Casio lança MR-G com design assimétrico

Novo relógio FROGMAN Diver com resistência à água ISO 200m:

estrutura de múltiplos componentes oferece textura sofisticada e resistência a choque

TÓQUIO, 14 de março de 2023 /PRNewswire/ -- Hoje, a Casio Computer Co. Ltd. anunciou o lançamento de uma nova adição à série MR-G, a linha emblemática da marca G-SHOCK de relógios resistentes a choque. O novo MRG-BF1000R adota a forma assimétrica distinta da linha FROGMAN de relógios de mergulho.

MRG-BF1000R Construção de caixa de 76 componentes MRG-BF1000R

Com resistência à água ISO 200m, os relógios de mergulho resistentes a choque da FROGMAN utilizam um design assimétrico com a caixa deslocada ligeiramente à esquerda para garantir o movimento irrestrito do pulso subaquático, um recurso popular que tornou o FROGMAN uma das linhas exclusivas da marca G-SHOCK.

O novo MRG-BF1000R oferece o design assimétrico dos relógios de mergulho FROGMAN em forma de metal. Para recriar a forma originalmente moldada por resina em metal, a estrutura é dividida em vários componentes com processos individuais de polimento aplicados antes da montagem para exibir texturas surpreendentemente atraentes até os melhores detalhes. A caixa é composta por até 76* componentes, incluindo o anel impermeável O-ring, amortecedores e outras peças pequenas.

*Número de componentes em 15 de março

Além disso, para fortalecer a estrutura resistente a choque, os amortecedores de borracha fluorada são incorporados em componentes externos ao redor da caixa, ajudando a absorver choques e proteger o cristal. A parte traseira da caixa utiliza uma prensa de construção de fechadura ajustada com cristal de safira para garantir uma estrutura altamente hermética enquanto aumenta a sensibilidade da recepção de ondas de rádio.

O relógio também oferece funcionalidade prática com ponteiros de horas e minutos girando juntos em modo de mergulho para uma exibição do tempo gasto debaixo d'água intuitiva e de fácil leitura. Três motores de dupla bobina permitem a operação rápida das mãos para alternar entre a exibição do tempo atual e o tempo de mergulho decorrido rapidamente. A conexão com o aplicativo para smartphones CASIO WATCHES também permite que os usuários analisem registros de suas atividades de mergulho, incluindo horários e locais de mergulho, e acessem gráficos de marés para aproximadamente 3.300 locais em todo o mundo facilmente.

Mais informações: https://www.casio.com/intl/news/2023/0315-mrg-bf1000r/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2031361/MRG_BF1000R.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2031362/76_component_case_construction.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2031363/MRG_BF1000R_1.jpg

FONTE CASIO COMPUTER CO. LTD

SOURCE CASIO COMPUTER CO. LTD