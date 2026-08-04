"السياحة والثقافة والإعلام" بعجمان تحصد «نجمة التميّز» ضمن جائزة الابتكار بتعليم التراث العالمي

عجمان، الإمارات العربية المتحدة, 4 أغسطس / آب 2026, /PRNewswire/ -- حققت دائرة السياحة والثقافة والإعلام بعجمان إنجازاً دولياً جديداً بفوزها بجائزة الابتكار في تعليم التراث العالمي عن فئة "نجمة التميُّز"، تقديراً لتميّز تجربتها «القصص الترويجية» في توظيف السرد القصصي للتعريف بالتراث الثقافي وتعزيز الوعي بقيمته، بما يعكس المكانة المتنامية لإمارة عجمان في تبني المبادرات المبتكرة في مجالي التراث والتعليم.

Sheikh Abdulaziz bin Humaid Al Nuaimi, Chairman of the Ajman Department of Tourism, Culture and Media, and His Excellency Mahmood Khaleel Alhashmi, Director General of the Department, following ADTCM's receipt of the 'Star of Outstanding' recognition under the 2026 Global Challenge for World Heritage Education Innovative Cases (AWHEIC). The recognition underscores Ajman's commitment to advancing innovation in heritage education and celebrates the Department's 'Promotional Stories' initiative for its outstanding contribution to promoting cultural heritage through creative storytelling.

وجاء فوز الدائرة بالجائزة التي أطلقها معهد التدريب والبحوث في مجال التراث العالمي لمنطقة آسيا والمحيط الهادي بالتعاون مع اللجان الوطنية لليونسكو، بعد منافسة أكثر من 90 مشاركة دولية من مؤسسات وخبراء من مختلف دول العالم، بهدف تكريم الممارسات التعليمية المتميزة المرتبطة بمواقع التراث الثقافي والطبيعي، وتعزيز الابتكار في تعليم التراث على المستوى الدولي.

وحصلت التجربة على الجائزة بعد اجتيازها معايير التقييم المعتمدة التي شملت الابتكار، والأثر، وقابلية التطبيق، والاستدامة، تأكيداً لتميز المبادرة ودورها في توظيف التراث الثقافي كمنصة للتعليم والابتكار، وتعزيز الهوية الوطنية، وترسيخ مكانة إمارة عجمان ضمن المبادرات الدولية المتخصصة في مجالي التراث والتعليم.

وأعرب الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة السياحة والثقافة والإعلام بعجمان، عن فخره بهذا الإنجاز، مؤكداً أنه يعكس المكانة المتنامية لإمارة عجمان في تطوير المبادرات الثقافية والتعليمية، ويجسد نجاح الدائرة في تبني مشاريع نوعية توظف الابتكار، وتعزز حضور التراث الثقافي وترسخ قيمه في المجتمع.

وقال: "يمثل هذا الفوز تقديراً دولياً لنهج الدائرة المبتكر في تحويل التراث إلى تجربة تعليمية متميزة، تسهم في ترسيخ الهوية الوطنية والمحافظة على الموروث الثقافي وإلهام الأجيال القادمة. كما يؤكد قدرة إمارة عجمان على إبراز تجاربها الثقافية عالمياً وترسيخ مكانتها كمركز متميّز للثقافة والابتكار على المستويين الإقليمي والدولي، بما ينسجم مع توجُّهات رؤية عجمان 2030".

من جانبه، قال سعادة محمود خليل الهاشمي، مدير عام دائرة السياحة والثقافة والإعلام بعجمان، إن هذا الإنجاز يؤكد نجاح الدائرة في تطوير مبادرات ذات أثر مستدام، تسهم في إبراز التراث الثقافي بوسائل حديثة تتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.

وأضاف: "جاءت تجربة «القصص الترويجية» انطلاقاً من رؤية تهدف إلى تقديم التراث الثقافي بأساليب إبداعية تعزز من قيمته التعليمية والمعرفية، وتسهم في رفع مستوى الوعي المجتمعي بأهميته. ويُعَدُّ هذا التكريم حافزاً لمواصلة تطوير المبادرات النوعية التي تدعم مكانة إمارة عجمان في المحافل الدولية ".

ويأتي هذا الإنجاز في إطار جهود دائرة السياحة والثقافة والإعلام بعجمان لتطوير مشاريع ومبادرات مبتكرة تسهم في صون التراث الثقافي، وتعزيز الاستفادة منه في دعم التنمية الثقافية والتعليمية، وبناء شراكات فاعلة مع المؤسسات الإقليمية والدولية ذات الصلة.