Bitpanda Technology Solutions já está disponível para instituições financeiras por meio do programa Fintech Partner Connect da Visa

A Bitpanda, um unicórnio fintech austríaco, fez parceria com a Visa, líder mundial no setor de pagamentos digitais, com o objetivo de disponibilizar serviços de negociação e custódia de criptomoedas para bancos e fintechs.

A Bitpanda Technology Solutions, uma solução de 'software como serviço' (SaaS) desenvolvida pela Bitpanda, permite que bancos, corretoras, fintechs e plataformas on-line ofereçam a seus clientes finais serviços de negociação e investimento focados em ativos como criptomoedas, ações/ETFs, metais preciosos e commodities.

Além dessa parceria, a Bitpanda Technology Solutions iniciará agora sua expansão fora da Europa.

VIENA, 23 de março de 2023 /PRNewswire/ -- Graças à parceria entre a Visa e a Bitpanda, os clientes do gigante financeiro mundial terão acesso às soluções de infraestrutura de investimento do unicórnio fintech austríaco. Isso permitirá que instituições financeiras, bancos e fintechs ofereçam rapidamente a seus clientes finais serviços de negociação e investimento focados em ativos como criptomoedas, ações/ETFs, metais preciosos e commodities. Além dessa parceria, a Bitpanda Technology Solutions iniciará a expansão de sua infraestrutura de investimento fora da Europa.

Visa and BTS logo

Em resposta à demanda dos usuários, muitos bancos e fintechs em todo o mundo estão desenvolvendo casos de uso para criptomoedas, atendendo a vários segmentos de mercado - desde clientes de varejo até indivíduos com alto patrimônio líquido e grandes empresas (para atividades de tesouraria). Esse foco crescente pode ser visto nas diversas colaborações recentemente lançadas pela Bitpanda, que incluem o maior banco emergente da Europa Continental, o N26. Devido à concorrência do mercado, a Bitpanda espera que a adoção continue crescendo de forma exponencial nos próximos anos, ao mesmo tempo em que os órgãos reguladores criam estruturas mais claras para que os bancos possam se envolver de uma maneira mais segura no setor.

LUKAS ENZERSDORFER-KONRAD, diretor executivo da Bitpanda Technology Solutions, disse:

"Com o aumento da demanda por criptomoedas, os bancos precisam tomar medidas proativas para atender às necessidades em constante mudança de seus clientes. A solução de software como serviço (SaaS) da Bitpanda Technology fornece às instituições financeiras a infraestrutura necessária para desenvolver casos de uso para criptomoedas de uma maneira escalável e segura. Estamos entusiasmados em fazer parceria com a Visa e disponibilizar nossa solução para sua extraordinária rede global de instituições financeiras".

Ute König-Stemmler, diretor de desenvolvimento de negócios da Visa para a Europa Central, comentou: "É com enorme prazer que recebemos a Bitpanda no programa Fintech Partner Connect da Visa. Essa parceria ajudará os bancos a integrar uma plataforma de compra e venda de criptomoedas e outros ativos a seus aplicativos bancários".

Como a Bitpanda Technology Solutions está trazendo as criptomoedas para o setor de serviços financeiros

A Bitpanda, que é conhecida por fornecer serviços de negociação digital a vários bancos europeus, incluindo o banco digital N26, anunciou no início deste ano a expansão de sua oferta B2B com o lançamento da Bitpanda Technology Solutions. Sua inclusão no programa Fintech Partner Connect da Visa permitirá que os clientes do gigante financeiro mundial acessem soluções digitais de última geração, abrindo um universo de novas possibilidades. A infraestrutura da Bitpanda já permite que mais de 20 milhões de clientes europeus tenham acesso à negociação de criptomoedas. Agora, os parceiros da Visa poderão construir suas experiências de usuário através de uma infraestrutura extremamente resistente e com certificação ISO 27001.

Além disso, a infraestrutura da Bitpanda está configurada como um sistema modular, permitindo que os parceiros escolham entre vários recursos - como planos de economia, trocas de ativos por ativos, staking de criptomoedas, ações fracionadas, serviço completo de blockchain e muito mais - através de uma simples integração de API. A custódia de criptomoedas é fornecida pela Bitpanda Custody, uma provedora de custódia de classe institucional regulamentada pela FCA.

A Bitpanda disponibiliza seus serviços globalmente, permitindo que bancos e fintechs em todo o mundo desenvolvam produtos de negociação de criptomoedas em menos de três meses. Essa possibilidade, combinada com os mais de oito anos de experiência da Bitpanda no setor de investimentos e criptomoedas, faz desse produto uma solução única que permitirá educar e capacitar as instituições financeiras para oferecer experiências personalizadas de negociação e investimento focadas em criptomoedas.

Alguns dos atuais parceiros são o banco digital alemão N26, o aplicativo financeiro francês Lydia, a fintech britânica Plum e o provedor italiano de serviços de open banking Fabrick.

SOBRE A BITPANDA

A Bitpanda simplifica a criação de riqueza. Fundada em 2014 em Viena (Áustria) por Eric Demuth, Paul Klanschek e Christian Trummer, a Bitpanda foi criada para que as pessoas possam confiar em si mesmas e construir a liberdade financeira para o seu futuro. Abrangente e intuitiva, a plataforma de negociação da Bitpanda permite que investidores iniciantes e experientes invistam em criptomoedas, índices de criptomoedas, ações, metais preciosos e commodities, 24 horas por dia. Com uma equipe de mais de 700 funcionários e quase 4 milhões de clientes, a empresa é uma das fintechs de maior sucesso da Europa.

