مبروك، 24 ساعة من سباق لومان!

بورتو، البرتغال، 7 يونيو 2023 /PRNewswire/ -- في هذه الذكرى المئوية الأولى لسباق التحمل الأكثر إثارة في العالم، سباق لومان 24 ساعة، لا تحتفل Adamastor - الشركة البرتغالية المصنعة للسيارات الخارقة ذات الحجم المنخفض - بالذكرى المئوية للسباق الشهير فحسب، بل تلتزم أيضًا بأن تكون جزءًا من مستقبلها.

تركز Adamastor على تحقيق هذا الحلم، وهو كتابة اسمها في تاريخ سباقات السيارات، والذي يتكشف فصله الرئيسي على طول حلبة La Sarthe الأسطورية منذ عام 1923، وهي مرحلة يتم فيها دفع الإنسان والآلة إلى أقصى الحدود خلال 24 ساعة من المعارك المستمرة والمكثفة.

Adamastor supercar teaser image

ومن هناك، على ذلك المدرج السحري الممتد 13 كيلومترًا، سواء كان ذلك تحت جسر Dunlop، تنطلق بأقصى طاقتك على الطريق المستقيم Mulsanne أو تحدي الفيزياء على بعض من الانحناءات الأكثر شهرة و تشيكانيس في العالم حيث العديد من القصص الرئيسية من سباقات السيارات لا تزال مكتوبة. ونحن أيضا نحلم بذلك.

نريد أن نحتفل بهذا الإنجاز التاريخي، وهو النسخة المائة من سباق لومان 24 ساعة، ونريد أيضًا تسليط الضوء على القوة والتركيز والالتزام وروح الفريق التي ستسمح لنا بالاحتفال به، في المستقبل، على شبكة الانطلاق. نراك على المسار.

اعرف المزيد على www.adamastor.com.pt/

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2094175/Adamastor.jpg

الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/2094180/Adamastor_Logo.jpg

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