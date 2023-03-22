شراكة روكيت ™ROCKIT مع الهلال الأحمر الإماراتي احتفالاً بالشهر الكريم

دبي، الإمارات العربية المتحدة

22 مارس / آذار 2023

/PRNewswire/ -- دخلت روكيت Rockit™، العلامة التجارية الرائدة في مجال التفاح النيوزيلندي، في شراكة مع الهلال الأحمر الإماراتي لجعل الشهر الكريم - رمضان - مميزًا للجميع.

ستشهد الشراكة تبرع روكيت Rockit™ بدرهم واحد مقابل كل علبة يتم بيعها في الأسواق من منتجهم الجديد محدود الكمية، المستوحى من التصاميم والتقاليد الرمضانية - يحتوي على أنبوبتين من تفاح روكيت Rockit™ الشهير – الهدف من هذا التبرع هو دعم حملة إفطار صائم التي ينظمها الهلال الأحمر الإماراتي سنوياً. تهدف هذه المبادرة إلى تقديم وجبات إفطار صحية للمحتاجين خلال شهر رمضان.

ROCKITTM PARTNERS WITH EMIRATES RED CRESCENT TO CELEBRATE RAMADAN, THE MONTH OF GENEROSITY

يقول زياد الشوا، مدير أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى روكيت :Rockit™ "لا يمكن أن تكون روكيت ™Rockit أكثر فخراً بتعاونها مع الهلال الأحمر الإماراتي للاحتفال بشهر رمضان المبارك عن طريق دعم المحتاجين بوجبة إفطار صحية".

يقول زياد: "شهر رمضان الكريم ذا قيمة كبيرة لشعوبنا، ونحن محظوظون أن هذا الشهر يتيح لنا الفرصة لنكون أفضل ولأن نقدم أداءً أفضل كل عام. إن العطاء لمجتمعنا والتعاطف مع الآخرين هو جوهر رمضان، ويسعدنا أن ندعم حملة إفطار صائم هذا العام بتبرعاتنا".

مع استمرار روكيت Rockit™ في السعي وراء فرص قوية للتعاون ونشر الخير مع الملايين من المستهلكين الجدد، يقول المدير العام للتسويق العالمي، جوليان سميث: "تتطلع روكيت Rockit™ لإحداث فرق حقيقي إلى جانب حملتها الإبداعية والتفاعلية خلال شهر رمضان المبارك".

يقول جوليان: "تتيح هذه الحملة للمستهلكين فرصة دعم مبادرة رائعة وسيحصلون أيضًا على مشروع يدوي مميز لصنع فانوس رمضان متوفر داخل علب روكيت Rockit™ الرمضانية، الذي يدعم إقامة مناسبة ممتعة مع العائلة. إننا نتطلع قدماً لرؤية هذه الحملة تنشر المتعة والسعادة على مختلف الأصعدة هذا العام."

إلى جانب العروض الترويجية اللافتة للنظر في المتجر، تحتفل روكيت Rockit™ بشهر رمضان عن طريق أنشطة مختلفة عبر الإنترنت. يختم جوليان بالقول: "لقد عملنا بجهد لتقديم محتوى جذاب يمكن للمستهلكين التفاعل معه، بينما نتعاون مع العديد من المؤثرين المشهورين لخلق تجربة شاملة وخاصة خلال شهر رمضان الكريم هذا العام".

علب روكيت Rockit™ الرمضانية متوفرة للبيع في المتاجر وعبر الإنترنت في جميع دول مجلس التعاون الخليجي.

www.rockitapple.com

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2036501/Rockit_Ramadan.jpg

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