""Meet Me in Shanghai الحدث الخاطف يدعو المسافرين في مطار زايد الدولي لتجربة عجائب شنغهاي

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، 10 مايو 2024 / PRNewswire / -- من 6 مايو إلى 20 مايو 2024، تُعرَض ثقافة شنغهاي النابضة بالحياة ومعالمها الشهيرة في مطار زايد الدولي في أبوظبي. يدعو الحدث الخاطف "Meet Me in Shanghai" المسافرين إلى الانغماس في تجربة تفاعلية جذابة، إذ يقدم نموذجًا مصغرًا من شنغهاي دون الحاجة إلى مغادرة المحطة.

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يتميز هذا الحدث الفريد بـ Shanghai Immersive Parallax Photo Booth، حيث يمكن للزوار أن يغمروا أنفسهم في تمثيل ثلاثي الأبعاد ديناميكي لأفق شنغهاي الشهير والشوارع التاريخية. مع وجود مناطق كاملة ذات طابع خاص مثل مقهى شنغهاي ومحل Xiaolongbao (إن Xiaolongbao هو وجبة شنجهاي المحلية)، يقدم الحدث الخاطف طعمًا تفاعليًا لحياة شنغهاي والمطبخ.

بالإضافة إلى الإثارة، يمكن للزوار المشاركة في مسابقة Instagram للفوز بجوائز رائعة، بما في ذلك رحلات ذهابًا وإيابًا إلى شنغهاي وإقامة فاخرة مدة ليلتين في فندق J في برج شنغهاي الشهير. تقع هذه الغرف في الطوابق من 86 إلى 98، وتوفر مناظر خلابة لأفق شنغهاي. في حالة الطقس السيء، قد يشهد الضيوف أيضًا بحر السحاب المذهل الذي يحيط بالمدينة أحيانًا. للدخول في المسابقة، يحتاج الضيوف ببساطة إلى مشاركة صورهم ذات الطابع الخاص مع علامات @meetinshanghai و #shanghaidreamtrip.

تشمل أبرز جوانب الحدث ما يلي:

شعار حملة Art Deco : كشف النقاب عن شعار الحملة الإعلانية الجديدة على غرار طراز آرت ديكو في شانغهاي.

صور بولارويد وبطاقات بريدية من نمط شنغهاي : يمكن للضيوف أخذ ذكريات فريدة من نوعها إلى المنزل مع صور بولارويد الفورية وبطاقات بريدية قابلة للتجميع.

فقاعات الكلام التفاعلية : تشجيع الدعوات مثل Meet me in Shanghai " "، إلى جانب حملة جديدة سيُكشَف عنها في المطار، سيُحفزّ الزوار على التقاط تجاربهم وتبادلها.

يعمل مطار زايد الدولي مركزًا عالميًا، يستضيف أكثر من 30 شركة طيران ويربط المسافرين من أوروبا وآسيا وخارجها. يشتهر المطار بمرافقه ذات المستوى العالمي وموقعه الاستراتيجي، وهو المكان المثالي لعرض النسيج الثقافي الغني في شنغهاي للجمهور الدولي. ولأنه مركز رئيسي للمسافرين الأوروبيين الذين يتطلعون إلى استكشاف وجهات جديدة، يوفر هذا الحدث فرصة فريدة للركاب للانغماس في العاصمة الحديثة الساحرة في شنغهاي، حتى في أثناء عبورهم.

لا يهدف الحدث إلى إظهار شنغهاي على أنها وجهة سياحية رائدة فحسب، بل يهدف أيضًا إلى تعزيز التبادل الثقافي والإثارة حول السفر. "شنغهاي هي مدينة التناقض، حيث يلتقي الماضي بالمستقبل. ندعو الجميع إلى استكشاف هذه الديناميكية من خلال تجربتنا الخاطفة الغامرة"، قال مسؤول من إدارة مدينة شنغهاي للثقافة والسياحة.

لمزيد من التفاصيل حول الحدث وقواعد مسابقة Instagram، تفضل بزيارة موقع ويب . Meet in Shanghai

حول سياحة شنغهاي

شنغهاي هي مدينة صاخبة معروفة بأفقها المذهل وتاريخها الغني ومشهدها الثقافي النابض بالحياة. من المعابد القديمة والمعالم التاريخية مثل The Bund إلى مناطق الجذب الحديثة مثل شنغهاي ديزني لاند، تقدم المدينة فرصًا لا نهاية لها للاستكشاف والاستمتاع.