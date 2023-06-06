CGTN: Почему Китай следует пути общего процветания?

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CGTN

06 Jun, 2023, 09:47 ET

ПЕКИН, 6 июня 2023 г. /PRNewswire/ -- Лю Цзиньлян, пчеловод во втором поколении, живущий в районе Миюнь, северо-восточном пригороде Пекина, занимается многоярусным пчеловодством. Она стал первым китайским пчеловодом, успешно использующим эту технологию, представленную районным правительством в 2016 г.

Молодому пчеловоду потребовалось пять лет, чтобы полностью внедрить новую методику, и теперь она помогает его семье и другим местным пчеловодам жить «сладкой» жизнью.

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CGTN: Why does China stick to the path of common prosperity?
CGTN: Why does China stick to the path of common prosperity?

По инициативе Лю и местного правительства около 30 процентов пчеловодов в Миюне уже внедрили эту новую технологию, что значительно повысило производительность и качество их меда. С момента присоединения к пчеловодному проекту более 360 фермеров с низким доходом избавились от нищеты.

«Мой пример мотивирует окружающих. А эти люди также могут вдохновлять свое окружение. Так мы можем достичь общего процветания», — заявил Лю телеканалу CGTN.

Пчеловодство в Миюне принесло около 130 миллионов юаней (18,91 миллиона долларов) дохода в 2020 году, что на 19,3 процента больше, чем в 2019 году. Вдохновленные достижениями в Миюне, все больше и больше пчеловодов по всему Китаю обращаются к методу многоярусного пчеловодства, чтобы увеличить производство меда и улучшить его качество.

Председатель КНР Си Цзиньпин однажды процитировал древнюю китайскую пословицу: «Чтобы успешно управлять страной, нужно сперва сделать богатыми ее народ», объясняя, почему страна стремится к общему процветанию. История Лю дает представление о том, как Китай ищет пути достижения этой цели.

Философия, ориентированная на человека

«Чтобы успешно управлять страной, нужно сперва сделать богатыми ее народ» 

Эта пословица, пришедшая из «Сидзи», или «Записок великого историка», монументальной книги по истории древнего Китая, написанной около 2000 лет назад, излагает традиционную китайскую философию управления: простые люди считаются основой страны, и только когда народ процветает, может процветать и страна.

Этот образец классической китайской мудрости стал частью управленческой философии китайского правительства в современном мире.

Процитировав это высказывание на собрании, посвященном достижениям Китая в борьбе с бедностью и чествованию образцовых борцов с бедностью, председатель Си Цзиньпин пообещал, что страна будет придерживаться философии развития, ориентированной на человека, и неуклонно следовать по пути общего процветания.

«Мы всегда были на стороне народа и постоянно подчеркивали, что искоренение нищеты, улучшение жизни людей и достижение общего процветания являются важнейшими условиями построения социализма», — заявил Си Цзиньпин.

За успехом Лю стоит администрация района Миюнь. Она помогла местным пчеловодам освоить передовые методы пчеловодства и бесплатна предоставило им высококачественных пчелиных маток.

В целях оказания более эффективной помощи пчеловодам районная администрация также предоставила финансовую помощь для поддержки около 30 проектов в этом секторе с инвестициями в размере около 100 млн. юаней, чтобы содействовать стандартизации и промышленному производству в пчеловодческой отрасли.

https://news.cgtn.com/news/2023-06-05/Why-does-China-stick-to-the-path-of-common-prosperity--1kob98IUhB6/index.html

https://youtu.be/Lom4HnpR2xI

Видео — https://www.youtube.com/watch?v=Lom4HnpR2xI

SOURCE CGTN

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