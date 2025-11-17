مدينة شانغهاي تتعاون مع منصة Agoda لإطلاق عرضٍ حصريٍ لحجوزات الفنادق لأجل المسافرين من دول جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط

شانغهاي، 17 نوفمبر 2025 / PRNewswire / -- في خطوة لجذب المزيد من الزوار الدوليين وتعزيز مكانتها كبوابة رئيسية للسياحة الوافدة إلى الصين، عقدت إدارة بلدية شانغهاي للثقافة والسياحة شراكةً مع Agoda ، المنصة الرقمية العالمية الرائدة للسفر، لإطلاق عرضٍ ترويجي حصريٍ للفنادق تحت عنوان "هذه هي شانغهاي". بدءًا من الآن، يمكن للمسافرين من تايلاند، وماليزيا، وإندونيسيا، وسنغافورة، والإمارات العربية المتحدة، وقطر، والمملكة العربية السعودية الاستمتاع بخصم بنسبة 5% على إجمالي حجوزاتهم، بحدٍ أقصى 50 يوان صيني لكل حجز، عند حجز فنادق شانغهاي عبر منصة Agoda .

يشمل العرض الترويجي أكثر من 3,000 فندق عالي الجودة بالقرب من المناطق التجارية الشعبية مثل البوند، شينتياندي، ولوجياتسوي، بالإضافة إلى أشهر المعالم السياحية مثل منتجع ديزني شانغهاي ومدينة تشوجياجياو. يمكن للزوّار استكشاف الجمال الكلاسيكي لحديقة يويوان، أو التنزّه على طول شارع المشاة المزدحم في طريق نانجينغ، أو الانطلاق في مغامرة ساحرة داخل منتجع ديزني شانغهاي.

وبحسب إدارة بلدية شانغهاي للثقافة والسياحة، فإن هذه الشراكة مُصممة للاستفادة من المنصّات الرقمية لتقديم تجارب سفر أكثر راحة وعالية الجودة للزوّار الدوليين من الأسواق الناشئة، لتعزيز إنفاق السياحة الوافدة وإبراز جاذبية شانغهاي الحضرية المميزة. أكّد رئيس منطقة الصين العُظمى في Agoda أن المنصّة ستقدّم للمسافرين من الدول السبع المذكورة خدمات حجز سلِسة، بما في ذلك واجهات متعددة اللغات، وخيارات دفع بعملتهم المحلية.

سيستمر هذا العرض الترويجي حتى يناير 2026. للاطلاع على القائمة الكاملة للفنادق المشاركة، يمكن للمسافرين زيارة موقع منصة Agoda الإلكتروني أو تطبيقها، والبحث عن " Shanghai Promotion ".

الرابط: https://www.agoda.com/c/ThisisShanghai?ds=rz%2B96%2FUM3UfxH1u9

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2824511/1.jpg