Bitpanda Technology Solutions متاحة الآن لخدمة المؤسسات المالية عبر برنامج فيزا لربط شركاء التقنيات المالية

· عقدت شركة Bitpanda النمساوية للتقنيات المالية شراكةً مع شركة فيزا (Visa)، الشركة الرائدة عالميًا في مجال المدفوعات الرقمية، لتمكين تداول العملات المشفرة وخدمات الإيداع الآمن للبنوك والشركات المالية.

· تُمكّن Bitpanda Technology Solutions، حل البرمجيات كخدمة من Bitpanda، البنوك والوسطاء والشركات المالية والمنصات عبر الإنترنت من تقديم خدمات التداول والاستثمار السريع لمختلف فئات الأصول مثل العملات المشفرة والأسهم / صناديق الاستثمار المتداولة والمعادن الثمينة والسلع لعملائها النهائيين.

· في أعقاب هذه الشراكة، سوف تنطلق شركةBitpanda Technology Solutions في التوسع خارج قارة أوروبا.

Visa and BTS logo

فيينا،, 23 مارس 2023 /PRNewswire/ -- بالشراكة مع الحوت النمساوي للتقنيات المالية Bitpanda ، سيحظى شركاء فيزا بفرصة الوصول لحلول البنية التحتية الاستثمارية الشاملة التي تتيحها شركة Bitpanda. يتيح ذلك للمؤسسات المالية والبنوك وشركات التقنيات المالية تقديم خدمات التداول والاستثمار بسرعة لفئات الأصول مثل العملات المشفرة والأسهم / صناديق الاستثمار المتداولة والمعادن الثمينة والسلع لعملائها النهائيين. إلى جانب هذه الشراكة، ستبدأ شركة Bitpanda Technology Solutions في توسيع بنيتها التحتية الاستثمارية خارج أوروبا.

نظرًا لتزايد الطلب من المستخدمين، بدأت العديد من المصارف وشركات التقنيات المالية في جميع أنحاء العالم في تطوير إمكاناتهم لاستخدام العملات المشفرة، والتي تتضمن تقديم الخدمات الاستثمارية صغيرة النطاق لعملاء التجزئة، والخدمات المصرفية الخاصة للأفراد ذوي الثروات المالية الكبيرة وحتى تقديم الحلول لأنشطة الخزانة في الشركات. يمكن ملاحظة هذا الاتجاه الصاعد في سلسلة التعاون التي أطلقتها Bitpanda مؤخرًا، ومنها الشراكة مع بنك N26 وهو أكبر بنك منافس في منطقة أوروبا القارية. للوفاء باحتياجات المنافسة في السوق، تتوقع Bitpanda أن تستمر في النمو بشكل كبير في السنوات القادمة، حيث تقدم الهيئات التنظيمية، بالتوازي، أطر عمل أوضح للبنوك للمشاركة بأمان مع الصناعة.

صرَّح السيد لوكاس انزيرسدورفر- كونراد، الرئيس التنفيذي لشركة Bitpanda Technology Solutions، قائلًا:

"مع تزايد الطلب على العملات المشفرة، صار لزامًا على البنوك البدء في اتخاذ خطوات استباقية لتلبية احتياجات عملائها المتغيرة. ومع حلول البرمجيات كخدمة التي تتيحها شركة Bitpanda Technology للمؤسسات المالية في جميع أنحاء العالم لتوفير البنية التحتية اللازمة لنشر الطريقة الأكثر قابلية للتطوير والأعلى أمانًا لتقديم البنية اللازمة لجميع حالات استخدام التشفير ذات الصلة. يسعدنا أن نتشارك مع شركة فيزا وأن نكون قادرين على إتاحة حلولنا لشبكاتهم المتميزة من المؤسسات المالية في جميع أنحاء العالم".

بينما علّق السيد يوتاه كونيج ستيملر، رئيس قسم تطوير الأعمال في شركة فيزا لأوروبا الوسطى، بما يلي: "يسعدنا أن نرحب بشركة Bitpanda في برنامج فيزا لربط شركاء التقنيات المالية. ستساعد الشراكة البنوك على دمج منصة تداول الأصول للعملات المشفرة والأصول الأخرى داخل تطبيقها المصرفي".

كيف تخدم Bitpanda Technology Solutions دخول العملات المشفرة إلى صناعة الخدمات المالية

أعلنت Bitpanda، المعروفة بالفعل بتقديم خدمات التداول الرقمي للعديد من البنوك الأوروبية بما في ذلك مصرف Neobank N26 الأوروبي، عن توسيع قاعدة خدماتها التي تقدمها لشركائها من الشركات مع إطلاق حلول Bitpanda Technology Solutions التقنية في وقت سابق من هذا العام. من خلال الاشتراك في برنامج ربط عملاء القنيات المالية Fintech Partner Connect من Visa، يمكن للعملاء الوصول إلى حلول الجيل التالي الرقمية المبكرة وفتح آفاق جديدة. يوفر حوت الصناعة بالفعل أكثر من 20 مليون عميل أوروبي الوصول إلى تداول العملات المشفرة عبر بنيته التحتية، ويمكن للشركاء بناء تجارب المستخدم الخاصة بهم على بنية تحتية معتمدة بشهادة الأيزو ISO 27001 القوية والقادرة على خوض غمار المنافسة.

علاوة على ذلك، وُضعت البنية التحتية لـ Bitpanda كنظام معياري لتمكين شركائنا من الاختيار والانتقاء من بين ميزاتنا العديدة مثل خطط الادخار، ومقايضات الأصول، وحفظ العملات المشفرة، والأسهم المجزأة، وخدمة سلاسل الكتل المتكاملة، وغيرها الكثير عبر واجهة برمجيات واحدة وبسيطة. كما يمكن للشركات إتاحة خدمة حفظ العملات المشفرة من خلال شركة Bitpanda Custody ، الذراع المؤسسي للشركة المسؤول عن تقديم خدمات الحفظ والخاضع لرقابة هيئة السلوك المالي (FCA).

تقدم Bitpanda خدماتها على المستوى العالمي، مما يمكّن البنوك وشركات التقنيات المالية من جميع أنحاء العالم من بناء عروضها من منتجات تداول العملات المشفرة في أقل من ثلاثة أشهر. هذا، جنبًا إلى جنب مع خبرة Bitpanda التي تمتد لأكثر من 8 سنوات في صناعة الاستثمار والعملات المشفرة، يجعله منتجًا فريدًا يمكنه تعليم وتمكين المؤسسات المالية لتقديم تجارب تداول واستثمار تشفير مصممة خصيصًا لطلبات المستخدمين.

إذ تشمل قائمة الشركاء الحاليين، البنك الرقمي الألماني N26، وتطبيق النقود الفرنسي Lydia، وشركة Plum للتقنيات المالية في المملكة المتحدة، وشركة Fabrick الإيطالية، مزود الخدمات المصرفية المفتوحة، وغيرهم الكثير.

نُبذة عن BITPANDA

Bitpanda تُبسط سبل جني الثروات. تأسست شركة Bitpanda في عام 2014 في فيينا، عاصمة النمسا على يد ايريك ديموث، بول كلانشك وكريستيان ترامر، وهدفها مساعدة الناس على الثقة في أنفسهم بما يكفي لبناء الحرية المالية لتأمين مستقبلهم. تتيح منصة التداول سهلة الاستخدام لكل من المستثمرين الجدد والخبراء المتمرسين الاستثمار في العملات المشفرة ومؤشرات التشفير والأسهم والمعادن الثمينة والسلع التي يريدونها - على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع (24/7). مع فريق يضم أكثر من 700 عضو وحقيبة عملاء متزايدة تقارب 4 ملايين عميلاً، تعد الشركة واحدة من أنجح شركات التقنيات المالية في أوروبا.

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