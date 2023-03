Lancering van een innovatief product, PlaClin-M, voor veilige omgevingen in het pandemische tijdperk.

SEOUL, Zuid-Korea, 23 maart 2023 /PRNewswire/ -- CodeSteri, een toonaangevende leverancier van desinfectieoplossingen, kondigt met trots de lancering aan van PlaClin-M, een revolutionair apparaat dat is ontworpen om te helpen zorgen voor een schone en veilige omgeving in kantoren, commerciële vestigingen en openbare ruimtes. CodeSteri is ontstaan uit een Koreaans overheidsproject ter bestrijding van nieuwe infectieziekten door de zittende professor en arts (MD) van Hanyang University Emergency Medicine, Seoul.

PlaClin-M is a revolutionary disinfection device developed by CodeSteri of South Korea that helps protect people from the spread of new infectious diseases, viruses and bacteria, etc. The device uses advanced plasma technology to quickly and effectively disinfect any surface and space in a matter of minutes.

CodeSteri ontwikkelde, met een subsidie van $ 4,2 miljoen van de Koreaanse overheid, 'PlaClin' na vijf jaar R&D-inspanningen met topexperts in aanverwante gebieden vanaf 2015, toen MERS Korea hard trof. PlaClin werd bekroond als "innovatief product" door het Ministerie van Wetenschap en ICT en gepatenteerd in de VS en Korea.

De PlaClin-oplossing wordt algemeen gebruikt door overheidsinstanties in Korea. De ambulances van de overheid behaalden een grote toename in operationele effectiviteit en kostenbesparingen door de wachttijd (hergebruik) van ambulances die mensen met covid-19 vervoeren, na desinfectie te verkorten van 1 à 2 uur tot 10 tot 20 minuten door over te stappen op de PlaClin-oplossing.

PlaClin-M is een compact en gebruiksvriendelijk apparaat dat snel in elke ruimte kan worden gebruikt.

Met verbeterde mobiliteit en zonder snoer is de PlaClin-M goed geschikt voor het desinfecteren van cruiseschepen, vliegtuigen, treinen, metro's, etc. waar de ruimte gemakkelijk besmet kan raken door de massa mensen en binnen korte tijd moet worden gedesinfecteerd. Luchtvaartmaatschappijen zoals Korean Airlines, Japan Airlines en andere grote luchtvaartmaatschappijen kunnen veel baat hebben bij het gebruik van de innovatieve PlaClin-oplossingen. Als PlaClin-M wordt gebruikt bij de desinfectie van luchtvaartmaatschappijen, kunnen ze enorm veel tijd besparen bij het hergebruik van de vliegtuigen en de aan luchthavens betaalde kosten verminderen door de desinfectietijd met meer dan de helft te verkorten. Grote cruisemaatschappijen zoals Carnival, Royal Caribbean, Norwegian, enz. kunnen genieten van een massale infectievrije werking met PlaClin-M. Ze kunnen hun klanten veiligere reisomgevingen bieden en zichzelf kosten besparen.

Nieuwe besmettelijke ziekten met een hoge mortaliteit en besmettelijkheid komen periodiek voor met tussenpozen van drie tot vier jaar wereldwijd en zullen zich naar verwachting in de toekomst herhalen, zoals blijkt uit de Mexicaanse griep in 2009, ebola in 2013, MERS in 2015 en covid in 2019. Met de huidige verzadigde vaccinatiegraad van covid-19 en onwetenschappelijke, tijdrovende en arbeidsintensieve desinfectie wereldwijd, verdient de innovatieve technologie van de PlaClin-oplossingen de aandacht van andere regeringen en toonaangevende bedrijven in de inspanningen om onze omgeving te beschermen tegen de pandemie.

De PlaClin-oplossing is een milieuvriendelijke desinfectie die onschadelijk is voor zowel mensen als apparaten, met FDA- en CE-certificatie. De oplossing biedt een brede bescherming tegen verkoudheid, griep, voedselvergiftiging en tuberculose tot hoge sterilisatieniveaus op intensive-careafdelingen, in operatiekamers, enz. "Als levensreddende technologie in het post-covid-19-tijdperk is de PlaClin-M het essentiële apparaat dat veilige en hygiënische omgevingen biedt voor werkplekken en openbare ruimtes", zegt Tae Ho Lim Ph.D., oprichter en CEO van CodeSteri, en ontving vier onderscheidingen van ministers en twee CES Innovation Awards. PlaClin-M is nu te koop op de websites CodeSteri en amazon.com.

JungChi Seo, PhD

[email protected]

+82 10 5446 4996

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2035110/pcln_m_08.jpg

SOURCE Codesteri