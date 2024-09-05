"ريباوند" الإماراتية تطلق منصة عالمية جديدة قائمة على اشتراكات الأعضاء لإعادة تدوير المواد ضمن التزامها بخلق منظومة فعالة للاقتصاد الدائري

نموذج فريد قائم على الاشتراك بنسبة 0% كعمولة على كافة المعاملات التي تجري من خلال المنصة.

تشمل قائمة المواد الجديدة ضمن محفظة خدماتها، البلاستيك والمطاط والنفايات الالكترونية والمعادن والورق والكرتون.

تتيح المنصة الجديدة إمكانية الاطلاع على الملفات التعريفية الخاصة بالأعضاء والشركاء.

إدارة مخصصة للحسابات وتقارير دورية عن الاستدامة.

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 5 سبتمبر / أيلول 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة ريباوند التي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، والتي تعد جزءاً من شركة "سيريوس العالمية القابضة"، عن إطلاقها منصة تدوير المواد عن طريق الاشتراكات، لترسي بذلك معايير جديدة كلياً في هذا القطاع، وهي المنصة المبتكرة التي جرى تصميمها لإحداث ثورة في قطاع التدوير من خلال ربط مشتري المواد القابلة لإعادة التدوير وبائعيها وشركائها في جميع أنحاء العالم.

UAE's Rebound launches new global subscription-based recycling platform in commitment to create circular economy

وتمتاز المنصة المبتكرة بنموذجها الفريد القائم على الاشتراك وبنسبة 0% كعمولة على كافة التداولات التي تجري من خلالها، الأمر الذي يعزز من القدرة على تحقيق أهداف الاستدامة والربحية. وإلى جانب توسيع نطاق الخدمات التي تتيحها "ريباوند"، يرسخ هذا التوسع كذلك التزام المنصة بخلق منظومة دائرية لإعادة تدوير المواد. وتهدف المنصة من خلال دمج كافة الأطراف المعنية وضمان سلاسة العمليات، إلى إحداث نقلة نوعية في عمليات إعادة التدوير وتعزيز الكفاءة والشفافية والاستدامة والمسؤولية البيئية.

هذا وشهدت منصة "ريباوند" نمواً ملحوظاً مكّنها من التعامل مع مجموعة أوسع من المواد التي تشمل البلاستيك والمطاط والنفايات الالكترونية والمعادن والورق والكرتون، ما يعزز من مكانة المنصة كمركزٍ متعدد الاستخدامات لمختلف الشركات والمؤسسات العاملة في قطاع إعادة تدوير المواد. وسيحظى أعضاء المنصة بحزمة من المزايا التي تتضمن مديري حسابات مخصصين ومؤشرات الأسعار الآنية وإمكانية النفاذ إلى الصفحة المخصصة لمجتمع قطاع إعادة التدوير والمشاركة في نقاشاتها المتنوعة.

وبهذه المناسبة، قالت مريم المنصوري، المؤسس والمدير العام لشركة "ريباوند": "لا تقتصر ريباوند على كونها منصة فحسب، بل إنها تمثل طفرة في قطاع إعادة تدوير المواد على المستوى العالمي، إذ تتيح حلولنا الشاملة القائمة على البيانات والرؤى المحلية والخبرات الدولية، الأدوات التي تُمكِّن القطاع من تلبية طلب المتنامي على الحلول المستدامة ودعم الجهود المبذولة من جانب دولة الإمارات العربية المتحدة والتزامها الراسخ ببلوغ المستوى الصفري من الانبعاثات الكربونية".

ويأتي التوسع الكبير الذي شهدته "ريباوند" متزامناً مع وصول قطاع إعادة تدوير المواد أعتاب نقطة مفصلية، حيث من المتوقع أن يبلغ حجم المواد التي يتم تداولها في سوق إعادة تدوير البلاستيك في دولة الإمارات العربية المتحدة 1.44 مليون طن بحلول العام 2030، الأمر الذي يعكس الطلب المتنامي على حلول مستدامة في هذا القطاع الحيوي.

وتماشياً مع الاستراتيجية الوطنية الخضراء – 2030 والاستراتيجية المتكاملة لإدارة النفايات 2021-2041، ستقود "ريباوند" دفة التحول في الابتكارات الخاصة بإدارة النفايات وتدويرها عبر فريقها المؤلف من مجموعة من المواهب والكفاءات الإماراتية والخبرات العالمية، حيث تستعد للاضطلاع بدور جوهري في الحد من التأثيرات البيئية السالبة وتمهيد الطريق نحو التحول الكامل للاقتصاد الدائري.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الالكتروني www.reboundmaterials.com، لينكدإن ، انستقرام ومنصة إكس.

نبذة حول ريباوند

تأسست "ريباوند" وفق رؤية عالمية تهدف إلى توفير حل مبتكر للحفاظ على المواد وإعادة تدويرها ضمن منظومة دائرية فعالة، بما يسهم في دعم الجهود العالمية الرامية إلى خفض مستوى التلوث. وقد أُنشأت "ريباوند" التي تعد جزءاً من من شركة "سيريوس العالمية القابضة" بهدف التعامل مع هذه التحديات من خلال المنصة التي أطلقتها والخدمات الاستشارية التي تقدمها. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الالكتروني www.reboundmaterials.com.

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