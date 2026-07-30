"إي آند" تسجِّل ارتفاعًا في صافي الإيرادات الموحَّدة بنسبة 11.6% لتصل إلى 38.1 مليار درهم خلال النصف الأول من 2026

ارتفعت الإيرادات الموحدة خلال النصف الأول إلى 38.1 مليار درهم إماراتي، محققةً نموًّا بنسبة 11.6 % مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.

بلغ صافي الأرباح الموحَّدة للمجموعة خلال النصف الأول 6.0 مليار درهم بنموٍّ بلغت نسبته 2.4 % على أساس سنوي ، (بعد إستبعاد أثر تسوية شركة "اتصالات المغرب" وعائدات صفقة بيع المجموعة لحصتها في شركة "خزنة" خلال النصف الأول من عام 2025) .

سجَّلت الأرباح قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء خلال النصف الأول 17.7 مليار درهم، بزيادة قدرها 13.1% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، ومحقِّقة هامش ربح بنسبة 46.5%.

توزيع أرباح نقدية مرحلية بواقع 47.5 فلسًا للسهم، بزيادة قدرها 10.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

إعادة هيكلة استراتيجية لمحفظة الاستثمارات؛ بهدف تعزيز التركيز على الأعمال الأساسية، من خلال بيع كامل حصة المجموعة في فودافون بعلاوة سعرية مقارنة بسعر السوق، إضافةً إلى التخارُج الجزئي وبيع حصة تبلغ 12.5% في "كريم تكنولوجيز".

أبوظبي, 30 يوليو / تموز 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت مجموعة "إي آند"، اليوم، عن نتائجها المالية للنصف الأول من عام 2026، والتي أظهرت أداءً ماليًّا وتشغيليًّا يعكس قدرة المجموعة على مواصلة النمو في السوق المحلية وعملياتها الدولية، مدفوعةً باستراتيجية واضحة ترتكز على تعزيز الأعمال الأساسية، وتسريع وتيرة التحول الرقمي الشامل، وتوظيف قدرات الذكاء الاصطناعي ودفع الابتكار القائم عليه.

H.E. Jassem Mohamed Bu Ataba Alzaabi, Chairman of e& Group

وحققت "إي آند" نموًّا ملحوظًا في إيراداتها الموحدة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، لتصل إلى 38.1 مليار درهم، ويمثِّل هذا الأداء زيادة بنسبة 11.6% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي. وانعكس هذا الزخم الإيجابي بشكل مباشر على صافي الأرباح الموحَّدة للمجموعة لتصل إلى 6.0 مليار درهم، مسجلةً نموًّا بنسبة 2.4% مقارنةً بالنصف الأول من العام الماضي، وذلك بعد استبعاد أثر تسوية شركة "اتصالات المغرب" وعائدات صفقة بيع المجموعة لحصتها في شركة "خزنة" خلال النصف الأول من عام 2025.

وفي سياق متصل، بلغت الأرباح قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء 17.7 مليار درهم بزيادة قدرها 13.1% على أساس سنوي، مما أثمر عن هامش أرباح قوي بلغت نسبته 46.5%، وكان هذا الأداء المالي مدعومًا بنموٍّ مستمر في قاعدة المشتركين الإجمالية للمجموعة، والتي ارتفعت بنسبة 30.4%، لتصل إلى 251.5 مليون مشترك، كما سجَّل عدد مشتركي "إي آند الإمارات" نحو 16.5 مليون مشترك، بزيادة قدرها 6.4% مقارنةً بالنصف الأول من العام الماضي، وهو ما يجسِّد الإقبال المتزايد من العملاء على محفظة الخدمات والحلول المبتكرة التي تقدِّمها المجموعة، ونجاحها في مواكبة الطلب المتزايد على خدمات البنية التحتية المتطورة للاتصالات، وصياغة تجارب رقمية فريدة ومعزَّزة بالذكاء الاصطناعي تخدم الأفراد ومؤسسات الأعمال بكفاءة عالية.

وبعد مراجعة استراتيجية شاملة لمحفظة استثمارات المجموعة الدولية، عقب نهاية الربع الثاني، أتمَّت "إي آند" عمليةَ بيع كامل حصتها في مجموعة فودافون بنجاح. وحقَّقت الصفقةُ إجماليَّ عائداتٍ نقديةٍ لمجموعة "إي آند" بقيمة 21.9 مليار درهم إماراتي (5.95 مليار دولار أمريكي)، كما حققت عائدًا نقديًّا صافيًا قدره نحو 4.8 مليار درهم (ما يعادل 1.3 مليار دولار أمريكي). كما استكملت "إي آند" عملية بيع 12.5% من حصتها البالغة 50.03% في كريم تكنولوجيز إلى أوبر، مقابل قيمة إجمالية بلغت 367 مليون درهم (100 مليون دولار أمريكي).

أبرز النتائج المالية للنصف الأول من عام 2026



النصف الأول

من 2026 النصف الأول

من 2025 نسبة

التغيير الربع الثاني

من 2026 الربع الثاني

من 2025 نسبة

التغيير الإيرادات الموحدة (1) 38.1 مليار

درهم 34.2 مليار

درهم 11.6 % 19.2 مليار

درهم 17.7 مليار

درهم 8.7 % صافي الأرباح الموحدة 6.0 مليار

درهم 5.9 مليار

درهم (2) 2.4 % 3.1 مليار

درهم 3.1 مليار

درهم (2) 1.1 % الأرباح قبل احتساب الفائدة

والضريبة والاستهلاك

والإطفاء (1) 17.7 مليار

درهم 15.7 مليار

درهم 13.1 % 9.0 مليار

درهم 8.2 مليار

درهم 9.8 % رِبْحِيَّة السهم 0.69 درهمًا 0.67 درهمًا (2) 2.4 % 0.36 درهمًا 0.35

درهمًا(2) 1.1 % إجمالي عدد مشتركي

المجموعة 251.5

مليون

مشترك 192.9مليون

مشترك (3) 30.4 % 251.5 مليون

مشترك 192.9 مليون

مشترك (3) 30.4 % عدد مشتركي "إي آند

الإمارات" 16.5 مليون

مشترك 15.5 مليون

مشترك 6.4 % 16.5 مليون

مشترك 15.5 مليون

مشترك 6.4 % 1) تستثني البيانات المالية لعام 2026 والفترة المقارنة نتائج أعمال شركة كريم تكنولوجيز نظراً لاستبعادها من القوائم المالية الموحدة عقب بيع مجموعة إي آند لجزء من حصتها بنسبة 12.5%. 2) بعد إستبعاد أثر تسوية شركة "اتصالات المغرب" في الربع الثاني من عام 2025 بالإضافة إلى أثر عائدات صفقة بيع المجموعة لحصتها في شركة "خزنة" خلال النصف الأول من عام 2025 3) بيانات معدلة وفقا للأرقام التي أفصحت عنها مجموعة اتصالات المغرب

وتعليقًا على النتائج المالية، صرَّح معالي جاسم محمد بوعتابه الزعابي، رئيس مجلس إدارة مجموعة "إي آند"، قائلًا: «تؤكِّد نتائجنا اليوم أن المجموعة تسير بخُطًى ثابتةٍ نحو قيادة المستقبل الرقمي. لقد نجحنا في التعامل مع مختلف التحديات الإقليمية والعالمية بمرونة، واستطعنا تحويل تلك التحديات إلى فرص حقيقية ومستدامة لنمو أعمالنا».

وأضاف معاليه: «يعكس الأداء المالي الذي حقَّقناه في النصف الأول من عام 2026 نجاح استراتيجيتنا القائمة على متانة محفظة الأعمال الأساسية للمجموعة، إلى جانب استثماراتنا المستمرة في البنية التحتية التكنولوجية والحلول الرقمية المتقدمة، وهو ما منحنا أساسًا صلبًا يضمن مواصلة تحقيق النمو، ويؤكد تفوُّقنا في الأسواق الإقليمية والدولية، الأمر الذي انعكس بوضوح في تحقيق إيراداتٍ موَحَّدَةٍ بلغت 38.1 مليار درهم إماراتي في النصف الأول من عام 2026».

وتابع معاليه: «يُعَدُّ التقييم المستمر والدقيق لاستثماراتنا الدولية أحد الركائز الأساسية التي نحافظ من خلالها على القوة المالية للمجموعة، بما يضمن تحقيق أعلى قيمة وعائد للمساهمين. حيث ساهم إتمام بيع حصتنا في فودافون خلال شهر يوليو 2026 في تحقيق سيولة نقدية تبلغ 21.9 مليار درهم، وتحقق عنه عائدٌ نقديٌّ صافٍ تصل قيمته إلى 4.8 مليار درهم إماراتي».

واختتم معاليه حديثه قائلًا: «بفضل دعم القيادة الرشيدة في دولة الإمارات ورؤيتها، ستواصل "إي آند" أداء دورها في تشكيل المشهد الرقمي، ودفع التقدم الاجتماعي والاقتصادي، وسوف نمضي قُدمًا في تعزيز مكانتنا واستشراف آفاقٍ تكنولوجية جديدة، مستندين إلى أسُسٍ مَتِينَةٍ؛ لضمان استدامة النمو، وتأكيد دورنا القيادي بوصفنا شريكًا موثوقًا في تمكين التحول الرقمي الشامل، وتقديم ابتكارات تدعم مكانة الدولة على خريطة التكنولوجيا العالمية».

من جهته، صرَّح مسعود م. شريف محمود، الرئيس التنفيذي لمجموعة "إي آند"، قائلًا: «على الرغم من التحديات التي شهدتها المنطقة والعالم، فإن "إي آند" أثبتت خلال النصف الأول من عام 2026 قوةَ نموذجها التشغيلي، وقُدرتها العالية على التكيف. كما نجحنا في الحفاظ على استدامة النمو والتدفقات النقدية عبر تحقيق صافي أرباح موحدة بلغ 6.0 مليار درهم ، وسجلنا أرباحًا قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء بواقع 17.7 مليار درهم، مع هامش قوي بلغت نسبته 46.5%. وكان هذا الأداء المالي مدعومًا بنموٍّ مستمر في قاعدة المشتركين الإجمالية للمجموعة، والتي ارتفعت بنسبة 30.4% لتصل إلى 251.5 مليون مشترك. ويعود الفضل في تحقيقنا لهذه النتائج للإدارة الاستباقية للمخاطر، وتنوع محفظتنا الاستثمارية بين قطاعات الاتصالات والحلول الرقمية المختلفة ودمج تطبيقات الذكاء الاصطناعي المبتكَرة، مما يعزز ثقة المساهمين في قدرتنا على قيادة المستقبل الرقمي».

وأضاف مسعود م. شريف محمود: «تعتمد استراتيجيتنا في تحقيق النمو المستدام على قدرتنا في تعزيز النموذج التشغيلي وتحسينه بالشكل الذي يضمن مواءمة المتغيرات الإقليمية والعالمية واستيعابها، وتحقيق عوائد قوية تعكس كفاءة إدارة رأس المال، والمرونة في تدوير الأصول. إن مركزنا المالي القوي يمنحنا القدرة على اقتناص الفرص الواعدة ومواصلة تطوير بنية تحتية رقمية تخدم المستقبل».

واختتم الرئيس التنفيذي للمجموعة قائلًا: «إن القوة الحقيقية لـ "إي آند" تكمن في قدرتها على ضمان استمرارية الأعمال، وتقديم خدمات رقمية موثوقة ومعزَّزة بالقدرات المتقدمة للذكاء الاصطناعي؛ حيث حافظت المجموعة على استمرارية الخدمات وتعزيز جاهزية الشبكات، ودعم منظومات العمل والتعليم عن بُعد، وتوفير بنية تحتية رقمية موثوقة للأفراد والمؤسسات والجهات الحكومية. وأثبتت المجموعة قدرتها على القيام بدورها الوطني والاقتصادي، مدعومة بالرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة».

Nancy Sudheer, +971 50 705 5290, email: [email protected]