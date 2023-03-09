MIAX وبرمودا تعلنان عن مشاركتهما في حفل قرع الجرس للمساواة بين الجنسين لعام 2023 للاتحاد العالمي للبورصات

برينستون، نيوجيرسي، 9 مارس 2023 /PRNewswire/ -- Miami International Holdings، Inc. (MIH)، هي مالك بورصة ميامي الدولية للأوراق المالية، LLC (MIAX®)، وMIAX PEARL، LLC (MIAX Pearl®)، وMIAX Emerald، LLC (MIAX Emerald®)، وMinneapolis Grain Exchange، LLC (MGEX™)، وبورصة برمودا (BSX) ودورمان للتجارة ذ.ذ.م. أعلنت اليوم عن مشاركتها في حملة "قرع الجرس للساواة بين الجنسين" السنوية التاسعة التي ينظمها الاتحاد العالمي للبورصات بمناسبة اليوم العالمي للمرأة في 8 مارس 2023.

ستستضيف MIAX قرع جرس احتفالي في مقر شركة MIH في برينستون، نيوجيرسي، في 8 مارس، الساعة 9:30 صباحًا، بتوقيت شرق الولايات المتحدة، للاحتفال بهذا الحدث.

"يسر MIAX المشاركة في حفل قرع الجرس للمساواة بين الجنسين 2023 لإظهار دعمنا للمرأة والاعتراف بالمساهمات الهامة التي تقدمها لبورصاتنا والصناعة المالية ككل"، هذا ما قاله Thomas P. Gallagher، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة MIH. تلتزم MIAX بتوفير فرص متساوية لجميع موظفينا وتدعم بشكل كامل البرامج التي تعزز المسؤوليات وفرص النهوض بالمرأة في شركتنا".

وأضافت Barbara J. Comly، نائب الرئيس التنفيذي والمستشار العام: "تواصل MIAX تحقيق تقدم كبير في توفير الفرص للنساء في جميع بورصاتنا، وأنا فخور بأن تحتفل MIAX بالنساء البارعات اللواتي يساهمن في عملنا وثقافتنا من خلال مشاركتنا في هذا الحدث الهام". في مياكس، نسعى جاهدين لتوفير بيئة عمل عادلة وشاملة يمكن من خلالها إلهام جميع موظفينا للمساهمة في نجاح شركتنا وتمهيد الطريق للأجيال القادمة".

وهذه هي السنة التاسعة على التوالي التي تشارك فيها مراكز التبادل ومراكز المقاصة المركزية في جميع أنحاء العالم في حملة رنين الجرس للمساواة بين الجنسين بمناسبة اليوم العالمي للمرأة. حملة قرع الجرس للمساواة بين الجنسين هي شراكة بين هيئة الأمم المتحدة للمرأة والميثاق العالمي للأمم المتحدة ومبادرة البورصات المستدامة ومؤسسة التمويل الدولية (IFC) واتحاد البورصات العالمي.

موضوع الأمم المتحدة للمرأة لليوم العالمي للمرأة 2023 هو "DigitAll: الابتكار والتكنولوجيا من أجل المساواة بين الجنسين". ويكرم هذا الموضوع النساء والفتيات اللواتي يناصرن النهوض بالتكنولوجيا التحويلية والتعليم الرقمي.

اطلع على القائمة الكاملة لأحداث "قرع الجرس" العالمية هنا .

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نبذة عن MIAX

تمتلك شركة Miami International Holdings, Inc. الشركة الأم القابضة لشركة MIAX، شركة Miami International Securities Exchange, LLC (MIAX‎®‎‎)، وشركة MIAX PEARL, LLC ‎‎ (MIAX Pearl®)، وشركة MIAX Emerald, LLC (‎‎‎MIAX Emerald®)، وشركة Minneapolis Grain Exchange, LLC (MGEX™)، وبورصة برمودا (BSX™) و دورمان للتجارة، ذ.ذ.م.

MIAX وMIAX Pearl وMIAX Emerald هي بورصات وطنية للأوراق المالية مسجلة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) والتي يتم تمكينها من خلال تقنية MIAX الملكية المدمجة داخل الشركة. تقدم MIAX تداول الخيارات في جميع البورصات الثلاثة بالإضافة إلى الأسهم النقدية من خلال ™MIAX Pearl Equities. تم بناء منصة تداول MIAX لتلبية متطلبات التسعير عالية الأداء لمجال تداول الخيارات الأمريكية ويتم تمييزها حسب الإنتاجية والكمون والموثوقية وحتمية الأوامر السلكية. وتعمل MIAX أيضًا كمكان تداول حصري لخيارات التسوية النقدية على SPIKES® Volatility Index (رمز التداول: SPIKE) هو مقياس للتقلب المتوقع لمدة 30 يومًا في أسهم إس بي دي آر (SPDR) إس أند بي 500 (S&P 500) صندوق المؤشرات المتداولة (ETF) إس بي واي (SPY).

MGEX هي بورصة مسجلة لدى لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) وتقدم التداول في مجموعة متنوعة من المنتجات بما في ذلك العقود الآجلة لقمح الربيع الأحمر الصلب وتعمل أيضا كسوق حصرية لعقود SPIKES الآجلة. وتُعد بورصة مبنيابوليس للحبوب أيضًا سوق DCM ومنظمة DCO تابعة للجنة تداول السلع الآجلة، وتوفر سوقًا لـ DCM ومنظمة DCO وخدمات السوق النقدي في مجموعة من فئات الأصول.

BSX هي سوق أوراق مالية دولية متكاملة بالكامل، مقرها في برمودا ونظمت في عام 1971. BSX متخصصة في إدراج وتداول أدوات سوق رأس المال مثل الأسهم، وإصدارات الديون، والصناديق، وصناديق التحوط، وضمانات المشتقات، والأوراق المالية المرتبطة بالتأمين.

دورمان للتجارة هي شركة متكاملة الخدمات في لجنة العقود الآجلة مسجلة لدى CFTC.

وتقع مكاتب MIAX التنفيذية ومركز العمليات الوطنية في برينستون، نيوجيرسي، بالإضافة إلى مكاتب ميامي، وفلوريدا، ومينيابوليس، ومينيسوتا، وهاميلتون وبرمودا وشيكاغو وإلينوي.

لمعرفة المزيد عن MIAX يرجى زيارة www.MIAXOptions.com .

لمعرفة المزيد عن MGEX، قم بزيارة www.mgex.com .

لمعرفة المزيد عن BSX، قم بزيارة www.bsx.com .

لمعرفة المزيد حول دورمان للتجارة قم بزيارة www.dormantrading.com .

إخلاء مسؤولية ومذكرة تحذيرية في ما يتعلق بالبيانات التطلعية

يجب ألا يشكل البيان الصحفي عرضًا للبيع أو التماسًا لعرض شراء أي أوراق مالية لشركة Miami International Holdings, Inc (جنبًا إلى جنب مع الشركات التابعة لها، "للشركة")، ولا يشكل عرضًا، أو التماسًا، أو بيعًا في أي دولة أو ولاية قضائية يكون فيها هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني. وقد يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات تطلعية، بما في ذلك البيانات التطلعية بالمعنى المقصود في قانون إصلاح التقاضي الخاص بالأوراق المالية لعام 1995. وتصف البيانات التطلعية التوقعات، أو الخطط، أو النتائج، أو الاستراتيجيات المستقبلية وتسبقها عمومًا كلمات مثل "قد"، "مستقبل"، "خطة" أو "مخطط"، "سوف" أو "ينبغي"، "يُتوقع"، "مسودة"، "في نهاية المطاف" أو "المتوقعة". ويُعد هذا تحذير لك من أن مثل هذه البيانات تخضع للعديد من المخاطر والشكوك التي قد تتسبب في اختلاف الظروف، أو الأحداث، أو النتائج، المستقبلية اختلافا جوهريًا عن تلك المتوقعة في البيانات التطلعية، بما في ذلك المخاطر التي قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية جوهريًا عن تلك المتوقعة في البيانات التطلعية.

وتظل جميع العلامات التجارية الخاصة بالطرف الثالث (بما في ذلك الشعارات والأيقونات) المشار إليها من قبل الشركة مملوكة لأصحابها المعنيين. وإذا لم يُحدد ذلك على هذا النحو، فإن استخدام الشركة للعلامات التجارية الخاصة بالطرف الثالث لا يشير إلى أي علاقة، أو رعاية، أو تأييد بين مالكي هذه العلامات التجارية والشركة. كما أن أي إشارات من قبل الشركة إلى العلامات التجارية الخاصة بالغير هي لتحديد سلع و/أو خدمات غير المقابلة، وتعتبر استخدامًا عادلًا رمزيًا بموجب قانون العلامات التجارية.

للتواصل الإعلامي:

آندي نيبو، نائب الرئيس الأول، ومسؤول الاتصالات

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