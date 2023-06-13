تستعدُّ Envision لتوفير مشروع طاقة الرياح بقدرة 500 ميجاوات في مصر، بتمويل من IFC و JBIC.

القاهرة، 13 يونيو/ حزيران 2023 /PRNewswire/ -- يسرّ شركة Envision Energy، الرائدة عالمياً في تطوير حلول الطاقة المتجددة، أن تعلن عن اختيار أجهزة التوربينات الريحية الحديثة المُطوّرة من قِبَلها من طرف مشروع مزرعة الرياح Amunet في مصر بقدرة 500 ميجاوات، والتي تم تطويرها من قبل شركة AMEA Power التي مقرها في الإمارات العربية المتحدة. باستخدام تكنولوجيا Envision المثبتة وسجلها المهني، نجح المشروع في الحصول على تمويل من مجموعة مرموقة من البنوك، بما في ذلك الشركة الدولية للتمويل (IFC) والبنك الياباني للتعاون الدولي (JBIC).

تم اختيار أجهزة توربينات الرياح EN 171 بقدرة 6.5 ميجاوات التي طوّرتها Envision لهذا المشروع بسبب كفاءتها الممتازة، وموثوقيتها، وسلامتها حتى في البيئات القاسية. تتميز هذه التوربينات بأنظمة التحكم المتقدمة التي تحسن الأداء وتزيد من إنتاج الطاقة، مع الحد الأدنى من حيثُ مدّة التوقف وتكاليف الصيانة.

من المتوقع أن يتم تشغيل مشروع Amunet بحلول منتصف عام 2025، حيث سيوفر الطاقة النظيفة والميسورة التكلفة إلى شبكة الكهرباء في مصر، وسيسهم المشروعُ في تحقيق هدف البلاد في توليد 42% من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2035.

"نحن سعداء بالشراكة مع شركة AMEA Power في مشروع بقدرة 500 ميجاوات في مصر"، صرح جون لي، المدير العام للشرق الأوسط وأفريقيا في Envision Energy. بالإضافة إلى الطاقة الرياحية، تمتلك Envision خبرة واسعة في البنية التحتية للطاقة الجديدة، حيث تجمع بين مصادر الطاقة المتجددة مع تخزين الطاقة، والشبكات الرقمية، والهيدروجين الأخضر، وتقنيات الطاقة إلى أشكال أخرى. باعتبارنا شريكا تكنولوجيا موثوقا به في صفر صافي الطاقة، نحن ملتزمون بتقديم هذه الحلول لعملائنا في مصر وحول العالم."

تتطلع شركة AMEA Power بشغف للعمل على بناء المشروع بالتعاون مع شريكنا الموثوق Envision Energy. "سنساهم معًا في دفع عملية الانتقال نحو مستقبل طاقة مستدامة في مصر"، صرح أقيل بورا، كبير مديري تطوير المشاريع في شركة AMEA Power.

نبذة عن Envision Group

Envision Group هي شركة عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا الخضراء وشريك صافي الانبعاثات الصفري في مجال التكنولوجيا. مع مهمة "حل تحديات المستقبل المستدام للبشرية". تعمل شركة Envision في مجال تصميم وبيع وتشغيل توربينات الرياح الذكية ونظام التخزين الذكي من خلال Envision Energy؛ وبطاريات تعمل بتقنية AIoT من خلال Envision AESC؛ وأكبر نظام تشغيل AIoT في العالم من خلال Envision Digital. كما أنها تمتلك فريق Envision Racing Formula E. تواصل شركة Envision الترويج للطاقة الريحية والطاقة الشمسية باعتبارهما "الفحم الجديد" والبطاريات ووقود الهيدروجين باعتباره "النفط الجديد"، وشبكة AIoT باعتبارها "الشبكة الجديدة"، والمجمّعات الصناعية بصفر صافي الطاقة إلى "البنية التحتية الجديدة"، وتعزيز بناء وتنمية "صناعة جديدة" خضراء.

صُنفت شركة Envision Group ضمن أفضل 10 من بين أفضل 50 شركة في العالم لعام 2019 من قبل مجلة MIT Technology Review. في أكتوبر من عام 2021، احتلت شركة Envision المرتبة الثانية في العالم على قائمة مجلة Fortune "Change the World" (تغيير العالم). وانضمت Envision Group إلى مبادرة 'RE100' العالمية وأصبحت أول شركة في الصين القارية تلتزم بالكهرباء المتجددة بشكل كامل بحلول عام 2025.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الالكتروني www.envision-group.com

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