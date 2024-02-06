"ساك الدولية" السعودية تتعاقد مع روكويل اوتوميشن لتوفير حلول التحول الرقمي في عملياتها الانتاجية

الشركة تسعى إلى تحقيق هدف التوطين بالإضافة الى تحقيق مستهدفات برنامج "رؤية المملكة 2030" وتحسين كفاءة عملياتها التشغيلية من خلال استخدام نظام Plex MES

الخبر، المملكة العربية السعودية، 6 فبراير 2024 / PRNewswire/ -- أعلنت اليوم شركة روكويل أوتوميشن المحدودة Rockwell Automation ، أكبر شركة في العالم متخصصة بالأتمتة الصناعية والتحول الرقمي، والمدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (NYSE: ROK)، عن تعاقدها مع شركة "ساك الدولية" السعودية لتوفير حلول التحول الرقمي والاتمة للشركة السعودية المختصة في مجال تصنيع الإلكترونيات العالية التقنية الصناعية والدفاعية.

ويتم تنفيذ هذا المشروع الذي يندرج ضمن أهداف برنامج "رؤية المملكة 2030"، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، حيث قامت شركة ساك الدولية وشركة روكويل اتوميشين بتطوير خطة طويلة الامد تعتمد على استخدام الحلول التي يوفرها نظام Plex MES بهدف جمع البيانات بطريقة آنية وذكية، وتحديد التحديات التي تواجه عملية الإنتاج، وتحقيق أقصى استفادة من تحسين كفاءة التجهيزات والمعدات.

ويعتبر نظام Plex MES عبارة عن منصة تحكم متقدمة لأتمتة منشآت التصنيع، حيث يوفر النظام رؤية شاملة لعمليات التصنيع في المنشأة. ويعتبر النظام سهل الإعداد، مما يمكن الشركات المصنعة من جمع بيانات عالية الدقة حول أداء مختلف مراحل خط الإنتاج، سواء بطريقة آنية أو على فترات طويلة؛ حيث يعمل النظام على أتمتة المهام، كما يعمل على تجنب حدوث الأخطاء، وتعزز جودة الإنتاج.

كما يساهم نظام Plex MES على توفير مجموعة واسعة النطاق من البيانات والمعلومات من خلال واجهة سهلة وسلسة الاستخدام. بالإضافة الى ذلك، يسمح نظام Plex MES لشركة ساك من تتبع حركة المواد بكفاءة عالية طول الرحلة، بداية من الاستلام إلى الشحن - حتى أثناء التنفيذ - مع توفير عرض تفصيلي وبشكل آني. كما يمكن للمستخدمين إنشاء لوحات معلومات مخصصة تتناسب مع احتياجاتهم وأهدافهم، مما يقلل من الوقت المستغرق للوصول إلى النتائج ويرفع العائد من الاستثمار إلى الحد الأقصى.

وستعمل شركة ساك الدولية بالتعاون مع شركة وروكويل اوتوميشن على إضافة نظام Plex MES على نظام Microsoft Azure المستخدم في عمليات الشركة في مصنعها الجديد الذي افتتح حديثا في مدينة سدير للصناعة والأعمال شمال مدينة الرياض. وستقوم الشركتان بالتعاون من أجل زيادة فعالية المعدات والتجهيزات المستخدمة في المصنع، بالإضافة الى العمل على تحسين مقاييس الأداء الرئيسية المتعلقة بكفاءة الإنتاج، ومستوى الخردة الناتجة من العمليات، بالإضافة الى وقت التوقف غير المجدول.

بالإضافة الى هذا، تهدف شركة ساك الدولية الى توسيع نطاق عملية جمع البيانات من خطوط الإنتاج التي تم تثبيت نظام Plex MES Core عليها. وبالنظر إلى سهولة استخدام المنصة، ستعمل مختلف فرق العمل الخاصة بشركة ساك الدولية على إنشاء لوحة معلومات جديدة خاصة بمختلف العمليات والمواقع والأهداف. وبذلك، ستساهم مختلف فرق عمل الشركة بشكل فعال في تحسين كفاءة عمليات شركة ساك الدولية وإنتاجيتها، وبالتالي المساهمة في تحقيق الأهداف الطموحة للملكة بشأن النمو الاقتصادي وتنويعه والتي تبرزها "رؤية السعودية 2030" حيث تركز على تنويع مصادر الدخل، وتطوير قطاعات الخدمات العامة مثل الصحة والتعليم، وتعزيز الابتكار والاستثمار. كما تهدف أيضًا إلى تحسين نوعية الحياة للمواطنين والارتقاء بمكانة المملكة على الصعيد العالمي.

وقال حسين الخاطر، المدير العام لشركة روكويل اوتوميشن في المملكة العربية السعودية: "يعتبر الوقت الحالي هو الوقت الأمثل لاعتماد حلول وتقنيات التحول الرقمي وأتمتة العمليات الصناعية وذلك باستخدام التقنيات المتقدمة مثل الواقع المعزز والتوأمة الرقمية وغيرها من التقنيات الحديثة، حيث يعمل خبرائنا على مساعدة عملائنا عبر انحاء المملكة من دمج عمليات التحكم واستخلاص المعلومات لتعزيز كفاءة واستدامة عمليات الشركات، حيث يعود هذا الامر بالفائدة على الشركات كما يساهم في تحقيق أهدافنا المتعلقة بتمكين عملائنا السعوديين من تحقيق النجاح المنشود، بالإضافة الى المساهمة في تحقيق المملكة العربية السعودية للريادة في مجال التحول الرقمي."

من جهته، قال ناصر العجمي، الرئيس التنفيذي لشركة ساك الدولية: "يسعدنا التعاون مع شركة روكويل اوتوميشن، واستخدام نظام Plex MES، حيث نتوقع تحقيق أهدافنا المتعلقة بالشفافية ورفع الكفاءة الإنتاجية لمنشئاتنا في أقصر وقت ممكن. وهذا لن يمكننا من تحقيق أهداف أعمالنا فحسب، بل سيمكننا أيضًا من المساهمة في تحقيق أهداف "رؤية السعودية 2030" في الجزء المتعلق بالنمو الاقتصادي وتنويعه."

ومن بين فوائد استخدام نظامPlex MES :

الحصول على صورة أوضح فيما يتعلق بأداء المنشأة واستخدام المواد من خلال جملة البيانات الدقيقة والمفصلة بشكل أني والبيانات التراكمية التي يوفرها النظام.

خفض التكاليف وذلك عبر استخدام البيانات والتحليلات التي يوفرها النظام بهدف تقليل استهلاك الطاقة، وتقليل فترات التوقف وتحسين متغيرات الإنتاج الأخرى.

زيادة الإنتاجية من خلال تحديد المعوقات والتخلص من العقبات، وتحقيق أقصى استفادة من استخدام النظام، وتسريع سير العمليات الرئيسية.

نبذة عن شركة روكويل أوتوميشن

شركة روكويل أوتوميشن Rockwell Automation المحدودة هي شركة مدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (NYSE: ROK)، وتعتبر الشركة العالمية من بين ابرز الشركات الرائدة في مجال أتمتة العمليات الصناعية والتحول الرقمي. حيث تعمل على ربط ما يدور في خيال الناس بالإمكانات التكنولوجية المتاحة وذلك بهدف توسيع نطاق ما هو ممكن بشريًا، مما يجعل العالم أكثر إنتاجية واستدامة. ويقع المقر الرئيسي لشركة روكويل أوتوميشن في ميلووكي، ويسكونسن، ويعمل بها ما يقرب من 29000 موظف هدفهم حل المشكلات التي تواجه عملاءنا في أكثر من 100 دولة. لمعرفة المزيد حول كيف تقوم الشركة بتوفير حلول للشركات الصناعيةة، تفضل بزيارة www.rockwellautomation.com.

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