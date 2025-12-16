"الدكتور أمب" يقود فريق عيادة بي دي إم إس ويلنس لتعزيز التعاون الدولي في مجال الرعاية الصحية الوقائية، ودفع دور تايلاند نحو ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للرفاهية والصحة (Wellness Hub)، وذلك في مدينة مسقط، سلطنة عُمان.

بانكوك، تايلاند, 16 ديسمبر / كانون أول 2025 /PRNewswire/ -- واصل الدكتور تنوپول وِرُونهاكارون ، الرئيس التنفيذي لـ عيادة بي دي إم إس ويلنس و منتجع بي دي إم إس ويلنس– التابعين لشركة بانكوك دوسِت للخدمات الطبية دفع رؤيته الرامية إلى بناء "مجتمع صحي" على الساحة الدولية، عبر توسيع المعرفة المتخصصة في مجال الرعاية الصحية الوقائية و الصحة الشمولية نحو منطقة الشرق الأوسط، تحت مفهوم " Wellness Hub Thailand" أو " تايلاند وجهة رائدة في قطاع الصحة والعافية "

ويأتي هذا التوجه منسجماً مع موقع تايلاند الريادي كدولة رائدة في الطب المتقدم وخدمات العافية ذات المعايير العالمية، الساعية إلى تقديم تجارب صحية متكاملة للمجتمعات حول العالم.

تهدف هذه الزيارة إلى تعزيز التعاون الصحي مع سلطنة عُمان، إضافة إلى دعم فرص السياحة الصحية والرفاهية (Health & Wellness Tourism) في تايلاند لتوسيع حضورها في أسواق الشرق الأوسط، التي تشهد اهتماماً متزايداً بتحسين جودة الحياة، والرعاية الصحية الوقائية، والخدمات الطبية الشمولية، خصوصاً لدى فئة الشباب والعائلات التي تولي أهمية لأسلوب حياة متوازن ومستدام.

وجاءت هذه الفرصة المهمة في سفارة مملكة تايلاند في مسقط، سلطنة عُمان، حيث حظي الوفد باستقبال من سعادة السفيرة واروني بانكراجانغ، سفيرة تايلاند لدى مسقط، التي شاركت في تبادل الرؤى حول مسارات تطوير القطاع الصحي بين البلدين.

وتركّزت المباحثات على تعزيز التعاون الاستراتيجي في عدة مجالات، تشمل الخدمات الطبية ذات المعايير الدولية، والرعاية الصحية الوقائية والاستباقية، والسياحة العلاجية، إضافة إلى الارتقاء بمعايير تقديم الخدمات بما يستجيب لمختلف الاحتياجات الصحية في أبعادها المتنوعة.

كما تأتي أهداف هذا التعاون منسجمة مع رؤية «Health Vision 2050» الخاصة بسلطنة عُمان، وهي استراتيجية وطنية طويلة المدى تهدف إلى بناء نظام صحي مستدام وعادل، قائم على التكنولوجيا الحديثة في مجالات الطب، وتنمية الكوادر الصحية، ورعاية المواطنين في مختلف مراحل حياتهم.

وتُعدّ هذه الزيارة خطوة مهمة أخرى لـ عيادة بي دي إم إس ويلنس في مسارها لدعم مكانة تايلاند كـ الوجهة العالمية للرفاهية الصحية بشكل حقيقي، مؤكدة التزام المنظمة بالمساهمة في تطوير جودة حياة المجتمعات الدولية، عبر نقل المعرفة المتقدمة في مجال العافية والطب الوقائي، وتقديم حلول صحية حديثة وموثوقة.

