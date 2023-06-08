Hisense جنوب أفريقيا تحتفل بالذكرى العاشرة لمصنعها في أتلانتس يوم الثلاثاء 6 يونيو 2023

كيب تاون، جنوب أفريقيا،8 يونيو 2023 /PRNewswire/ -- تأسس مصنع Hisense جنوب أفريقيا في أتلانتس، في كيب الغربية، في 6 يونيو 2013. تم تحديد موقع المصنع بناءً على المساهمة الاقتصادية والهدف من تخفيف القضايا الاقتصادية مثل ارتفاع معدل البطالة في المجتمعات المحلية. قامت Hisense، منذ وصولها إلى جنوب إفريقيا في عام 1996، باستثمار قوي في دفع الارتقاء المجتمعي من خلال أكبر استثمار، في جميع المشاريع الاجتماعية، وهو إنشاء مصنع Hisense جنوب إفريقيا.

المصنع هو المسؤول عن تصنيع وتجميع وتوزيع أجهزة التلفزيون عالية الجودة وأجهزة التبريد وشاشات B2B في أفريقيا وأوروبا. وقد شهدت Hisense الانتهاء من مليون جهاز تلفزيون وثلاجة، وبسبب هذا الحجم الكبير من الإنتاج، خلقت أكثر من 900 فرصة عمل مباشرة للمنطقة المحلية، وخلقت بشكل غير مباشر أكثر من 3000 فرصة عمل للملحقات المحلية والخدمات اللوجستية وغيرها من الصناعات الداعمة.

وسيركز الاحتفال يوم الثلاثاء 6 يونيو على 98 من العاملين الذين عملوا في المصنع منذ يوم افتتاحه ويستمرون في لعب دور حيوي في نجاح المصنع. تفتح مرونة شركة Hisense بجنوب إفريقيا فرصًا لمزيد من الابتكار والنمو، وهو أساس مجموعة Hisense.

للتواصل: Ginny Du, Phone: ‎+86-13789846707

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Hisense SA Sales Holdings (Pty) Ltd SOURCE