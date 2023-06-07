CGTN: لماذا تلتزم الصين بمسار الازدهار المشترك ؟

بكين, 7 يونيو / حزيران 2023 Liu Jinliang -- /PRNewswire/، مربي نحل من الجيل الثاني في منطقة ميون، الضاحية الشمالية الشرقية لبكين، يمارس تربية النحل متعدد الصناديق. وهو أول مربي نحل في الصين يستخدم هذه التقنية بنجاح، والتي قدمتها حكومة المقاطعة في عام 2016.

استغرق الأمر من مزارع النحل الشاب خمس سنوات لتنفيذ التقنية الجديدة بالكامل، والآن يساعد عائلته ومربي النحل المحليين على عيش حياة "حلوة".

CGTN: Why does China stick to the path of common prosperity?

وبدافع من Liu والحكومة المحلية، اعتمد حوالي 30 في المئة من مزارعي النحل في ميون الآن هذه التقنية الجديدة، مما حسّن بشكل كبير من إنتاج ونوعية العسل. وقد تخلص أكثر من 360 مزارعًا من ذوي الدخل المنخفض في ميون من الفقر منذ انضمامهم إلى مشروع تربية النحل.

"من خلال تجربتي، يمكنني تحفيز الناس من حولي. ويمكن لهؤلاء الأشخاص تمكين الآخرين من حولهم أيضًا. وبهذه الطريقة، يمكننا تحقيق الازدهار المشترك" هذا ما قاله Liu لـ CGTN.

حققت صناعة تربية النحل في ميون حوالي 130 مليون يوان (18.91 مليون دولار) من الإيرادات في عام 2020، بزيادة قدرها 19.3 في المائة عن عام 2019. بتشجيع من ما تم تحقيقه في ميون، تحول المزيد والمزيد من مزارعي النحل في جميع أنحاء الصين إلى تقنية تربية النحل متعددة الصناديق لزيادة إنتاج العسل مع تحسين الجودة.

اقتبس الرئيس الصيني Xi Jinping ذات يوم مثل صيني قديم يقول: "إن المفتاح إلى إدارة دولة ما يتلخص أولًا في إثراء الشعب" لشرح الأسباب التي تجعل البلاد تسعى جاهدة إلى تحقيق الازدهار المشترك. وتعطي قصة Liu لمحة عن استكشاف الصين للمسارات المؤدية إلى تحقيق هذا الهدف.

فلسفة تركز على الناس

"مفتاح إدارة بلد ما هو أولًا إثراء الشعب."

هذا القول، الذي يأتي من Shiji، أو سجلات المؤرخ الكبير، وهو كتاب تاريخي ضخم للصين القديمة تم تجميعه منذ حوالي 2000 عام، يحدد الفلسفة الصينية التقليدية للحكم: يعتبر عامة الناس أساسًا للبلد، وفقط عندما يزدهر الشعب يمكن أن تزدهر البلاد.

هذا جزء كلاسيكي من الحكمة الصينية، وأصبح جزءًا من فلسفة الحكم للحكومة الصينية في العصر الحديث.

وعند اقتباس المقولة في تجمع للاحتفال بإنجازات الصين في تخفيف حدة الفقر وتكريم المقاتلين ضد الفقر، تعهد الرئيس Xi بأن تلتزم البلاد بفلسفة التنمية التي تركز على الناس وتتبع بثبات طريق الازدهار المشترك.

وقال Xi "لقد ظللنا دائمًا ملتزمين بالوقوف إلى جانب الشعب وشددنا باستمرار على أن القضاء على الفقر وتحسين حياة الناس وتحقيق الازدهار المشترك تمثل المتطلبات الأساسية للاشتراكية."

وراء نجاح Liu حكومة مقاطعة ميون. قد ساعدت مربي النحل المحليين على تعلم تقنيات تربية النحل المتقدمة ووفرت لهم ملكات نحل عالية الجودة دون أي رسوم.

ولمساعدة مربي النحل بشكل أفضل، قدمت حكومة المقاطعة أيضًا مساعدات مالية لدعم حوالي 30 مشروعًا في القطاع، باستثمار حوالي 100 مليون يوان، للمساعدة في جعل تربية النحل التجارية موحدة وصناعية.

https://news.cgtn.com/news/2023-06-05/Why-does-China-stick-to-the-path-of-common-prosperity--1kob98IUhB6/index.html

https://youtu.be/Lom4HnpR2xI

الفيديو - https://www.youtube.com/watch?v=Lom4HnpR2xI

CGTN SOURCE