء في المجالات ذات الصلة بدءًا من عام 2015 عندما ضرب "فيروس كورونا المرتبط بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية" Mers كوريا بشدة. حصل PlaClin على جائزة "منتج مبتكر" من قبل وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وحصل على براءة اختراع في الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا.

يستخدم حل PlaClin على نطاق واسع من قبل وكالات القطاع العام في كوريا. اكتسبت سيارات الإسعاف التي تديرها الحكومة زيادة كبيرة في الفعالية التشغيلية ووفورات في التكاليف من خلال تقليل وقت الانتظار (إعادة الاستخدام) لـكوفيد-19 الذي يحمل سيارات الإسعاف بعد التطهير من ساعة إلى ساعتين إلى 10 إلى 20 دقيقة عن طريق التبديل إلى حل PlaClin.

PlaClin-M هو جهاز مدمج وسهل الاستخدام يمكن استخدامه بسرعة في أي مساحة.

مع تعزيز التنقل والراحة اللاسلكية، فإن PlaClin-M مناسب تمامًا لتطهير السفن السياحية والطائرات والقطارات ومترو الأنفاق، وما إلى ذلك حيث يمكن بسهولة إصابة الفضاء بالناس المزدحمين ويحتاج إلى تطهير في غضون وقت قصير. يمكن لشركات الطيران مثل الخطوط الجوية الكورية والخطوط الجوية اليابانية وغيرها من شركات الطيران الكبرى الاستفادة كثيرًا من استخدام حلول PlaClin المبتكرة. إذا تم استخدام PlaClin-M في تطهير شركات الطيران، فيمكنها توفير وقت كبير في إعادة استخدام الطائرات ودفع التكاليف للمطارات عن طريق تقليل وقت التطهير بأكثر من النصف. يمكن لخطوط الرحلات البحرية الرئيسية مثل الكرنفال، رويال كاريبيان، النرويجية، وما إلى ذلك الاستمتاع بعملية جماعية خالية من العدوى مع PlaClin-M. يمكنهم توفير بيئات سفر أكثر أمانًا لعملائهم وتوفير التكاليف لأنفسهم.

تحدث الأمراض المعدية الجديدة ذات الوفيات العالية والمعدية بشكل دوري على فترات تتراوح بين 3 و 4 سنوات في جميع أنحاء العالم ومن المتوقع أن تتكرر في المستقبل كما يتضح من إنفلونزا الخنازير 2009 والإيبولا 2013 وميرس 2015 وكوفيد 2019. مع معدل التطعيم المشبع الحالي لـكوفيد-19 والتطهير غير العلمي والوقت والمستهلك للعمالة على مستوى العالم، تستحق التكنولوجيا المبتكرة لحلول PlaClin اهتمام الحكومات الأخرى والشركات الرائدة في الجهود المبذولة لحماية بيئاتنا من الوباء.

حل PlaClin هو تطهير صديق للبيئة غير ضار لكل من البشر والأجهزة، مع شهادات FDA وCE. يوفر حماية واسعة من البرد والإنفلونزا والتسمم الغذائي والسل إلى مستويات عالية من التعقيم في وحدات العناية المركزة وغرف العمليات وما إلى ذلك. قال تاي هو ليم، الحاصل على دكتوراه والمؤسس والرئيس التنفيذي لشركة CodeSteri، الحائز على 4 جوائز من الوزراء و2 من جوائز الابتكار CES، "باعتبارها تقنية منقذة للحياة في عصر ما بعد كوفيد-19، فإن PlaClin-M هو الجهاز الأساسي الذي يوفر بيئات آمنة وصحية لأماكن العمل والأماكن العامة". يتوفر PlaClin-M الآن للشراء على موقع CodeSteri وamazon.com.

جانجشي سيو، دكتوراه

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