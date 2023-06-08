أطلقت Huawei Cloud خدمات الحاويات المالية السحابية لتمكين الخدمات المصرفية الأساسية من تحقيق أهدافها

شنغهاي, 8 يونيو 2023 /PRNewswire/ -- في هذا العصر الرقمي، مع تزايد الطلب على خدمات البيانات السحابية بسرعة لا تصدق، تستثمر العديد من الشركات في استخدام التقنيات السحابية الأصلية لتعزيز الإنتاجية وقابلية النقل وتحسين الأمان والأداء، القدرة على التنبؤ. أصبح استخدام مجموعات الحاويات البرمجية لإنشاء نظام سحابي أصلي امرأ لا غنى عنه في الصناعة.

William Dong, President of Huawei Cloud Marketing Hu Yuhai, Vice President of Huawei Cloud Stack

في 7 يونيو، أعلن William Dong، رئيس قسم التسويق السحابي بشركة Huawei، عن معلومات هامة في كلمته أمام قمة التمويل الذكي العالمي، ركزت على رؤى الصناعة وعروض القيمة وأعلن عن إطلاق الحل المبتكر Financial Container Cloud. واتباعا لاستراتيجية توفير كل حل تقني كخدمة، تهدف Huawei Cloud إلى أن تحتل الخدمات السحابية مركزا رائدا وأداة تمكين الصناعة للتحول الرقمي. وعلى هذا النهج، ستسرع البنوك وتيرتها نحو التحول الرقمي والتمويل الذكي من ثلاثة جوانب: البنية التحتية المرنة، والتطبيقات المالية الحديثة، والتقارب بين البيانات المالية والذكاء الاصطناعي.

من جهة أخرى عرض Hu Yuhai، نائب رئيس Huawei Cloud Stack الحل الجديد بالتفصيل في القمة ذاتها قائلا: "بدعم من Huawei Cloud Stack، سيتم تأمين الحاويات المالية Financial Container Cloud في مراكز البيانات المحلية للعملاء. وأضاف قائلا لهذا الحل أربع ميزات: الأداء العالي، وقابلية التوسع العالية والأمان، وقابلية الصيانة العالية والانفتاح والتوافق الجيد مع الأنظمة "

حل ذو أداء عالي للغاية

يدمج حل السحابة المالية Financial Container Cloud بين أحدث خدمة سحابية من Huawei Cloud، محركات سحابية فائقة الأداء CCE Turbo، مما يوفر أداءً ممتازًا وتجربة عميقة.

يوفر المحرك السحابي فائق الاداء CCE Turbo تحسينًا رأسيًا، والأهم من ذلك، أنه يعزز الربط بين الشبكات بين الحاويات ومنصة خدمات البنية التحتية كخدمة، مما يساعد العملاء على التقدم الاعتماد على خدمة الربط السحابي اللاحقBUILD ON CLOUD إلى خدمة الربط السحابي الأولي المتكامل BUILD IN CLOUD. باستخدام بنية الشبكات البينية، يمكنه تحسين زمن انتقال النظام بنسبة 20٪. أيضًا، يدعم محرك الشبكة السحابي فائق السرعة CCE Turbo مجموعة واسعة من ميزات الشبكة، مثل IPv4 وIPv6 dual stack، بالإضافة إلى Security Group وQoS

ساعدت خدمة الحاويات المطورة ذاتيًا من Huawei البنك الزراعي الصيني على التعامل بسهولة مع الارتفاع المفاجئ في ساعات الذروة عندما يكون هناك ما يصل إلى 600000 معاملة في الثانية.

قدرات محسّنة من المعالجة المالية وإمكانية تطوي وأمان عالية

علاوة على ذلك، تطالب الشركات المالية دائمًا بالمرونة وقابلية التوسع لأنظمة تكنولوجيا المعلومات.

يمكن استخدام حل السحابة المالية Huawei Financial Container Cloud لتوسيع ما يصل إلى مائة ألف عملية في مجموعة واحدة ويمكنها توسيع عشرة آلاف عملية في الثانية. إلى جانب ذلك، توفر السحابة توسعًا عبر المجموعات وتوفر إدارة موحدة للجدولة وتجربة متسقة. كما أنه يعزز أمان المؤسسة، بما في ذلك أمن مضيفيهم ومجموعاتهم ومستأجريهم.

على سبيل المثال، قام بنك Postal Savings Bank of China (PSBC) بتحديث أعماله باستخدام سحابة حاوية Huawei، وذلك للاستجابة بسرعة لزيادة حركة المرور وتقصير دورة تطوير التطبيقات ويمكن أيضًا ضمان توفرًا عاليًا من خلال تصميم حل المجموعة النشط.

قابلية عالية للصيانة: تحليل أداء التطبيق الشامل

تجعل التطبيقات السحابية الأصلية المتزايدة أنظمة تكنولوجيا المعلومات أكثر تعقيدًا، مما يمثل تحديًا لصيانة التطبيقات.

توفر Huawei إدارة أداء التطبيقات (APM) ووظيفة تشغيل وصيانة التطبيقات (AOM) لمساعدة العملاء على بناء نظام مراقبة وتحليل شامل.

توفر خاصية إدارة أداء التطبيقات APM تتبعًا عالميًا وتحليلًا لسلاسل استدعاءات التطبيق. ليس لها أي تأثير سلبي على التطبيقات ويمكن أن يساعد العملاء على إدارة التطبيق بسهولة وتحديد مشاكل الأداء.

تراقب خاصية صيانة التطبيقات AOM حالة التطبيقات والبنية التحتية بشكل شامل على لوحة معلومات موحدة وتوفر تحليلًا في الوقت الفعلي للتطبيقات، والإضافات، والمضيفين، والمعاملات.

فضلا عن المساهمة باستمرار في تمكين المصادر المفتوحة والرائدة في التكنولوجيا المحلية السحابية

تعمل Huawei باستمرار على احتضان المشاريع والتبرع بها لمجتمعات بأنماط مفتوحة المصدر مثل KubeEdge و Kamada و Volcano.

أصبحت Huawei التشغيل الوحيد في مؤسسة الحوسبة السحابية الأصلية CNCF في آسيا وأول عضو بلاتيني في الصين. الآن، تقود Huawei التقنيات الأصلية السحابية، وخاصة الحلول السحابية للحاويات. تحتل مساهمة Huawei في بناء الرموز البرمجية في أنظمة Kubernetes مفتوحة المصدر المرتبة الأولى في آسيا.

في صناعة التمويل، استخدمت خمسة من أصل ستة بنوك رئيسية مملوكة للدولة في الصين خدمات حاويات Huawei، وأكثر من نصف البنوك التجارية المساهمة هم أيضًا من عملائنا. حتى الآن، نشرت Huawei Cloud أكثر من 50 مليون حالة لاستخدام الحاوية البرمجية، بما في ذلك أكثر من 200000 حالة فعلية في أكبر الموقع.

من الآن فصاعدًا، ستشترك Huawei Cloud Stack مع العملاء الماليين لمواصلة تبني تقنيات الحاويات والتقدم في استخدام السحابة معًا من أجل مستقبل رقمي.

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