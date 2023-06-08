تطلق Huawei Cloud حلول ذكاء اصطناعي جديدة مع سحابة مفضلة للشرق الأوسط وآسيا الوسطى

تسعى قمة TechWave للشرق الأوسط وآسيا الوسطى 2023 في ألماتي، كازاخستان، إلى تسريع الترقية الذكية عبر الحكومات والصناعات في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى

ألماتي، كازاخستان، 8 يونيو 2023 / PRNewswire / - عقدت Huawei Cloud قمة TechWave الشرق الأوسط وآسيا الوسطى 2023 في 7 يونيو في ألماتي، كازاخستان، حيث أطلقت مجموعة من حلول الذكاء الاصطناعي الجديدة، وأصدرت نموذجًا تم تدريبه مسبقًا باللون الأبيض أعلنت شركة Paper عن حزمة جديدة من Huawei Cloud Stack لتسريع الترقية الذكية عبر الحكومات والصناعات في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى.

Frank Dai, President of Huawei Cloud Middle East & Central Asia Dr. ZHU Shenggao, Vice President, AI Business, Huawei Cloud Middle East & Central Asia 1 A series of joint solutions launched Johnny Lyu, the International Business Director of Huawei Cloud Stack Makhmudov Khozhiakbarkhon Makhsumovich, the Deputy Director of Uzbekistan E-Government Center

جمعت قمة TechWave، التي عُقدت تحت شعار (الذكاء الاصطناعي للصناعات) `` AI for Industries ''، خبراء سحابة من Huawei وعملاء وشركاء رائدين لاستكشاف كيف يقود الذكاء الاصطناعي، المدعوم بأحدث التطورات في السحابة، قيمة جديدة وتسريع الاقتصاد الرقمي.

عُقدت قمة TechWave على هامش كرنفال هواوي للتكنولوجيا 2023 في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى ((ME&CA، الحدث السنوي الرائد للشركة، والذي يُقام في كازاخستان لأول مرة في الفترة من 5 إلى 7 يونيو. تحت شعار "قيادة البنية التحتية الرقمية لقيمة جديدة معًا"، يجمع الحدث قادة الرأي في الصناعة من منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا الوسطى لاستكشاف الإمكانيات اللامحدودة للرقمنة.

في هذا الحدث، سلط فرانك داي، رئيس Huawei Cloud في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، الضوء على الميزة الأولى لشركة Huawei في التحول الرقمي للصناعة. "نعتقد أن الذكاء الاصطناعي للصناعات سيكون نقطة التحول الكبيرة التالية. تقدم Huawei Cloud نماذج Pangu مدربة مسبقًا بمئات المليارات من المعلمات للمساعدة في دفع تطوير الذكاء الاصطناعي على نطاق صناعي بحيث يمكن إطلاق العنان لقوة الذكاء الاصطناعي عبر الصناعات".

الذكاء الاصطناعي للصناعات يسرّع الترقية الذكية

دخل الذكاء الاصطناعي في أنظمة الإنتاج الأساسية وبدأ في خلق قيمة أكبر. تظهر البيانات البحثية أن معدل تغلغل الذكاء الاصطناعي في الصناعات قد تسارع وسيصل إلى 20٪ في عام 2026. شارك الدكتور ZHU Shenggao، نائب الرئيس، AI Business، Huawei Cloud في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، كيف طرحت Huawei إستراتيجية مبتكرة للذكاء الاصطناعي في الصناعات. خلال خطابه، قدم نماذج Pangu CV و NLP الخاصة بشركة Huawei Cloud التي تعمل على تسريع اعتماد الذكاء الاصطناعي وتعزيز الذكاء عبر مختلف القطاعات.

خلال الكلمة الرئيسية التي ألقاها، قدم الدكتور ZHU المستند التقني التمهيدي للنموذج المدربين مسبقًا من Huawei، والتي تستكشف موضوعات مثل مستقبل الذكاء الاصطناعي والفرص والتحديات التي تواجه النماذج المدربة مسبقًا ودراسات الحالة Pangu Model.

وفي الوقت نفسه، أطلقت Huawei Cloud، إلى جانب شركائها PERCENT و Universal Language Tech و Emotech، سلسلة من الحلول المشتركة، تتألف من خمسة حلول مشتركة للبيانات الضخمة، وأربعة حلول مشتركة للذكاء الاصطناعي، وثلاثة حلول مشتركة متعددة الوسائط للذكاء الاصطناعي لتسريع استخبارات الصناعة.

لمزيد من استكشاف تطبيق الذكاء الاصطناعي عبر الصناعات، عقدت Huawei Cloud طاولة مستديرة حول الذكاء الاصطناعي مع البروفيسور بيتر ساشسينماير (زميل الأكاديمية الوطنية الألمانية للعلوم والهندسة) وخبراء الصناعة والشركات الرائدة لمشاركة ومناقشة أحدث اتجاهات الذكاء الاصطناعي وأفضلها ممارسات تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتأثير النماذج الكبيرة على تبني الذكاء الاصطناعي، وكيفية تسريع تبني الذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى.

أطلق جوني ليو، مدير الأعمال الدولي في Huawei Cloud Stack، Huawei Cloud Stack 8.2 رسميًا في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى. وأضاف: "نأمل في الاستفادة من Huawei Cloud Stack 8.2 لإضفاء حيوية جديدة على سوق السحابة الهجينة مع تسريع الترقيات الذكية وإطلاق العنان الرقمي لمزيد من المؤسسات".

الحكومات الإقليمية تقفز إلى السحابة لإطلاق العنان للخدمات الرقمية

مدفوعًا بالسياسات التنظيمية التقدمية والطلب المتزايد على الخدمات الرقمية، تحتل دول منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى موقع الصدارة في التحول الرقمي.

نقلاً عن إحصاءات الأمم المتحدة، يصنف الكتاب الأبيض الخاص بمؤسسة IDC كازاخستان على أنها رائدة الرقمنة في وسط أوراسيا، مدفوعة بمستوى عالٍ من الخدمات العامة، والتنظيم، وسوق تكنولوجيا معلومات متطور، وسكان متعلمون مجهزون بالمهارات الرقمية ذات الصلة.

في غضون ذلك، برزت أوزبكستان كقائدة حكومية رقمية. في هذا الحدث، شارك نائب مدير مركز الحكومة الإلكترونية في أوزبكستان، مخمودوف خوجياكبرخون مخسوموفيتش، موقفه حول كيفية مساعدة Huawei Cloud Stack أوزبكستان في تنفيذ مركز إدارة مشروع الحكومة الإلكترونية. بصفته ممكّنًا رقميًا رائدًا في أوزبكستان، يلتزم مركز الحكومة الإلكترونية في أوزبكستان باستراتيجيته حيث "التقنيات الرقمية هي مستقبل البشرية ؛ فهي تعزز نمو جميع جوانب الحياة البشرية والحكومة، في حين أن رقمنة البيانات ستعزز مقاييس التنمية في البلاد".

تهدف Huawei Cloud إلى بناء أساس سحابي لعالم ذكي مع كل شيء كخدمة. وبالنظر إلى المستقبل، ستواصل Huawei Cloud توسيع بنيتها التحتية السحابية العالمية وتزويد العملاء والشركاء والمطورين بخدمات سحابية مستقرة وآمنة ومستدامة.

CTA: https://www.huaweicloud.com/intl/en-us/

المستند التقني التمهيدي: https://bit.ly/3MIr7Nu

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2095482/image_845932_42768235.jpg

صورة- https://mma.prnewswire.com/media/2095483/image_845932_42768298.jpg

صورة- https://mma.prnewswire.com/media/2095484/1.jpg

صورة- https://mma.prnewswire.com/media/2095485/2.jpg

صورة- https://mma.prnewswire.com/media/2095486/3.jpg

صورة- https://mma.prnewswire.com/media/2095487/4.jpg

HUAWEI CLOUD SOURCE