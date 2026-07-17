«إي آند» تُتم بنجاح بيع حصتها في «فودافون» بقيمة 5.95 مليار دولار

أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة, 17 يوليو / تموز 2026 /PRNewswire/ -- استكمالًا لتصريحها الصادر في 10 يوليو 2026، بشأن توقيع اتفاقية ملزمة مع شركة «فيغا»، وهي أداة استحواذ مملوكة بالكامل لمجموعة "نيل" العائلية (Neil family group)، لبيع كامل حصة « إي آند » في شركة «فودافون جروب بي إل سي» («فودافون»)؛ أعلنت مجموعة الإمارات للاتصالات ش.م.ع (إي آند)، اليوم، الانتهاءَ بنجاحٍ من عملية تحويل كامل حصتها البالغة 3,944,743,685 سهمًا عاديًّا في "فودافون" إلى كلٍّ من: «بي إن بي باريبا للأسواق المالية»، و«كريدي أجريكول للخدمات المصرفية للشركات والاستثمار»، و«سوسيتيه جنرال».

e& Successfully Completes Sale of Vodafone Stake, Realizing Cash Proceeds of USD 5.95 Billion

وحقَّق الإتمام الناجح لعملية التحويل إجمالي عائدات نقدية لمجموعة «إي آند» بقيمة 21.5 مليار درهم إماراتي (5.84 مليار دولار أمريكي)، وهو ما يمثل حوالي 110.5 بنسًا إسترلينيًّا للسهم الواحد. أما العائد المتبقي البالغ 2.02 بنسًا إسترلينيًّا للسهم (ما يعادل 0.4 مليار درهم إماراتي / 0.11 مليار دولار أمريكي)، والمرتبط بأرباح فودافون النهائية للسنة المالية 2026، فسيتم تحصيله في 30 يوليو 2026. وبذلك يصل إجمالي العائد إلى 21.9 مليار درهم إماراتي (ما يعادل 5.95 مليار دولار أمريكي).

واسفرت هذه الصفقة عن عائد نقدي صافٍ لصالح «إي آند» بقيمة 4.8 مليار درهم إماراتي (ما يقارب 1.3 مليار دولار أمريكي)، وتعكس الأولويات الاستراتيجية للمجموعة من حيث التركيز على أعمالها الأساسية، مع جني العوائد الناتجة من استثماراتها.

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Nancy Sudheer

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