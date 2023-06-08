شركة JA Solar تحصل على لقب "أفضل أداء" لمورد الألواح الكهروضوئية من PVEL للمرة الثامنة

بكين, 8 يونيو / حزيران 2023 /PRNewswire/ -- في الآونة الأخيرة، أصدر PVEL (PV Evolution Labs)، مختبر اختبار الطاقة الكهروضوئية المستقل المعتمد عالميًا التابع لجهة خارجية، وهو مختبر اختبار مستقل رائد في قطاع الطاقة الشمسية، "بطاقة أداء الموثوقية للألواح الكهروضوئية لعام 2023". وبفضل منتجات الألواح الشمسية عالية الجودة، حصلت JA Solar على جائزة "أفضل أداء" لمورد الألواح الكهروضوئية للمرة الثامنة.

خلال تقييم "أفضل أداء" للألواح، استنادًا إلى "برنامج تأهيل الألواح الكهروضوئية (PQP)" في الأشهر الـ 18 الماضية، أجرت PVEL اختبارات صارمة مقارنة باختبارات معيار شهادة IEC، وذلك من خلال ستة اختبارات موثوقية صارمة، ألا وهي؛ اختبار الدورة الحرارية (TC600 ) واختبار الحرارة الرطبة (DH2000) واختبار تسلسل الإجهاد الميكانيكي (MSS) واختبار التقادم المحفز بالضوء (LID) + اختبار التقادم المحفز بالضوء ودرجة الحرارة المرتفعة (LeTID) واختبار أداء PAN، من أجل التقييم الشامل للموثوقية وأداء توليد الطاقة من الألواح الكهروضوئية. مقارنة بالاختبارات الأساسية، يعد اختبار PQP أكثر صرامة من حيث ظروف الاختبار وتسلسلها. يشمل كل اختبار مرجع مهم لموثوقية أداء الألواح في التطبيقات العملية. ونتائج هذه الاختبارات المهنية والعادلة والعامة لا توفر فقط مراجع قوية للممولين والمطورين عند اختيار الألواح عالية الجودة ولكنها توفر أيضًا أساسًا مرجعيًا هامًا للمشغلين لضمان موثوقية الألواح على المدى الطويل.

تواصل JA Solar التركيز على الابتكار والبحث والتطوير في تكنولوجيا المنتجات الكهروضوئية. وبفضل أداء المنتج الممتاز وجودة المنتج الموثوق بها، فإن هذا المنتج هو المفضل للغاية من قبل المستخدمين على المستوى العالمي. ولسنوات عديدة، تم الاعتراف بها كأفضل علامة تجارية للمنتجات الكهروضوئية من قبل EUPD Research في مناطق ودول متعددة، مثل أوروبا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا وأفريقيا. والآن، تم منحها مرة أخرى جائزة "أفضل أداء" لمورد الألواح الكهروضوئية، والتي توضح بشكل أكبر المزايا التقنية والجودة المميزة لمنتجاتها وتؤكد على الأداء الممتاز الموثوق به على المدى الطويل وأداء توليد الطاقة للألواح التي توفرها هذه المنتجات.

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