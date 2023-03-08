شركة Pylontech تحصل على أول شهادة معتمدة لاستخدام بطارية أيونات الصوديوم من شركة TÜV Rheinland

شنغهاي، 8 مارس 2023 / PRNewswire / - حصلت شركة Pylontech بتاريخ 3 مارس 2023 على أول شهادة معتمدة في العالم لاستخدام بطارية أيونات الصوديوم من شركة TÜV Rheinland، وتستند هذه الشهادة إلى معيار UL1973:2022 وEC62619:2022 وكذلك معيار IEC62660-2:2018 ومعيار IEC62660-3:2022. وتعتبر هذه الشهادة بمثابة دليل علي تطور شركة Pylontech وتقدمها في تكنولوجيا بطاريات أيونات الصوديوم، مما يمهد الطريق لتطبيقها واستخدامها في مجال تخزين الطاقة.

Pylontech Obtains the World's First Sodium Ion Battery Certificate from TÜV Rheinland

أفادت مؤسسة BNEF في تقرير لها أنه من المتوقع أن تبلغ القدرة العالمية المركبة لتخزين الطاقة 233 جيجاوات في الساعة بحلول نهاية العام الحالي 2023، مع معدل نمو سنوي يبلغ 21 ٪. وبناءً عليه، فإن التقدم التكنولوجي المتمثل في استخدام بطاريات أيونات الصوديوم ما هو إلا مرحلة جديدة في مجال تخزين الطاقة باستخدام بطاريات أيونات الليثيوم ويخفف بشكل فعال الضغط المتزايد على إمدادات تخزين الطاقة.

ومن جانبها، ستستفيد شركة Pylontech كونها إحدى الشركات المزودة لأنظمة تخزين الطاقة من مزاياها في البحث العلمي المستقل والتطوير لخلايا بطارية أيونات الصوديوم، بالإضافة إلى التكامل الرأسي لسلاسل الإنتاج الخاصة بها، وذلك من أجل تقديم أنظمة موثوقة وآمنة ومستدامة لتخزين الطاقة. قدمت شركة Pylontech في نهاية عام 2022 أكثر من مليون نظام لتخزين الطاقة. ومن المقرر أن تقوم الشركة في المستقبل القريب بتطبيق استخدام بطاريات أيونات الصوديوم في مجال تخزين الطاقة؛ مستفيدة من خبرتها الواسعة وتجاربها الثرية في مجال تخزين الطاقة باستخدام بطاريات الليثيوم وكذلك من خلال ابتكاراتها التكنولوجية التي ستجلب بالتأكيد المزيد من القيمة للمستخدمين.

وفي هذا الصدد، صرح السيد Geoffrey Song نائب رئيس قسم الأعمال الدولية لشركة ESS العملاقة قائلَا "إن حصول شركة Pylontech على شهادة معايير أمان دولية لاستخدام بطارية أيونات الصوديوم سيعزز من مكانة الشركة وموقعها بين كبرى الشركات في هذا المجال وسيعد دافع لها لتبني أنشطة البحث والتطوير وكذلك تصنيع أنظمة تخزين الطاقة. وسنسعى جاهدين للاستفادة من قدراتنا لتسريع عملية تحقيق الحياد الكربوني، بغض النظر عن التحديات الاقتصادية أو البيئية أو التكنولوجية التي تواجهنا."

نبذة عن شركة TÜV Rheinland

تعتبر شركة TÜV Rheinland إحدى كبرى الشركات المختصة في مجال الاختبار والتفتيش وإصدار الشهادات والتدريب والاستشارات في العالم لما لها من خبرات واسعة في هذا المجال، حيث تمتلك أكثر من 150 عامًا من الخبرة في جميع أنحاء العالم.

نبذة عن شركة Pylontech

تأسست شركة Pylontech عام 2009 وهي إحدى الشركات الرائدة التي تقوم بتوفير أنظمة تخزين طاقة البطاريات. وتعتمد الشركة على خبراتها الكبيرة والواسعة في مجال الكيمياء الكهربائية وإلكترونيات الطاقة بالإضافة إلى الأنظمة المتكاملة الخاصة بها في توفير حلول موثوقة في مجال تخزين الطاقة. وقد أصبحت شركة Pylontech هي المزود الرئيسي لأنظمة تخزين الطاقة في جميع أنحاء العالم نتيجة لتضاعف شحناتها خلال السنوات الثمانية الماضية.

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