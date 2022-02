EdHeroes: a relação simbiótica entre educação e valor de propriedades

O valor de propriedade cresce com estabelecimentos educacionais de qualidade nas proximidades. Nicholas St Johnston mencionou que existem vários fatores que influenciam o valor da propriedade, entre os quais o mais importante é o acesso à educação de qualidade. Famílias com filhos em idade escolar estão mais dispostas a pagar mais por moradia se uma escola de qualidade estiver próxima. Uma pesquisa do BI Group, dividida por faixa etária, mostra o quanto as pessoas estão dispostas a pagar por residências próximas de escolas. Andrey compartilhou seu exemplo pessoal com a Playschool na Rússia. Esse estabelecimento de ensino aumentou o valor de propriedade nas proximidades uma vez que famílias com filhos em idade escolar começaram a se mudar para perto, a demanda por moradia aumentou e o valor da propriedade disparou. Muitos empreendedores constroem projetos de habitação tendo em mente as escolas, sabendo que o valor da propriedade seria maior.