يطرح تطبيق VPN Proxy Master أحدث برنامج لحماية لشبكة Wi-Fi للحفاظ على أمن بيانات مستخدمي الإنترنت.

سنغافورة، 7 يونيو 2023 /PRNewswire/ - . تفخر شركة Lemon Clove Pte المحدودة (سنغافورة) بالإعلان عن إصدار برنامج حماية لشبكة Wi-Fi من خلال تطبيق VPN Proxy Master. يعزز هذا التحسين الحديث التزام تطبيق VPN Proxy Master بتوفير أحدث التقنيات وضمان سلامة وأمن بيانات مستخدمي البرنامج عبر الإنترنت

تشير التقديرات إلى أن أكثر من 40% من المستخدمين تعرضت معلوماتهم للاختراق أثناء استخدام شبكة Wi-Fi العامة، عادةً في المطاعم والمقاهي والمحلات والفنادق. ويوجد عدد قليل من الشبكات الآمنة على شبكة Wi-Fi العامة، والتي ربما تحتوي على فيروسات وتمثل فرصة كبيرة للمخترقين للوصول بشكل غير قانوني إلى المعلومات الشخصية للمستخدمين، بما في ذلك بياناتهم المالية. وفي هذه الحالة، قد يحتاج المستخدمون إلى حماية شبكة Wi-Fi.

يوفر برنامج حماية Wi-Fi، المتوفر على تطبيق VPN Proxy Master لأنظمة iOS وAndroid وWindows وMac، حلاً شاملاً لحماية أنشطة مستخدمي الإنترنت على شبكات Wi-Fi العامة مثل الفنادق والمطارات والمقاهي. وذلك من خلال تشفير عملية الاستخدام الخاصة بمستخدمي الإنترنت، على سبيل المثال؛ عنوان IP الخاص بهم وسجل التصفح والأنشطة التي يجرونها عبر الإنترنت، تمنع حماية شبكة Wi-Fi المخترقين من اعتراض بيانات المستخدمين الخاصة أو العبث بها. كما يوفر البرنامج سرعات اتصال فائقة السرعة، مما يسمح للمستخدمين بالوصول إلى مواقع الويب والمحتوى الذي يبحثون عنه في جميع أنحاء العالم بسلاسة، سواء كانوا في مكان عام أو في المنزل.

في الوقت الحالي، يعد أمن الإنترنت ذا أهمية قصوى في العالم الرقمي، خاصة عند استخدام شبكات Wi-Fi العامة. ومن خلال برنامج حماية شبكة Wi-Fi المحدث، يمكن للمستخدمين تصفح الإنترنت براحة البال، مع علمهم بأن معلوماتهم الشخصية محمية من التهديدات المحتملة.

ومع اقتراب عيد الأب، يشجع تطبيق VPN Proxy Master المستخدمين على حماية خصوصية وأمن أحبائهم على الإنترنت من خلال منحهم تجربة رائعة لتطبيق VPN. للاحتفال بهذه المناسبة, يقدم تطبيق VPN Proxy Master خدمة لمدة 3 أشهر إضافية مجانًا، وهي متاحة على https://vpnproxymaster.com/ .

للاستفادة من برنامج حماية شبكة Wi-Fi, يمكن للمستخدمين تنزيل وتثبيت تطبيق VPN Proxy Master من الموقع الرسمي: https://vpnproxymaster.com/download/ .

نبذة عن VPN Proxy Master

يقدم VPN Proxy Master، ومقره في سنغافورة، خدمات VPN آمنة وسريعة منذ إطلاقها في عام 2018. مع أكثر من 150.000.000 مستخدم موثوق به حول العالم، يقدم تطبيق VPN Proxy Master أكثر من 6000 خادم آمن عبر أكثر من 50 موقعًا. تضمن طريقة التشفير AES-256 الرائدة في الصناعة مستوى عالٍ من حماية البيانات، وتحمي نشاط مستخدمي الإنترنت من المخترقين والبرامج الضارة. يهدف تطبيق VPN Proxy Master إلى تمكين العملاء من الوصول عن بُعد إلى موارد الشبكة في جميع أنحاء العالم مع ضمان أن البيانات عبر الإنترنت.

لمزيد من المعلومات عن تطبيق VPN Proxy Master, يرجى زيارة https://vpnproxymaster.com/

Lemon Clove Pte. Limited SOURCE