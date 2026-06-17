دائرة السياحة والثقافة والإعلام في عجمان تبحث مع القنصلية الألمانية آفاق التعاون السياحي والثقافي المشترك

عجمان، الإمارات العربية المتحدة، 17 يونيو 2026 /PRNewswire/ -- استقبل سعادة محمود خليل الهاشمي، مدير عام دائرة السياحة والثقافة والإعلام في عجمان، سعادة سيبيله بفاف، القنصل العام لجمهورية ألمانيا الاتحادية في دبي والإمارات الشمالية، والوفد المرافق لها، والذي ضم ممثلين عن الملحقية الثقافية الألمانية والمجلس الألماني الإماراتي المشترك للصناعة والتجارة (AHK)، وذلك في إطار زيارة رسمية أجراها الوفد إلى إمارة عجمان. وبحث الاجتماع آفاق التعاون المشترك بين الدائرة والقنصلية الألمانية والملحقية الثقافية الألمانية في مجالات التسويق السياحي وتنظيم الفعاليات الثقافية والفنية، سعياً إلى توطيد العلاقات بين الجانبين وتعزيز التبادل السياحي والثقافي.

His Excellency Mahmood Khaleel Alhashmi, Director General of the Ajman Department of Tourism, Culture and Media, and Mr. Abdulqader Obaid Ali, Chairman of the Board of the UAE Internal Auditors Association, during the Quality Assessment Certification handover ceremony, in the presence of officials and team members from both organisations. A new milestone for ADTCM, reaffirming its commitment to excellence, governance, and international best practices in internal auditing.

وخلال الاجتماع، استعرض فريق الدائرة خطط الترويج السياحي الموجّهة نحو السوق الألماني والجهود المبذولة لاستقطاب الزوار الألمان إلى الإمارة، إلى جانب استكشاف فرص التعاون المستقبلية والمبادرات المشتركة التي تدعم القطاع السياحي وترسّخ حضور عجمان وجهةً بارزة في الأسواق الأوروبية.

وسلّط فريق الدائرة الضوء على ما تتضمنه خطط الترويج من برامج جولات سياحية متنوعة ومعارض وفعاليات ثقافية تعكس الهوية الحضارية الأصيلة لإمارة عجمان، إلى جانب إبراز الحضور المؤسسي للدائرة في الأسواق الدولية عبر مكتبها التمثيلي الذي يُشكّل نقطة اتصال مباشرة مع وكالات السياحة والمنظمين في الأسواق الأوروبية المستهدفة.

وتندرج هذه الجهود في إطار نهج استراتيجي طموح تتبناه الدائرة يستهدف رفع ألمانيا إلى مصافّ أبرز خمس أسواق سياحية مُصدِّرة للزوار إلى الإمارة، وذلك استناداً إلى معطيات موضوعية، إذ يتميز السائح

الألماني بميله إلى الوجهات التي تجمع بين الأصالة الثقافية والبنية السياحية المتكاملة، وهي مقومات تزخر بها عجمان وتتصدر قائمة مزاياها التنافسية.

وفي هذا السياق، قال سعادة محمود خليل الهاشمي، مدير عام الدائرة: "يسعدنا استقبال سعادة القنصل العام وأعضاء الوفد المرافق لها في عجمان، ونتطلع إلى بناء شراكة حقيقية مع الجانب الألماني تتجاوز حدود التعاون التقليدي؛ لتصل إلى مبادرات مشتركة ذات أثر ملموس. تمتلك إمارة عجمان مقومات سياحية وثقافية فريدة تستحق أن تكون وجهة مفضّلة لدى السائح الألماني، ونحن عازمون على ترجمة هذا اللقاء إلى خطوات تنفيذية تعزز حضورنا في السوق الأوروبية."

ومن جانبها أعربت سعادة سيبيله بفاف، القنصل العام لجمهورية ألمانيا الاتحادية في دبي والإمارات الشمالية، عن تقدريها لما اطلعت عليه من إمكانات سياحية وثقافية تزخر بها إمارة عجمان، وما تبذله الدائرة من جهود في هذا الشأن، وقالت: "تحظى العلاقات الإماراتية الألمانية بعمق تاريخي راسخ على الصعيدين الاقتصادي والثقافي، ونرى في هذا اللقاء فرصة حقيقية لإضافة بُعد سياحي متميز إلى هذه العلاقة. إن ما تقدمه عجمان من تجربة سياحية فريدة تجمع بين الموروث الحضاري والانفتاح على العالم يجعلها مقصداً بارزاً على خريطة السياحة الأوروبية المتجهة نحو المنطقة".

ولم تقتصر المباحثات على الجانب السياحي التقليدي، بل امتدت لتشمل فرص التعاون في المجالين الثقافي والفني، حيث أبدى الجانبان اهتماماً بصياغة مبادرات مشتركة تُبرز نقاط الالتقاء بين الحضارتين العربية والأوروبية وتُعزز الحوار الثقافي بينهما. كما تناول اللقاء دور المؤثرين الرقميين وصنّاع المحتوى في تشكيل صورة الوجهة السياحية لدى الجمهور الألماني، وإمكانية توظيف هذه المنصات ضمن استراتيجية ترويجية منهجية ومتكاملة تستهدف الأسواق الأوروبية.

وتأتي هذه الزيارة في مرحلة يشهد فيها القطاع السياحي في إمارة عجمان نمواً متسارعاً، مدعوماً بتوجيهات القيادة الرشيدة ومستهدفات التنمية المستدامة التي ترسم ملامح المرحلة المقبلة. وتعكس الزيارة قناعة مشتركة لدى الجانبين بأهمية ترجمة هذا الزخم إلى خطوات تنفيذية ملموسة تُرسّخ مكانة عجمان وجهةً سياحية وثقافية بارزة على الخريطة الأوروبية.

وأعرب الجانبان في ختام اللقاء عن تطلعهما إلى مواصلة التنسيق وتكثيف التعاون بما يخدم المصالح المشتركة، ويُسهم في تعميق أواصر الصداقة والشراكة بين إمارة عجمان وجمهورية ألمانيا الاتحادية.