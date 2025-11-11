"الهاكاثون السعودي للذكاء الاصطناعي والحوسبة الطرفية المتطورة 2025" يحتفي بالابتكار الطلابي وحلول الذكاء الاصطناعي في العالم الحقيقي

الرياض ، المملكة العربية السعودية, 11 نوفمبر 2025/PRNewswire/ -- أظهر الهاكاثون السعودي للذكاء الاصطناعي والحوسبة الطرفية المتطورة 2025، الذي استضافته "جامعة الأمير سلطان" بالتعاون مع شركة "ميموري إكس" (MemryX)، كيف يمكن للأوساط الأكاديمية والصناعة أن تجتمع لتسريع مستقبل الأنظمة الذكية. على مدى عدة أيام ، أظهر المبتكرون الطلاب من جميع أنحاء المملكة تطبيقات متطورة للذكاء الاصطناعي والحوسبة الطرفية، مع تطوير حلول واقعية تعكس الزخم المتزايد للمنظومة التكنولوجية في المملكة العربية السعودية.

صمم أكثر من 15 فريقًا من الطلاب حلولاً مدعومة بالذكاء الاصطناعي تعالج التحديات في مجال الرعاية الصحية والأتمتة الصناعية والسلامة العامة. وبإرشاد من قبل مرشدين من المنظمات الرائدة بما في ذلك "ميموري إكس" ، اكتسب المشاركون خبرة عملية في تطبيق نماذج الذكاء الاصطناعي على مشاكل العالم الحقيقي باستخدام الأجهزة والبرمجيات المحسنة.

هنأ "كيث كريسين"، الرئيس التنفيذي لشركة "ميموري إكس" ، المشاركين والفائزين قائلاً:

من الملهم أن نرى الجيل القادم من المهندسين يطبقون الذكاء الاصطناعي لحل التحديات الهامة. أحداث مثل هذه تسرّع نمو الابتكار المتطور وتعرض المواهب المذهلة البازغة في المملكة العربية السعودية. تفخر "ميموري إكس" بدعم هؤلاء الطلاب ورحلتهم نحو بناء مستقبل أكثر ذكاءً."

الفائزون في الهاكاثون:

الفائز - "سيرف [إيه آي]" ( SurvAI)

قادة الفريق: مدثر خليل، وأحمد عمار ، و حمزة

الوصف: نظام رؤية يجمع بين التعرف على الوجه واكتشاف الكائنات القائم على معالجة اللغات الطبيعية لتوليد تقارير في الوقت الحقيقي لتطبيقات الأمن والمراقبة.

الجائزة: جائزة نقدية وفرصة تدريب مع "ميموري إكس".

المركز الثاني - "كيو إنسبكت" ( Qinspect)

قائد الفريق: تالة إسماعيل العريني

الوصف: منصة فحص الجودة في الوقت الفعلي باستخدام وحدة MX3 M.2 واحدة من "ميموري إكس" لمعالجة أربعة تيارات فيديو عالية الدقة متزامنة مع تأخير ضئيل يُقدَّر بالملي ثانية.

المركز الثالث - "سايت جارد" ( SiteGuard)

قائد الفريق: معاذ عبد العزيز المنصور

الوصف: نظام طائرة بدون طيار مستقل لمراقبة المواقع الإنشائية والصناعية ، وضمان الامتثال للسلامة وأمن المحيط.

جائزة الابتكار - "كانو" ( Cano)

قائد الفريق: رنيم جهاد أبو مصطفى

الوصف: عصا ذكية بالذكاء الاصطناعي مدعومة بالذكاء الاصطناعي الطرفي من "ميموري إكس"، مصممة لمساعدة المستخدمين ذوي الإعاقة البصرية على التنقل بأمان وبشكل مستقل.

أشادت الدكتورة "هبة الخشيم"، نائب رئيس "جامعة الأمير سلطان" للحياة الطلابية، بالمشاركين قائلةً:

"لقد أثبتم أن الابتكار لا يحدث فقط في وادي السيليكون؛ إنه يحدث هنا في الرياض ، حيث يدفع الإبداع والتصميم تقدمنا".

عزز الهاكاثون موقع المملكة العربية السعودية المتنامي كمركز للتقدم التكنولوجي وريادة الأعمال. لا تزال "ميموري إكس" ملتزمة بدعم التعلم العملي وتمكين الطلاب من تحويل الأفكار إلى حلول ذكية تشكل مستقبل الذكاء الاصطناعي.

حول MemryX Inc .

شركة "ميموري إكس إنك" ( MemryX Inc .) هي شركة لإنتاج أشباه الموصلات مع التصنيع عند الغير، تُصمِّم حلولَ معالجة الذكاء الاصطناعي الطرفي، المدعومة بتقنيات خاصة بها للحوسبة داخل الذاكرة وبُنى تدفق البيانات. من خلال الجمع بين الأداء العالي والدقة مع استهلاك الطاقة المنخفض، تلبي حلول "ميموري إكس" احتياجات العديد من القطاعات، بما في ذلك: النقل، وإنترنت الأشياء، ومجموعة واسعة من التطبيقات الصناعية والاستهلاكية.

للتواصل الإعلامي:

Roger Peene

البريد الإلكتروني: [email protected]

الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/2503752/memryx_logo_cmyk_Logo.jpg