مسابقة Justice N. Santosh Hegde National Moot Court تجذب أنظار العالم

بنغالور، الهند 14 مارس / آذار 2023 /PRNewswire/ -- أقامت كلية الحقوق بجامعة Alliance بالهند مسابقة Justice N. Santosh Hegde National Moot Court، حيث شارك في تلك المسابقة 38 فريقًا وما يقرب من 100 طالب يمثلون 11 ولاية. رحب كل من السيد Abhay G. Chebbi وكيل رئيس جامعة Alliance والسيد Anubha Singh نائب رئيس الجامعة وكذلك دكتور Kiran D. Gardner عميد كلية الحقوق بالجامعة في اليوم الأول للمسابقة بالمشاركين فيها ورحب بحضورهم للجامعة. وأعقب ذلك إجراء دورة توجيهية للمشاركين واختبار للباحثين وفاعليات سحب القرعة وتبادل للوثائق القانونية التي سيتم تداولها في الجولات التمهيدية.

Clockwise: Justice N. Santosh Hegde Delivering the Keynote during the Inaugural of the National Moot Court Competition; Justice Michael John D’Cunha (C) along with Ms. Roopa Doraswamy (R) and Dr. Mukul Saxena (L) judging the finals; Winners being awarded; and Participants along with volunteers of the Alliance University National Moot Court Competition after the event

في صباح اليوم التالي، افتتح السيد Santosh Hegde القاضي السابق في المحكمة العليا بالهند والمحامي العام السابق وأمين مظالم البرلمان الهندي الأسبق بولاية كارناتاكا الحدث بخطاب ذكر فيه أن القانون مهنة رائعة من الناحية المالية وناحية السمعة. كما شجع الطلاب على العمل من أجل تحقيق العدالة الإنسانية ورفاهية المجتمع.

دارت خلال الجولات التمهيدية للمسابقة معارك ضارية بين المتسابقين حكم فيها من قبل خريجي كلية الحقوق بجامعة Alliance وكذلك السيد Gaurav Sahay الشريك في شركة Link Legal والسيد Priyesh Sharma مساعد نائب رئيس منصة Nucleus Office Parks وأعضاء من الأوساط الجامعية والمجتمع الأكاديمي. بينما قام القاضي Michael John D'Cunha القاضي السابق في محكمة كارناتاكا العليا والسيدة Roopa Doraswamy نائب رئيس شركة Microland والشريك المؤسس في منصة Flywork وكذلك الدكتور Mukul Saxena أستاذ القانون في كلية الحقوق بجامعة Alliance، بالتحكيم في الجولة الأخيرة من المسابقة.

كانت جميع الفرق التي تهيمن عليها الفتيات في أفضل حالاتها للنهائيات، حيث نالت تلك الفرق إعجاب القضاة بأبحاثهم وقدرتهم على الوصول إلى الاستدلال القانوني الصحيح وكذلك مهاراتهم في الخطابة، فهم لم يبخلوا بأي جهد للفوز بالمسابقة. أشاد القاضي D'Cunha خلال الخطاب الوداعي الذي ألقاه في نهاية المسابقة بجهود والتزام المتأهلين للتصفيات النهائية وأعرب عن سعادته الغامرة بالمشاركين الذين كانوا في كامل استعدادهم للمشاركة في المسابقة وأكد على أن مهنة المحاماة ستكون في أيد أمينة بهذا الجيل الواعد من المحامين. فازت كلية الحقوق بجامعة SASTRA بالمركز الأول في المسابقة وحصلت على كأس المسابقة وجائزة نقدية قيمتها 30.000 روبية هندية. وجاءت كلية حقوق IFIM في المركز الثاني وفازت بكأس وجائزة نقدية بقيمة 20.000 روبية هندية. كما فاز بعض المشاركين من الأفراد بجوائز لأفضل معد للوثائق القانونية وأفضل باحث وأفضل متحدث.

قام السيد Shyam Kishore مساعد عميد كلية الحقوق بجامعة Alliance بتوجيه الشكر للذين شاركوا في إنجاح هذا الحدث الذي شهد مناقشات محفزة فكريا من المشاركين من جميع أنحاء البلاد. ومن جانبهم، أعرب جميع المشاركين بشكل كامل بالطريقة التي استضافت بها جامعة Alliance المسابقة والشكل الاحترافي الذي أجريت به.

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