كازيو Casio تطلق MR-G بتصميم غير متماثل

ساعة الغوص FROGMAN الجديدة مقاومة للماء بقوة 200 متر ISO:

هيكل متعدد المكونات يوفر ملمسا متطورًا ومقاومة للصدمات

طوكيو, 15 مارس/آذار 2023 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة كاسيو للكمبيوترات المحدودة (Casio Computer Co., Ltd.) اليوم عن إطلاق إضافة جديدة إلى مجموعة MR-G، والتي تعد الخط الرئيسي للعلامة التجارية لساعات G-SHOCK المقاومة للصدمات. تعتمد ساعة MRG-BF1000R الجديدة، الشكل غير المتماثل المميز لخط FROGMAN لساعات الغوص.

MRG-BF1000R 76-component case construction MRG-BF1000R

مع مقاومة الماء حتى 200 متر، تستخدم ساعات FROGMAN المقاومة للصدمات تصميمًا غير متماثل مع تحول العلبة إلى اليسار قليلاً لضمان عدم تقييد حركة المعصم تحت الماء، وهي ميزة شائعة جعلت من FROGMAN أحد الخطوط المميزة لعلامة G-SHOCK التجارية.

توفر ساعة MRG-BF1000R الجديدة تصميمًا غير متماثل لساعات الغوص FROGMAN في شكل معدني. من أجل إعادة تشكيل المعدن المصبوب بالراتنج في الأصل، يتم تقسيم الهيكل إلى مكونات متعددة مع عمليات تلميع فردية مطبقة قبل التجميع لإبراز أنسجة جذابة بشكل مذهل فيها وصولاً إلى أدق التفاصيل. تتكون العلبة من 76* مكونًا، بما في ذلك الختم المقاوم للماء ذو الحلقة O، والمخازن المؤقتة وأجزاء صغيرة أخرى.

* عدد المكونات الحالية اعتبارًا من 15 مارس/آذار

ولتعزيز الهيكل المقاوم للصدمات، تم دمج المخازن المطاطية الفلورية في المكونات الخارجية حول العلبة، مما يساعد على امتصاص الصدمات وكذلك حماية الكريستال. يستخدم ظهر العلبة هيكلًا مضغوطًا بقفل لولبي مع كريستال الياقوت لضمان هيكل محكم للغاية مع تعزيز حساسية استقبال الموجات اللاسلكية.

توفر الساعة أيضًا وظائف عملية حيث يدور كل من عقرب الساعات والدقائق معًا كواحد في وضع الغوص لتوفير عرض بديهي وسهل القراءة للوقت الذي يقضيه تحت الماء. ثلاثة محركات ذات ملف مزدوج تتيح التشغيل السريع لليدين للتبديل السريع بين عرض الوقت الحالي ووقت الغوص المنقضي. يتيح الاقتران مع تطبيق الهاتف الذكي CASIO WATCHES المخصص للمستخدمين أيضًا مراجعة سجلات أنشطة الغوص الخاصة بهم، بما في ذلك أوقات ومواقع الغوص، والوصول بسهولة إلى الرسوم البيانية للمد والجزر لما يقرب من 3300 نقطة حول العالم.

للمزيد من المعلومات: https://www.casio.com/intl/news/2023/0315-mrg-bf1000r/

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2030494/MRG_BF1000R.jpg

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2030495/76_component_case_construction.jpg

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CASIO COMPUTER CO. LTD SOURCE