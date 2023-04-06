Accor توقع أول فندق في زيمبابوي تحت Mantis Collection

فندق MBANO MANOR VICTORIA FALS BY MANTIS سيكون تجربة اقتصادية فاخرة داخل محمية الطيور والأشجار

باريس, 6 أبريل 2023 /PRNewswire/ -- Accor، وهي مجموعة عالمية رائدة في مجال الضيافة، أعلنت اليوم عن أول فندق لها في زيمبابوي، بالشراكة مع Mambano Hotels Limited. سيكون فندق Mbano Manor Hotel Victoria Falls byMantis أول فندق يحمل علامة تجارية دولية في شلالات فيكتوريا منذ أكثر من عقد من الزمان. سيتم إعادة تسمية العقار الفاخر ذو التصنيف العالي الواقع بين غابة خشب الساج القديمة، الذي تم افتتاحه في عام 2020، تحت Mantis Collection في يونيو 2023. محاطًا بالجمال البري لمحمية الطيور والأشجار، يوفر الفندق البوتيكي 18 جناحًا فاخرًا وفيلا رئاسية.

تم تأسيس Mbano Manor Hotel Victoria Falls وبنائه وإدارته بفخر من قبل الدكتورة Matifadza Martha Nyazema (" Doc Mati ") وفريقها المتحمس من أصحاب المصلحة. Doc Mati هي امرأة أفريقية ديناميكية حققت حلمها في إنشاء فندق غابات عالمي المستوى وسط روعة شلالات فيكتوريا.

"يسر Accor وMantis تأسيس وجود لهما في زيمبابوي، لا سيما في شلالات فيكتوريا، واحدة من عجائب الدنيا السبع الطبيعية في العالم – وخاصة هنا في فندق Mbano Manor – الذي أنشأته امرأة رائعة وسيدة أعمال جريئة. ويشرفنا أن يعهد إلينا بدعم واستمرار حلم Doc Mati بتقديم تجربة الضيافة الفريدة من نوعها "، هذا ما قاله Paul Gardiner، الرئيس التنفيذي لـ Mantis Collection. "بالإضافة إلى خلق تجارب استثنائية للضيوف، فإن Mantis تجلب التزامًا بالحفاظ على المجتمعات المحيطة بها والحياة البرية والبيئة – وهي أولويتنا القصوى مع فندق Mbano Manor Hotel Victoria Falls الفريد تمامًا."

يمثل كل فندق من فنادق Mantis احتفالًا فريدًا من نوعه بوجهة الفندق، مع تجارب سفر منسقة بشكل إبداعي تُعرّف الضيوف بجوهر ثقافة المجتمع المحيط وتاريخه وشعبه. فلسفة Mantis هي فلسفة التنمية والتطوير والعمليات المسؤولة والحساسة من الناحية البيئية، ودعم البيئة المحلية مع الإبقاء على جميع الموارد الطبيعية والحفاظ عليها.

وسيعمل فندق Mbano Manor Hotel Victoria Falls by Mantis الجديد وفقًا لأدوات إعداد التقارير البيئية وكفاءة الطاقة من Accor، والمراقبة الداخلية لأسعار الكربون، وبرامج الشهادات البيئية، ومعايير الاستدامة القياسية للعلامة التجارية.

نبذة عن ACCOR

تعتبر Accor مجموعة ضيافة عالمية رائدة تقدم تجارب عبر أكثر من 110 دولة في 5400 عقار أو 10000 مكان للطعام والمشروبات أو مرافق صحية أو أماكن عمل مرنة. تمتلك المجموعة واحدة من أكثر أنظمة الضيافة تنوعًا في الصناعة، وتضم أكثر من 40 علامة تجارية فندقية من الفخمة إلى الاقتصادية، بالإضافة إلى Lifestyle with Ennismore. تلتزم Accor باتخاذ إجراءات إيجابية فيما يتعلق بأخلاقيات العمل والنزاهة، والسياحة المسؤولة، والتنمية المستدامة، والتواصل مع المجتمع، والتنوع والشمول. تأسست مجموعة Accor في عام 1967، وهي مدرجة في بورصة يورونكست باريس (رمز التداول في البورصة: FR0000120404) وسوق التداول خارج البورصة (OTC) بالولايات المتحدة الأمريكية (رمز التداول: ACCYY). لمزيد من المعلومات قم بزيارة www.group.accor.com أو تابعنا على Twitter و Facebook و LinkedIn و Instagram و TikTok .

نبذة عن MANTIS

Mantis هي مجموعة فنادق رائدة تركز على الحفاظ على البيئة مع مجموعة فنادق فاخرة ونزل بيئية وتجارب الممرات المائية الموجودة في جميع أنحاء العالم. المسافرون المستدامون يتمتعون بالسياحة البيئية ورحلات السفاري وسفر المغامرات مع Mantis منذ عام 2000. Mantis متجذرة في الحفظ، فهي تنتهج ممارسات تجارية مستدامة وتطور منتجات سياحية تحترم البيئة والمجتمعات التي تعمل فيها. يشتهر نموذج عمل Mantis بعمله الرائد في التطوير والإدارة والتسويق والتعليم والحفظ، ويجمع بنجاح بين السياحة المسؤولة والحفظ والمغامرة، والتي تُترجم إلى تجارب سفر فريدة من نوعها. سواء كانت صغيرة وحميمة أو واسعة ومعقدة، على سهل أفريقي كاسح، أو في مدينة مزدحمة، أو في وسط غابة، كل منها مكان استثنائي للضيوف للعثور على أنفسهم. على الرغم من اختلافها الفريد في التجارب التي تقدمها، إلا أنها جميعًا مرتبطة من خلال طموح جماعي لتكون غير عادية؛ أن تكون نادرة في عالم ينتج التماثل بكميات كبيرة. تقوم Mantis باستمرار برعاية وجمع واكتشاف الوجهات والخبرات التي تثير الروح وتتحدى التوقعات وتعيش في القلب إلى الأبد. يتم تحقيق أهداف الاستدامة من خلال قسم Mantis Impact، وكذلك من خلال Mantis ومؤسسة Accor، وصندوق الحفاظ على المجتمع في إفريقيا (CCFA). Mantis هي جزء من Accor، وهي مجموعة ضيافة عالمية رائدة تضم أكثر من 5400 فندق في أكثر من 110 دولة، وعلامة تجارية مشاركة في برنامج ALL - Accor Live Limitless وهو برنامج ولاء لأسلوب الحياة يوفر الوصول إلى مجموعة متنوعة من المكافآت والخدمات والتجارب. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.mantiscollection.com و www.ccfa.africa

mantiscollection.com | all.accor.com | group.accor.com

التواصل الإعلامي: Mike Taylor، نائب الرئيس للاتصالات الخارجية للمجموعة، [email protected]

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