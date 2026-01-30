"رابطة ممرضي الطوارئ" تُنشئ أول كيان دولي تابع

"المجلس الاستشاري لممرضي الطوارئ" في الإمارات العربية المتحدة سيقدم التعليم الأساسي والصلات المهنية

شومبرغ، إلينوي ، 30 يناير 2026 /PRNewswire/ -- أنشأت "رابطة ممرضي الطوارئ" أول كيان دولي تابع لها، وهو المجلس الاستشاري لممرضي الطوارئ في الإمارات العربية المتحدة ، والذي سيكون له دور أساسي في تعزيز تعليم الممرضين الخاص بالرعاية الطارئة بما في ذلك الصدمات وتصنيف الحالات والمزيد.

قال رئيس "رابطة ممرضي الطوارئ" "داستن باس" ، الحاصل على "دكتوراه ممارسات التمريض"، و"ماجستير إدارة الرعاية الصحية"، و"ترخيص ممرض معتمد"، و"شهادة ممرض طوارئ معتمد"، و"شهادة الاعتماد المتقدم للممرضين التنفيذيين من الرابطة الأمريكية للممرضين": "هذا وقت مثير لـ "رابطة ممرضي الطوارئ" ، ونحن واثقون من أن علاقتنا مع مجتمع تمريض الطوارئ في دولة الإمارات العربية المتحدة ستؤدي إلى تأهيل المزيد من الممرضين الذين هم أكثر استعدادًا لتوفير أفضل رعاية لمرضاهم". "بالقدر نفسه من الأهمية ، فإن ذلك سيعزز مجتمعنا العالمي ، مما يخلق فرصًا جديدة لممرضي الطوارئ في كل مكان للتواصل والتعلم والمناصرة والقيادة والبحث المتقدم ودعم بعضنا البعض مع تقدم تخصصنا معًا".

"عادل الشامري" ، طبيب، و"هادي طالب"، الحاصل على دكتوراه في ممارسات التمريض، كانا أساسيين في إنشاء هذا المجلس ، والذي سيوفر تدريبًا متزايدًا للمزودين والمدرسين نيابةً عن "رابطة ممرضي الطوارئ". الشامري هو الرئيس التنفيذي لبرنامج الإمارات للجاهزية والاستجابة الطبية الذي يحمل اسم "جاهزية"، وهي شراكة بين القطاعين العام والخاص في الإمارات العربية المتحدة تمول التدريب في جميع المستشفيات الوطنية. من خلال المبادرة ، قدمت "رابطة ممرضي الطوارئ" تدريبًا للمدربين على "دورة التمريض الأساسية للصدمات" و"دورة التمريض الطارئ للأطفال" بالإضافة إلى تدريب "مؤشر شدة الطوارئ" الذي يوفر خوارزمية للتصنيف الدقيق.

يدرس "طالب"، مدير التعليم لدعم الحياة والصدمة وطب الطوارئ في "مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي" في المملكة العربية السعودية ، "دورات تدريب تمريض الصدمات" (TNCC) للمحاضرين ومقدمي الخدمات في الإمارات العربية المتحدة.

وقال الشامري: "إن الرابطة المهنية المتخصصة في تخصص التمريض في حالات الطوارئ في دولة الإمارات العربية المتحدة والمرتبطة بـ "رابطة ممرضي الطوارئ" ستكون ذات قيمة لا تقدر بثمن للتنمية المهنية لممرضينا في جميع أنحاء البلاد". "أنا والدكتور "طالب" نتطلع إلى أول مؤتمرات "المجلس الاستشاري لممرضي الطوارئ" في الإمارات العربية المتحدة هذا الربيع".

"رابطة ممرّضي الطوارئ" هي الرابطة المهنية الأولى للممرّضين حول العالم، وتسعى الرابطة إلى المساهمة بشكل فعّال في تشكيل مستقبل الرعاية التمريضية المقدّمة في حالات الطوارئ من خلال المناصرة، والتعليم، والبحث، والابتكار، والقيادة. وقد تأسّست الرابطة في عام 1970، وأصبحت مرجعًا أساسيًا لممرّضي الطوارئ في جميع أنحاء العالم. ومع عدد أعضائها البالغ 40000 عضو في جميع أنحاء العالم، تناصر "رابطة ممرضي الطوارئ" سلامة المرضى، وتضع المعايير والمبادئ التوجيهية الرائدة على مستوى قطاع التمريض، وتوجّه السياسات العامة للرعاية الصحية في حالات الطوارئ. ويتمتع أعضاء "رابطة ممرضي الطوارئ" بخبرات واسعة في تصنيف الحالات، وتقديم الرعاية اللازمة لهم، كما يتميّزون بجاهزيتهم للعمل في حالات الأزمات والكوارث، فضلاً عن خبراتهم الواسعة في جميع الجوانب المتعلقة بخدمات الرعاية في حالات الطوارئ. يمكن الاطلاع على معلومات إضافية على موقع الويب: www.ena.org.

