شركة JA Solar تؤمّن صفقة توريد وحدات بقدرة 1.2 جيجاوات لمشروعي سمرقند 1 و2 للطاقة الكهروضوئية في أوزبكستان

بكين, 9 يناير / كانون الثاني 2026 /PRNewswire/ -- وقّعت شركة "جيه إيه سولار" (JA Solar)، الشريك العالمي الموثوق به في مجال الطاقة الخضراء، بتاريخ 7 نوفمبر 2025، اتفاقية توريد وحدات مع شركة Larsen & Toubro (L&T)، مقاول الهندسة والمشتريات والبناء (EPC) لمحطتي الطاقة الشمسية الكهروضوئية سمرقند 1 و2 في أوزبكستان. وبموجب هذا العقد، ستقوم JA Solar بتوريد جميع الوحدات الكهروضوئية للمشروعين على نطاق المرافق، مما يعزز دورها كمزوّد رئيسي للحلول في مسار التحوّل الطاقي في آسيا الوسطى، ويؤكد مكانتها كشريك موثوق في دعم الانتقال نحو الطاقة النظيفة في المنطقة.

يُعدّ مشروعا سمرقند 1 و2 للطاقة الشمسية الكهروضوئية، المطوّران من قِبل ACWA Power، من أبرز مشاريع الطاقة المتجددة في أوزبكستان، بقدرة إجمالية مشتركة تبلغ 1.2 جيجاوات ذروة (GWp)، ويقعان في منطقة سمرقند. ومن المتوقع، عند دخولهما مرحلة التشغيل، أن يوفّرا كهرباء كافية لتزويد ما يقارب 600 ألف منزل بالطاقة، مع الإسهام في تفادي انبعاث نحو 1.4 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا. كما يدعم المشروعان التزام أوزبكستان بتحقيق هدفها الوطني المتمثل في توليد 25% من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2030، في إطار جهودها لتسريع التحوّل نحو الطاقة النظيفة وتعزيز مستقبل أكثر استدامة.

يعكس التعاون بين ACWA Power وL&T وJA Solar التزامًا مشتركًا بتطوير أصول شمسية عالية الأداء وموثوقة ماليًا في الأسواق الناشئة. وإلى جانب إنتاج الطاقة النظيفة، من المتوقع أن يسهم المشروعان في دعم التوظيف المحلي، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز استقرار الشبكة الكهربائية، بما يساهم أيضًا في تحسين ثبات الإمداد ودعم موثوقية الربط بالشبكة.

قال السيد Aiqing Yang ، الرئيس التنفيذي لشركة JA Solar: «يشرفنا أن ندعم هذه المشاريع الاستراتيجية جنبًا إلى جنب مع شركاء من الطراز العالمي. تم تصميم وحداتنا عالية الكفاءة والموثوقة لتحقيق أقصى إنتاجية للطاقة في بيئات متنوعة. وتؤكد هذه الاتفاقية الثقة التي يضعها شركاؤنا في تكنولوجيا JA Solar وقدراتها على التنفيذ.

ستواصل شركة JA Solar العمل عن كثب مع المطورين الدوليين ومقاولي الهندسة والمشتريات والبناء (EPC) لتقديم حلول شمسية موثوقة تلبي معايير الأداء والمتانة والجودة المطلوبة للنشر على نطاق واسع. وتلتزم الشركة بدعم النمو المستدام في جميع أنحاء آسيا الوسطى والأسواق الأخرى عالية الإمكانات.

نبذة عن ACWA Power



تعد شركة ACWA Power رمز التداول: (TADAWUL:2082) إحدى الشركات السعودية المدرجة في السوق المالية، وهي الأكبر عالميًا في مجال تحلية المياه الخاصة، والرائدة في قطاع الهيدروجين الأخضر، وواحدة من أبرز اللاعبين في مسار التحوّل العالمي للطاقة. تأسست الشركة عام 2004 في الرياض، المملكة العربية السعودية، ويعمل بها أكثر من 4,000 موظف، وتمتد عملياتها حاليًا إلى 15 دولة في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا الوسطى وجنوب شرق آسيا.

تضم محفظة مشاريع ACWA Power نحو 110 مشروعًا في مراحل التشغيل أو التطوير المتقدم أو الإنشاء، بقيمة استثمارية تبلغ 431.25 مليار ريال سعودي (115 مليار دولار أمريكي)، وبقدرة إجمالية على توليد 94 جيجاوات من الكهرباء، منها 56 جيجاوات من الطاقة المتجددة، إضافة إلى إدارة 9.2 مليون متر مكعب يوميًا من المياه المحلاة.

توفر الشركة هذه الطاقة والمياه بكميات كبيرة لتلبية احتياجات المرافق العامة والصناعات من خلال عقود طويلة الأجل، ضمن نماذج شراكة بين القطاعين العام والخاص وخدمات المرافق المستعان بها من الخارج، ما يعكس التزامها بتقديم حلول مستدامة وفعّالة للطاقة والمياه.

لمزيد من المعلومات: www.acwapower.com

نبذة عن Larsen & Toubro (L&T)

تعد شركة Larsen & Toubro شركة هندية متعددة الجنسيات تعمل في مجالات مشاريع الهندسة والمشتريات والبناء (EPC)، والتصنيع عالي التقنية، وتقديم الخدمات، وتمتد عملياتها إلى أكثر من 50 دولة حول العالم. ومع أكثر من ثمانية عقود من الخبرة، تحظى L&T بسمعة متميزة لما تتمتع به من تفوق تقني، ونهج يركّز على الجودة، والتزام قوي بالاستدامة في قطاعي البنية التحتية والطاقة على المستوى العالمي.

نبذة عن JA Solar

تأسست شركة JA Solar في عام 2005، وتُعدّ رائدة عالميًا في حلول توليد الطاقة الكهروضوئية، وتمتلك نشاطًا متكاملًا عموديًا يشمل رقائق السيليكون، والخلايا، والوحدات الكهروضوئية، وحلول تخزين الطاقة. وتمتلك الشركة 16 فرعًا خارجيًا، وتخدم عملاءها في 180 دولة ومنطقة حول العالم. واعتبارًا من الربع الثالث لعام 2025، بلغت الشحنات التراكمية للخلايا والوحدات الكهروضوئية نحو 317 جيجاوات، مدعومة بأكثر من 2,000 براءة اختراع وشبكة عالمية قوية.

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2815261/Samarkand_1_2_poster.jpg