شركة Huawei و IUCN والشركاء العالميون يسلطون الضوء على أحدث التقنيات لحماية الطبيعة

عقدت قمة Tech4Nature الثالثة في الذكرى الخمسين ليوم البيئة العالمي

شنتشن، الصين، 6 يونيو 2023 / PRNewswire / - في الذكرى الخمسين ليوم البيئة العالمي، سلطت Huawei و IUCN الضوء على الحلول الذكية لدعم الإدارة الفعالة والعادلة والحوكمة للمناطق المحمية والمحمية، والأهمية المتزايدة للتكنولوجيا في التتبع الأنواع المهددة وحماية موائلها الطبيعية.

Innovative technologies used for tracking and monitoring biodiversity and nature conservation projects Dr Grethel Aguilar, Deputy Director General for IUCN, delivered a welcome speech at the summit Tao Jingwen, Director of the Board, Chairman of CSD Committee, Huawei Peng Song, Senior Vice President and President of Huawei's ICT Strategy & Marketing Department

حددت Huawei و IUCN رؤية للمناطق المحمية والمحمية، للاستفادة من التكنولوجيا الرقمية للمساعدة في تحقيق أهداف التنوع البيولوجي العالمية. في القمة، كان المستند التعريفي التمهيدي الخاص بالمناطق المحمية الذكية تم إطلاقه وتطويره بشكل مشترك من قبل Huawei و IUCN China والأكاديمية الصينية للغابات، لمشاركة مخطط بناء مناطق محمية ذكية، بناءً على الخبرة من المناطق المحمية في الصين.

مفتاح حماية الحياة البرية هو فهم التوزيع والسلوك والاتجاهات الموسمية للأنواع وكيف يمكن للأنشطة البشرية أن تؤثر على أنماطها. وهذا يتطلب بيانات مكثفة، والتي قد يكون من الصعب الوصول إليها في ضوء المناطق النائية والتي يصعب الوصول إليها، والتي غالبًا ما تتفاقم بسبب الطقس القاسي. اعتمدت جهود جمع البيانات والبحث في وقت مبكر على دخول العلماء إلى الميدان لتثبيت مصائد الكاميرات لالتقاط الصور. كانت هذه الكاميرات بحاجة إلى الصيانة واستبدال بطارياتها واستبدال بطاقات الذاكرة الخاصة بها وتحليلها ؛ الوقت - والعمليات كثيفة العمالة التي أدت في كثير من الأحيان إلى بيانات وصور عمرها عدة أشهر.

يتيح تطبيق تقنيات الجيل التالي الرقمية، مثل الحوسبة السحابية، وإنترنت الأشياء، والإنترنت عبر الهاتف المحمول، والبيانات الضخمة، والذكاء الاصطناعي الحصول على البيانات والتفاعل معها في الوقت الفعلي. هذا هو المفتاح لتحسين الاستشعار الذكي والتحليل وإدارة حماية الأنواع وجهود الحفظ على أساس المنطقة، مما يجعلها أكثر فعالية وبالتالي أفضل في الحفاظ على الطبيعة.

منذ عام 2019، عملت Huawei جنبًا إلى جنب مع أكثر من 30 شريكًا عالميًا، بما في ذلك IUCN، لتطبيق التقنيات الرقمية لتحقيق نتائج فعالة للحفظ والاستعادة في 46 منطقة محمية في جميع أنحاء العالم، من الغابات الاستوائية المطيرة في هاينان بالصين - موطن أندر جيبون في العالم، إلى الأراضي الرطبة واحة في إيطاليا، والشعاب المرجانية قبالة الساحل الشرقي لموريشيوس.

على سبيل المثال، في إطار Tech4Nature في المكسيك حيث تشترك Huawei مع IUCN و C-Minds و Polytechnic University of Yucatan و Rainforest Connection والمجتمع المحلي في Dzilam، جمعت أكثر من 30000 صورة و 550000 تسجيل صوتي والعديد من مقاطع الفيديو للحيوانات البرية. تم تطوير خوارزمية وتدريبها للمساعدة في تحديد الأنواع المختلفة، وخاصة جاكوار، وحتى الآن، حدد الفريق 119 نوعًا، بما في ذلك 5 جاكوار فردية.

"لقد اكتسبنا الكثير في السنوات الثلاث الماضية من التعاون، وخلال هذه الفترة عملت Huawei معنا لإظهار الاستخدام المسؤول للتقنيات الجديدة في حماية الطبيعة. قال الدكتور جريتيل أغيلار، نائب المدير العام لـ IUCN، إن IUCN يتطلع إلى تعاون طويل الأمد مع Huawei كشركة رائدة في مجال التكنولوجيا للمساعدة في تحقيق الأهداف العالمية مثل الهدف المتمثل في الحفاظ على ما لا يقل عن 30٪ من أراضي ومياه الأرض بحلول عام 2030".

الهدف الأساسي من المستند التعريفي التمهيدي الخاص بالمناطق المحمية الذكيةهو تحقيق الحفظ الفعال للمناطق المحمية والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية. بناءً على هذا الهدف، يحدد الكتاب الأبيض سبعة سيناريوهات رئيسية، بما في ذلك الحماية البيئية والاستعادة، وإدارة الموارد، والبحث العلمي من بين أمور أخرى.

في هذه السيناريوهات المحددة، يجب تنفيذ أربع قدرات رئيسية، والتي تشمل الاستشعار البيئي الشامل متعدد الأبعاد، والاتصالات المتكاملة متعددة الشبكات التي يمكن أن تتكيف مع التضاريس المعقدة، والتحليل الذكي الذي يمكنه معالجة كميات هائلة من البيانات من مصادر متعددة، و القدرة على تطبيق النتائج التحليلية على عمليات وإدارة المناطق المحمية. يقترح هذا المخطط بنية حلول شاملة للمناطق المحمية الذكية بناءً على أحدث التطورات في التكنولوجيا الرقمية.

"فقدان التنوع البيولوجي وتغير المناخ أزمتان بيئيتان عالميتان مترابطتان تتطلبان استجابات منسقة. قال تاو جينغوين، مدير مجلس إدارة هواوي ورئيس لجنة التنمية المستدامة للشركات (CSD)، في الوقت الذي تحمي فيه الطبيعة، يمكن للعلوم والتكنولوجيا أيضًا مساعدة آلاف الصناعات في التنمية الخضراء والتعامل بشكل أفضل مع تغير المناخ.

قال بينغ سونغ، نائب الرئيس الأول ورئيس قسم التسويق واستراتيجية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في هواوي: "الأرض هي موطننا الوحيد. يمكن أن تساعد التقنيات الرقمية في حماية المحميات الطبيعية بشكل أكثر فعالية وتعزيز الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية. هدفنا الأصلي هو تلخيص ممارسة العلم والتكنولوجيا في المساعدة على حماية الطبيعة والعمل مع الشركاء لتعزيز البناء الذكي لمزيد من المحميات الطبيعية".

وفقًا لـ تقرير اقتصاد الطبيعة الجديد لـ WEF،يعتمد أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي العالمي، حوالي 44 تريليون دولار أمريكي، على الطبيعة والخدمات التي تقدمها. ومع ذلك، فإن تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي يهددان بقاء البشرية وتنميتها المستدامة. يمكن للاقتصاد الطبيعي الجديد أن يحقق ما يصل إلى 10.1 تريليون دولار من قيمة الأعمال السنوية ويخلق 395 مليون وظيفة بحلول عام 2030

لاستكشاف الإمكانات المستقبلية للحفاظ على الطبيعة الذكية، جمعت القمة شركاء TECH4ALL، بما في ذلك حكومة ولاية يوكاتان المكسيكية، ووكالة الابتكار المكسيكية C Minds، و IUCN China، و WWF Italy، و Rainforest Connection، ومحمية Shandong Yellow River Delta الطبيعية.

انقر لمشاهدة القمة.

خلفية

تم الإطلاق في عام 2020، Tech4Nature is a nature conservation initiative launched by Huawei and IUCN, which aims to enable more than 300 protected areas worldwide to evaluate their conservation success through the IUCN Green List Standard and digital technology.

يصادف الخامس من يونيو يوم البيئة العالمي الخمسين. يُعد يوم البيئة العالمي، الذي يقوده برنامج الأمم المتحدة للبيئة ويعقد سنويًا في 5 يونيو منذ عام 1973، أكبر منصة عالمية للتوعية البيئية العامة ويحتفل به ملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم. استضافته كوت ديفوار في عام 2023.

